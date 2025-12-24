El sorteo del lunes no dejó un ganador del jackpot de $1.6 billones, pero elevó la tensión para este 24 de diciembre. Ahora, la bolsa del Powerball para Nochebuena ha escalado a la histórica cifra de $1.700 millones de dólares en Florida. Esta es la mejor oportunidad para que un residente del Estado del Sol reciba el regalo de Navidad más grande. Con solo $2 por jugada, cualquier persona puede participar en este sorteo que ya es el tercero mayor de la historia. Además, cada boleto vendido contribuye directamente a mejorar la educación pública en todos nuestros condados locales.

A pesar de que el premio mayor sigue acumulándose, la suerte ya tocó a un jugador en la ciudad de Sunrise. Un boleto de $1 millón de dólares fue vendido en el supermercado Key Food Fresh de University Plaza. Por otro lado, un afortunado en Vero Beach ganó más de $119,000 con el Fantasy 5 en un Publix local. Estos resultados demuestran que Florida es un terreno fértil para los nuevos millonarios justo antes de las fiestas. Si compraste tu ticket en Broward o Indian River, revisa tus números porque podrías tener una gran sorpresa.

Esta es apenas la tercera ocasión en que el Powerball supera la barrera de los mil millones de dólares acumulados. Aunque los récords previos de 2023 se quedaron en California, los residentes de Florida esperan que la racha cambie hoy. Desde su creación en 1992, este juego ha repartido fortunas inimaginables y este miércoles 24 de diciembre no será la excepción. El valor en efectivo del jackpot actual es asombroso, ofreciendo una suma global que cambiaría cualquier vida para siempre. Busca tu punto de venta autorizado y no dejes pasar la oportunidad de hacer historia.

Para llevarte el gran premio este miércoles, necesitas acertar las cinco bolas blancas y la famosa Powerball roja del sorteo. Recuerda que puedes añadir la opción de Power Play por un dólar extra para multiplicar tus ganancias en niveles secundarios. El sorteo se realizará a las 10:59 p.m. ET, permitiendo que la emoción de Nochebuena coincida con la fortuna nacional. Te recomendamos firmar tu boleto por detrás de inmediato y guardarlo en un lugar seguro hasta conocer los resultados. Sigue nuestra cobertura en vivo para descubrir si Florida amanece con un nuevo multimillonario navideño.

Resultados del Powerball en Florida del 24 de diciembre de 2025

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en Florida

Si vives en el Estado del Sol y sueñas con pegarle al gordo, aquí tienes todo lo que necesitas saber. Hemos preparado esta guía rápida estilo FAQ para que no se te escape ningún detalle sobre el Powerball en Florida.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en Florida?

El Powerball es la lotería más famosa de EE. UU. y jugar es muy sencillo: eliges cinco números (bolas blancas) y uno especial llamado Powerball (bola roja). Lo mejor es que no necesitas ser ciudadano o residente para participar; cualquier persona con la edad legal puede comprar su boleto en los miles de establecimientos autorizados en Florida, como gasolineras o supermercados.

¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto del Powerball en Florida?

En Florida, las ventas para el sorteo de la noche cierran a las 10:00 p.m. ET. Los sorteos oficiales se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Te recomendamos no esperar al último minuto, especialmente cuando el jackpot supera los 1,000 millones, ya que las filas en las tiendas suelen ser largas.

¿Cómo se calcula el Jackpot del Powerball y qué es el Power Play?

El premio mayor sube según la venta de boletos y las tasas de interés. Si quieres aumentar tus ganancias, puedes añadir la opción Power Play por un dólar extra; esto multiplica tus premios secundarios (excepto el gordo). Ojo: el multiplicador especial de 10X solo entra en juego cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos.

¿Tengo que acertar los números en orden del Powerball?

¡Para nada! Las cinco bolas blancas pueden salir en cualquier orden y ganarás igual. El único que debe coincidir exactamente es el Powerball rojo. Recuerda que cada línea de tu boleto es una oportunidad independiente, así que no puedes mezclar números de diferentes jugadas para formar una combinación ganadora.

¿Efectivo o Anualidad? Así cobras tu premio del Powerball

Si ganas el jackpot, tienes dos opciones: recibir el valor en efectivo (un solo pago inmediato, que es una cantidad menor al total anunciado) o la anualidad (30 pagos durante 29 años que aumentan 5% cada año). En Florida, los premios de hasta $600 se cobran en cualquier tienda autorizada, pero los millones se gestionan directamente en la sede de la Lotería de Florida en Tallahassee.

¿Puedo quedarme en el anonimato si gano el Powerball en Florida?

Esta es una pregunta clave para los floridanos. Por ley, el nombre del ganador, su ciudad de residencia y el monto ganado son registros públicos. Sin embargo, gracias a legislaciones recientes, los ganadores de premios de $250,000 o más pueden solicitar que su nombre se mantenga oculto durante los primeros 90 días después de reclamar el premio para planificar su seguridad financiera.

¡Cuidado con las estafas!

Recuerda: la Lotería de Florida nunca te llamará ni te enviará mensajes por Facebook para decirte que ganaste si no compraste un boleto. Tampoco te pedirán dinero por adelantado para “liberar” un premio. Si alguien te pide tus datos bancarios o un pago para darte millones, ¡es una estafa! Compra siempre en sitios oficiales y protege tu información.