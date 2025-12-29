La fiebre del Powerball en California no se detiene, y tras el sorteo del pasado sábado 27 de diciembre, los jugadores ya tienen la mirada puesta en el acumulado de hoy. Los números ganadores del sorteo previo fueron 5-20-34-39-62 con el Powerball 1 y un Power Play de 2x. Aunque el jackpot mayor de $20 millones no tuvo un ganador absoluto el fin de semana, la suerte sigue rondando al “Estado Dorado”, que históricamente es uno de los lugares donde más caen los premios grandes en todo Estados Unidos.

Es importante recordar que el pasado miércoles de Nochebuena, un boleto en Arkansas se llevó el histórico premio de $1.82 billones de dólares. Sin embargo, California demostró una vez más por qué es el estado de la suerte, registrando a uno de los ocho ganadores de $1 millón de dólares al acertar los cinco números blancos. Esto confirma que, aunque no te lleves el jackpot total, las probabilidades de convertirte en millonario con los premios secundarios son muy reales para quienes compran su boleto en puntos de venta locales.

Para el sorteo de este lunes 29 de diciembre de 2025, el premio mayor ha subido a los $33 millones de dólares, con una opción en efectivo que supera los $15 millones. Si tienes tus boletos listos, recuerda que el sorteo se realiza a las 7:59 p.m. PT (hora de California). No necesitas acertar todos los números para ganar algo; con solo el Powerball ya aseguras un premio, y si logras 4 números más el Powerball, podrías llevarte hasta $50,000 dólares para cerrar el año con broche de oro.

California tiene una historia legendaria con esta lotería, incluyendo el récord mundial de $2.04 billones ganado en 2022 y otros premios masivos en 2023 y 2024. Los residentes del estado suelen saturar los expendios en estas fechas finales del año, esperando que el 2025 les regale una última sorpresa económica. Consulta los resultados oficiales esta misma noche y verifica tu ticket con cuidado, pues incluso un acierto parcial podría significar una Navidad extendida para ti y toda tu familia en el Golden State.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS),- ¿Quién ganó el Powerball en vivo hoy, 29/12/2025? Resultados y números ganadores del sorteo en los Estados Unidos. FOTO DE AFP / AFP

Resultados del Powerball en California del 29 de diciembre de 2025

MATCH GANADORES DEL POWERBALL 5 bolillas + Bola Powerball -- 5 bolillas -- 4 bolillas + Bola Powerball -- 4 bolillas -- 3 bolillas + Bola Powerball -- 3 bolillas -- 2 bolillas + Bola Powerball -- 1 bolilla + Bola Powerball -- Bola Powerball --

Powerball no registró ganadores del premio mayor en su último sorteo y el acumulado se elevó a US$33 millones. (Foto: AFP)

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en California

Aquí tienes un resumen de las preguntas más comunes sobre la lotería Powerball para facilitar la comprensión de la comunidad hispana en California sobre las reglas clave, los premios y las opciones de juego para el sorteo de este 24 de diciembre.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en California?

El Powerball es la lotería más famosa de EE. UU. donde eliges cinco números blancos y uno rojo (la Powerball). No necesitas ser ciudadano ni residente legal para participar; cualquier persona con la edad mínima requerida puede comprar un boleto en un comercio autorizado dentro del estado. Si estás de visita en el “Estado Dorado”, puedes jugar y reclamar premios, siempre que cumplas con las leyes locales y federales.

¿A qué hora cierran la venta de boletos y cuándo son los sorteos del Powerball?

En California, los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 7:59 p. m. PT. Es vital que compres tu boleto antes del cierre de ventas, que suele ser a las 7:00 p. m. PT el día del sorteo. Te recomendamos no esperar al último minuto, especialmente con jackpots históricos, para evitar filas en licorerías o supermercados y asegurar tu participación en la jugada millonaria.

¿Cómo se gana en el Powerball y qué pasa con el orden de los números?

Para ganar, no importa el orden en que salgan las cinco bolas blancas, pero la Powerball roja debe coincidir exactamente con tu elección. Cada línea en tu boleto es una oportunidad independiente, por lo que no puedes mezclar números de diferentes jugadas. Recuerda que en California, a diferencia de otros estados, los premios secundarios son “pari-mutuel”, lo que significa que el monto varía según las ventas y el número de ganadores.

¿Qué opciones de pago tengo si gano el Jackpot del Powerball?

Si te llevas el premio mayor, puedes elegir entre la Anualidad (30 pagos durante 29 años) o el Valor en Efectivo (pago único). La opción en efectivo es una suma global menor al jackpot anunciado, pero la recibes de inmediato. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales, aunque California es uno de los pocos estados que no aplica impuestos estatales a los premios de lotería, ¡un gran alivio para tu bolsillo!

¿Se pueden comprar boletos por Internet del Powerball en California?

La Lotería de California no vende boletos de Powerball en línea ni a través de aplicaciones oficiales de mensajería de boletos. Para que tu jugada sea válida y segura, debes acudir personalmente a un punto de venta autorizado con el logo oficial de la lotería. Ten mucho cuidado con sitios web externos que prometen comprar boletos por ti, ya que podrías tener problemas legales o dificultades para reclamar un premio mayor si resultas ganador.

¿Cómo evitar estafas en el Powerball y qué pasa con el anonimato?

La Lotería nunca te pedirá dinero por adelantado para entregarte un premio; si te piden “gastos de gestión” o datos bancarios por redes sociales, es una estafa. Además, en California, por ley, no puedes permanecer en el anonimato. Tu nombre, el lugar donde compraste el boleto y el monto ganado son registros públicos. Esto se hace para garantizar la transparencia del juego y demostrar que personas reales ganan los premios millonarios.