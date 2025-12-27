Tras el histórico sorteo de Navidad donde un afortunado en Arkansas se llevó el jackpot de $1,800 millones, la fiebre por el Powerball se reinicia en el “Estado Dorado”. Este sábado 27 de diciembre de 2025, el premio mayor comienza un nuevo ciclo con un acumulado de $20 millones de dólares. Aunque el bote principal ha regresado a su base, la emoción en California sigue por las nubes, especialmente después de que miles de residentes locales ganaran jugosos premios secundarios en la última jornada.

El pasado miércoles, la suerte sonrió especialmente al sur de California, donde un ticket vendido en un 7-Eleven de Chino Hills acertó los cinco números principales, cobrando más de $2.8 millones. Los números ganadores de esa noche mágica fueron 4, 25, 31, 52 y 59, con la Powerball 19. Además de ese gran ganador, otros 23 jugadores en todo el estado se llevaron premios de $18,510 cada uno, demostrando que en California las probabilidades de ganar algo siempre están presentes.

Para el sorteo de este sábado, tienes hasta las 7:00 p.m. PT para adquirir tus boletos en cualquier establecimiento autorizado por la Lotería de California. Cada jugada cuesta solo $2 y podrías ser tú quien estrene el nuevo jackpot antes de que suene el brindis de Año Nuevo. Recuerda que los sorteos se realizan puntualmente a las 7:59 p.m. y los resultados se publican minutos después. Es una oportunidad perfecta para cerrar el 2025 con una cuenta bancaria mucho más robusta.

Si resultas ganador de un premio menor, puedes cobrarlo en la mayoría de los puntos de venta, pero si la suerte te da un premio mayor a $600, deberás reclamarlo en las oficinas de la Lotería estatal. California es conocida por repartir premios millonarios con frecuencia, así que no olvides revisar bien tu boleto físico o digital tras el sorteo de esta noche. El ciclo de los billones terminó por ahora, pero la historia de un nuevo millonario californiano podría comenzar este mismo sábado 27 de diciembre.

Resultados del Powerball en California del 27 de diciembre de 2025

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en California

Aquí tienes un resumen de las preguntas más comunes sobre la lotería Powerball para facilitar la comprensión de la comunidad hispana en California sobre las reglas clave, los premios y las opciones de juego para el sorteo de este 24 de diciembre.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en California?

El Powerball es la lotería más famosa de EE. UU. donde eliges cinco números blancos y uno rojo (la Powerball). No necesitas ser ciudadano ni residente legal para participar; cualquier persona con la edad mínima requerida puede comprar un boleto en un comercio autorizado dentro del estado. Si estás de visita en el “Estado Dorado”, puedes jugar y reclamar premios, siempre que cumplas con las leyes locales y federales.

¿A qué hora cierran la venta de boletos y cuándo son los sorteos del Powerball?

En California, los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 7:59 p. m. PT. Es vital que compres tu boleto antes del cierre de ventas, que suele ser a las 7:00 p. m. PT el día del sorteo. Te recomendamos no esperar al último minuto, especialmente con jackpots históricos, para evitar filas en licorerías o supermercados y asegurar tu participación en la jugada millonaria.

¿Cómo se gana en el Powerball y qué pasa con el orden de los números?

Para ganar, no importa el orden en que salgan las cinco bolas blancas, pero la Powerball roja debe coincidir exactamente con tu elección. Cada línea en tu boleto es una oportunidad independiente, por lo que no puedes mezclar números de diferentes jugadas. Recuerda que en California, a diferencia de otros estados, los premios secundarios son “pari-mutuel”, lo que significa que el monto varía según las ventas y el número de ganadores.

¿Qué opciones de pago tengo si gano el Jackpot del Powerball?

Si te llevas el premio mayor, puedes elegir entre la Anualidad (30 pagos durante 29 años) o el Valor en Efectivo (pago único). La opción en efectivo es una suma global menor al jackpot anunciado, pero la recibes de inmediato. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales, aunque California es uno de los pocos estados que no aplica impuestos estatales a los premios de lotería, ¡un gran alivio para tu bolsillo!

¿Se pueden comprar boletos por Internet del Powerball en California?

La Lotería de California no vende boletos de Powerball en línea ni a través de aplicaciones oficiales de mensajería de boletos. Para que tu jugada sea válida y segura, debes acudir personalmente a un punto de venta autorizado con el logo oficial de la lotería. Ten mucho cuidado con sitios web externos que prometen comprar boletos por ti, ya que podrías tener problemas legales o dificultades para reclamar un premio mayor si resultas ganador.

¿Cómo evitar estafas en el Powerball y qué pasa con el anonimato?

La Lotería nunca te pedirá dinero por adelantado para entregarte un premio; si te piden “gastos de gestión” o datos bancarios por redes sociales, es una estafa. Además, en California, por ley, no puedes permanecer en el anonimato. Tu nombre, el lugar donde compraste el boleto y el monto ganado son registros públicos. Esto se hace para garantizar la transparencia del juego y demostrar que personas reales ganan los premios millonarios.