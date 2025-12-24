La suerte vuelve a tocar a la puerta de los residentes del “Estado Dorado” este miércoles 24 de diciembre. Tras el sorteo del lunes 22, el premio mayor del Powerball ha escalado a la asombrosa cifra de $1,700 millones de dólares, consolidándose como uno de los botes más grandes de la historia. Esta bolsa millonaria es el regalo de Navidad perfecto para cualquier jugador en California que busque cambiar su vida para siempre. ¡No pierdas la oportunidad de participar en este sorteo histórico de Nochebuena y asegurar tu boleto antes de que cierren las ventas!

En el sorteo previo del 22 de diciembre, los números ganadores fueron 3, 18, 36, 41, 54, con la Powerball roja 7 y un multiplicador de 2x. Aunque nadie logró llevarse el gran premio esa noche, la Lotería de California reportó que más de 578,245 boletos en nuestro estado resultaron premiados en diversas categorías secundarias. Esto demuestra que California sigue siendo uno de los lugares más afortunados para jugar, manteniendo la emoción a tope entre la comunidad hispana que ya sueña con el gran premio de este miércoles.

California tiene una trayectoria legendaria en este juego, habiendo entregado el récord mundial de $2.04 mil millones en 2022 y otro gigante de $1.765 mil millones apenas el año pasado. Con el sorteo de Nochebuena a la vuelta de la esquina, las expectativas son más altas que nunca en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego. Este miércoles, sabremos si el próximo multimillonario del país vuelve a salir de una de nuestras estaciones de servicio o licorerías locales. Las estadísticas nos favorecen y el ambiente festivo solo aumenta la esperanza de ganar.

Para probar suerte este 24 de diciembre, solo necesitas invertir $2 por jugada y elegir cinco números del 1 al 69, más la Powerball roja del 1 al 26. Puedes usar la opción “Quick Pick” para que la computadora elija por ti o añadir el Power Play por un dólar extra para aumentar tus premios secundarios. Los boletos están disponibles en supermercados, gasolineras y tiendas de conveniencia en todo el estado hasta las 7:00 p.m. PT del día del sorteo. ¡Corre por tu ticket y prepárate para recibir el mejor regalo de Navidad de tu vida!

Powerball no registró ganadores del premio mayor en su último sorteo y el acumulado se elevó a US$1.700 millones. (Foto: AFP)

Resultados del Powerball en California del 24 de diciembre de 2025

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en California

Aquí tienes un resumen de las preguntas más comunes sobre la lotería Powerball para facilitar la comprensión de la comunidad hispana en California sobre las reglas clave, los premios y las opciones de juego para el sorteo de este 24 de diciembre.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en California?

El Powerball es la lotería más famosa de EE. UU. donde eliges cinco números blancos y uno rojo (la Powerball). No necesitas ser ciudadano ni residente legal para participar; cualquier persona con la edad mínima requerida puede comprar un boleto en un comercio autorizado dentro del estado. Si estás de visita en el “Estado Dorado”, puedes jugar y reclamar premios, siempre que cumplas con las leyes locales y federales.

¿A qué hora cierran la venta de boletos y cuándo son los sorteos del Powerball?

En California, los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 7:59 p. m. PT. Es vital que compres tu boleto antes del cierre de ventas, que suele ser a las 7:00 p. m. PT el día del sorteo. Te recomendamos no esperar al último minuto, especialmente con jackpots históricos, para evitar filas en licorerías o supermercados y asegurar tu participación en la jugada millonaria.

¿Cómo se gana en el Powerball y qué pasa con el orden de los números?

Para ganar, no importa el orden en que salgan las cinco bolas blancas, pero la Powerball roja debe coincidir exactamente con tu elección. Cada línea en tu boleto es una oportunidad independiente, por lo que no puedes mezclar números de diferentes jugadas. Recuerda que en California, a diferencia de otros estados, los premios secundarios son “pari-mutuel”, lo que significa que el monto varía según las ventas y el número de ganadores.

¿Qué opciones de pago tengo si gano el Jackpot del Powerball?

Si te llevas el premio mayor, puedes elegir entre la Anualidad (30 pagos durante 29 años) o el Valor en Efectivo (pago único). La opción en efectivo es una suma global menor al jackpot anunciado, pero la recibes de inmediato. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales, aunque California es uno de los pocos estados que no aplica impuestos estatales a los premios de lotería, ¡un gran alivio para tu bolsillo!

¿Se pueden comprar boletos por Internet del Powerball en California?

La Lotería de California no vende boletos de Powerball en línea ni a través de aplicaciones oficiales de mensajería de boletos. Para que tu jugada sea válida y segura, debes acudir personalmente a un punto de venta autorizado con el logo oficial de la lotería. Ten mucho cuidado con sitios web externos que prometen comprar boletos por ti, ya que podrías tener problemas legales o dificultades para reclamar un premio mayor si resultas ganador.

¿Cómo evitar estafas en el Powerball y qué pasa con el anonimato?

La Lotería nunca te pedirá dinero por adelantado para entregarte un premio; si te piden “gastos de gestión” o datos bancarios por redes sociales, es una estafa. Además, en California, por ley, no puedes permanecer en el anonimato. Tu nombre, el lugar donde compraste el boleto y el monto ganado son registros públicos. Esto se hace para garantizar la transparencia del juego y demostrar que personas reales ganan los premios millonarios.