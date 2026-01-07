¡La suerte busca dueño en el “Sunshine State” este miércoles 7 de enero de 2026! Tras el sorteo del lunes pasado, donde los números ganadores fueron 4, 18, 24, 51, 56 con el Powerball 14 y un multiplicador de 2x, el premio mayor quedó vacante. Esto ha disparado el jackpot hasta los $105 millones de dólares, con una tentadora opción en efectivo de $47.4 millones. Miles de residentes en Florida ya están preparando sus boletos para el sorteo de esta noche, esperando que la fortuna toque a su puerta en este inicio de año.

Para participar, puedes adquirir tu boleto por solo $2 en cualquier supermercado o gasolinera autorizada de Florida antes del cierre de ventas. Si buscas maximizar tus ganancias, añade el Power Play por $1 adicional para multiplicar tus premios menores o el Double Play para una segunda oportunidad de ganar hasta $10 millones. Recuerda que el sorteo se realiza a las 10:59 p.m. ET y con solo acertar el número del Powerball ya aseguras un premio de $4. ¡No pierdas la oportunidad de revisar los resultados oficiales aquí y convertirte en el próximo millonario!

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

Resultados del Powerball en Florida del 07 de enero de 2026

X - X - X - X - X

- - - - Powerball : X

: X Power Play: X

MATCH GANADORES DEL POWERBALL PREMIO DEL POWERBALL GANADORES DEL POWER PLAY PREMIO DEL POWER PLAY 5 bolillas + Bola Powerball Gran Premio 5 bolillas 4 bolillas + Bola Powerball 4 bolillas 3 bolillas + Bola Powerball 3 bolillas 2 bolillas + Bola Powerball 1 bolilla + Bola Powerball Bola Powerball

Revisa esta nota para conocer los números ganadores del Powerball en el sorteo del 07/01/2026 y averiguar si el premio mayor ya tiene dueño. (Foto: Saul Loeb / AFP) / SAUL LOEB

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en Florida

Si vives en el Estado del Sol y sueñas con pegarle al gordo, aquí tienes todo lo que necesitas saber. Hemos preparado esta guía rápida estilo FAQ para que no se te escape ningún detalle sobre el Powerball en Florida.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en Florida?

El Powerball es la lotería más famosa de EE. UU. y jugar es muy sencillo: eliges cinco números (bolas blancas) y uno especial llamado Powerball (bola roja). Lo mejor es que no necesitas ser ciudadano o residente para participar; cualquier persona con la edad legal puede comprar su boleto en los miles de establecimientos autorizados en Florida, como gasolineras o supermercados.

¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto del Powerball en Florida?

En Florida, las ventas para el sorteo de la noche cierran a las 10:00 p.m. ET. Los sorteos oficiales se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Te recomendamos no esperar al último minuto, especialmente cuando el jackpot supera los 1,000 millones, ya que las filas en las tiendas suelen ser largas.

¿Cómo se calcula el Jackpot del Powerball y qué es el Power Play?

El premio mayor sube según la venta de boletos y las tasas de interés. Si quieres aumentar tus ganancias, puedes añadir la opción Power Play por un dólar extra; esto multiplica tus premios secundarios (excepto el gordo). Ojo: el multiplicador especial de 10X solo entra en juego cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos.

¿Tengo que acertar los números en orden del Powerball?

¡Para nada! Las cinco bolas blancas pueden salir en cualquier orden y ganarás igual. El único que debe coincidir exactamente es el Powerball rojo. Recuerda que cada línea de tu boleto es una oportunidad independiente, así que no puedes mezclar números de diferentes jugadas para formar una combinación ganadora.

¿Efectivo o Anualidad? Así cobras tu premio del Powerball

Si ganas el jackpot, tienes dos opciones: recibir el valor en efectivo (un solo pago inmediato, que es una cantidad menor al total anunciado) o la anualidad (30 pagos durante 29 años que aumentan 5% cada año). En Florida, los premios de hasta $600 se cobran en cualquier tienda autorizada, pero los millones se gestionan directamente en la sede de la Lotería de Florida en Tallahassee.

¿Puedo quedarme en el anonimato si gano el Powerball en Florida?

Esta es una pregunta clave para los floridanos. Por ley, el nombre del ganador, su ciudad de residencia y el monto ganado son registros públicos. Sin embargo, gracias a legislaciones recientes, los ganadores de premios de $250,000 o más pueden solicitar que su nombre se mantenga oculto durante los primeros 90 días después de reclamar el premio para planificar su seguridad financiera.

¡Cuidado con las estafas!

Recuerda: la Lotería de Florida nunca te llamará ni te enviará mensajes por Facebook para decirte que ganaste si no compraste un boleto. Tampoco te pedirán dinero por adelantado para “liberar” un premio. Si alguien te pide tus datos bancarios o un pago para darte millones, ¡es una estafa! Compra siempre en sitios oficiales y protege tu información.