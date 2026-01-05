¡Atención Florida! El jackpot del Powerball sigue escalando posiciones y este lunes 5 de enero de 2026 alcanza la asombrosa cifra de $86 millones. Tras un sorteo del sábado sin ganadores del premio mayor, el “Sunshine State” se prepara para una noche que podría cambiar vidas para siempre. Si tienes tu boleto a la mano, recuerda que la opción en efectivo para hoy se estima en unos tentadores $38.8 millones. No pierdas la oportunidad de revisar los números ganadores aquí mismo y empezar el año con una fortuna en el bolsillo.

Para los que jugaron el pasado sábado 3 de enero, los números ganadores fueron 18, 21, 40, 53, 60, con el Powerball 23 y un Power Play de 3x. Aunque nadie logró el jackpot de $64 millones, miles de floridanos cobraron premios secundarios gracias a sus jugadas acertadas. Es vital comprobar cada línea de tu ticket, ya que incluso acertar solo el número del Powerball te otorga un premio de $4. Mantén tu fe intacta para este lunes, pues la tómbola vuelve a girar a las 10:59 p.m. ET desde los estudios en Tallahassee.

Participar en Florida es muy sencillo y solo cuesta $2 por jugada en cualquier supermercado o gasolinera autorizada del estado. Si deseas maximizar tus ganancias, puedes añadir el Power Play por un dólar extra, lo que multiplicaría tus premios no mayores al jackpot de forma inmediata. También te recomendamos activar el Double Play, una segunda oportunidad para ganar hasta $10 millones con tus mismos números seleccionados. Revisa los resultados del Powerball de hoy para confirmar si la suerte finalmente se queda en ciudades como Miami, Orlando o Tampa.

Resultados del Powerball en Florida del 03 de enero de 2026

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en Florida

Si vives en el Estado del Sol y sueñas con pegarle al gordo, aquí tienes todo lo que necesitas saber. Hemos preparado esta guía rápida estilo FAQ para que no se te escape ningún detalle sobre el Powerball en Florida.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en Florida?

El Powerball es la lotería más famosa de EE. UU. y jugar es muy sencillo: eliges cinco números (bolas blancas) y uno especial llamado Powerball (bola roja). Lo mejor es que no necesitas ser ciudadano o residente para participar; cualquier persona con la edad legal puede comprar su boleto en los miles de establecimientos autorizados en Florida, como gasolineras o supermercados.

¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto del Powerball en Florida?

En Florida, las ventas para el sorteo de la noche cierran a las 10:00 p.m. ET. Los sorteos oficiales se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Te recomendamos no esperar al último minuto, especialmente cuando el jackpot supera los 1,000 millones, ya que las filas en las tiendas suelen ser largas.

¿Cómo se calcula el Jackpot del Powerball y qué es el Power Play?

El premio mayor sube según la venta de boletos y las tasas de interés. Si quieres aumentar tus ganancias, puedes añadir la opción Power Play por un dólar extra; esto multiplica tus premios secundarios (excepto el gordo). Ojo: el multiplicador especial de 10X solo entra en juego cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos.

¿Tengo que acertar los números en orden del Powerball?

¡Para nada! Las cinco bolas blancas pueden salir en cualquier orden y ganarás igual. El único que debe coincidir exactamente es el Powerball rojo. Recuerda que cada línea de tu boleto es una oportunidad independiente, así que no puedes mezclar números de diferentes jugadas para formar una combinación ganadora.

¿Efectivo o Anualidad? Así cobras tu premio del Powerball

Si ganas el jackpot, tienes dos opciones: recibir el valor en efectivo (un solo pago inmediato, que es una cantidad menor al total anunciado) o la anualidad (30 pagos durante 29 años que aumentan 5% cada año). En Florida, los premios de hasta $600 se cobran en cualquier tienda autorizada, pero los millones se gestionan directamente en la sede de la Lotería de Florida en Tallahassee.

¿Puedo quedarme en el anonimato si gano el Powerball en Florida?

Esta es una pregunta clave para los floridanos. Por ley, el nombre del ganador, su ciudad de residencia y el monto ganado son registros públicos. Sin embargo, gracias a legislaciones recientes, los ganadores de premios de $250,000 o más pueden solicitar que su nombre se mantenga oculto durante los primeros 90 días después de reclamar el premio para planificar su seguridad financiera.

¡Cuidado con las estafas!

Recuerda: la Lotería de Florida nunca te llamará ni te enviará mensajes por Facebook para decirte que ganaste si no compraste un boleto. Tampoco te pedirán dinero por adelantado para “liberar” un premio. Si alguien te pide tus datos bancarios o un pago para darte millones, ¡es una estafa! Compra siempre en sitios oficiales y protege tu información.