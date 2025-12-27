La suerte sigue rondando el “Estado del Sol” tras una Nochebuena inolvidable para varios jugadores locales. Aunque el histórico jackpot de $1,700 millones del miércoles fue reclamado por un solo ganador en Arkansas, Florida no se quedó atrás en premios. Para el próximo sorteo de este sábado 27 de diciembre de 2025, la expectativa crece entre los residentes que buscan los números ganadores. Recuerda que la combinación que cambió vidas recientemente fue 4, 25, 31, 52, 59 con la Powerball 19, dejando el camino libre para nuevos millonarios.

En el sur de Florida, un supermercado Key Food en Sunrise se ha convertido en el amuleto de la suerte local. Este establecimiento no solo vendió un ticket de $1 millón el pasado lunes, sino que repitió éxito en el sorteo de Fantasy 5 del miércoles. Junto a otros ganadores en Palmetto y Jacksonville, los afortunados de Nochebuena demostraron que Florida es tierra de premios. Si compraste tu boleto en el condado de Broward o Miami-Dade, es momento de revisar cada número antes del sorteo de este sábado.

Otro gran premio de $125,833 fue entregado en un Publix de Pembroke Pines, consolidando a las tiendas locales como puntos calientes para los apostadores. Para el sorteo del 27 de diciembre, los analistas sugieren estar atentos a las estadísticas, aunque la suerte siempre es impredecible. Con el jackpot reiniciado en $20 millones, la oportunidad de empezar el 2026 con una cuenta bancaria llena está a la vuelta de la esquina. No olvides que cada ticket de $2 es una puerta abierta a la prosperidad este fin de semana.

Si resultas ganador este sábado, los premios mayores deben canjearse en la oficina principal en Tallahassee o en sedes de distrito. Para quienes viven cerca de Miami Lakes, la oficina en 14621 Oak Ln. es el punto más cercano para validar boletos ganadores de Sunrise o Pembroke Pines. Puedes contactarlos al 305-364-3080 para programar una cita, aunque no es obligatorio para montos menores. Mantén tu boleto en un lugar seguro y prepárate, porque Florida podría coronar a otro millonario antes de las campanadas de fin de año.

Resultados del Powerball en Florida del 27 de diciembre de 2025

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en Florida

Si vives en el Estado del Sol y sueñas con pegarle al gordo, aquí tienes todo lo que necesitas saber. Hemos preparado esta guía rápida estilo FAQ para que no se te escape ningún detalle sobre el Powerball en Florida.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en Florida?

El Powerball es la lotería más famosa de EE. UU. y jugar es muy sencillo: eliges cinco números (bolas blancas) y uno especial llamado Powerball (bola roja). Lo mejor es que no necesitas ser ciudadano o residente para participar; cualquier persona con la edad legal puede comprar su boleto en los miles de establecimientos autorizados en Florida, como gasolineras o supermercados.

¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto del Powerball en Florida?

En Florida, las ventas para el sorteo de la noche cierran a las 10:00 p.m. ET. Los sorteos oficiales se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Te recomendamos no esperar al último minuto, especialmente cuando el jackpot supera los 1,000 millones, ya que las filas en las tiendas suelen ser largas.

¿Cómo se calcula el Jackpot del Powerball y qué es el Power Play?

El premio mayor sube según la venta de boletos y las tasas de interés. Si quieres aumentar tus ganancias, puedes añadir la opción Power Play por un dólar extra; esto multiplica tus premios secundarios (excepto el gordo). Ojo: el multiplicador especial de 10X solo entra en juego cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos.

¿Tengo que acertar los números en orden del Powerball?

¡Para nada! Las cinco bolas blancas pueden salir en cualquier orden y ganarás igual. El único que debe coincidir exactamente es el Powerball rojo. Recuerda que cada línea de tu boleto es una oportunidad independiente, así que no puedes mezclar números de diferentes jugadas para formar una combinación ganadora.

¿Efectivo o Anualidad? Así cobras tu premio del Powerball

Si ganas el jackpot, tienes dos opciones: recibir el valor en efectivo (un solo pago inmediato, que es una cantidad menor al total anunciado) o la anualidad (30 pagos durante 29 años que aumentan 5% cada año). En Florida, los premios de hasta $600 se cobran en cualquier tienda autorizada, pero los millones se gestionan directamente en la sede de la Lotería de Florida en Tallahassee.

¿Puedo quedarme en el anonimato si gano el Powerball en Florida?

Esta es una pregunta clave para los floridanos. Por ley, el nombre del ganador, su ciudad de residencia y el monto ganado son registros públicos. Sin embargo, gracias a legislaciones recientes, los ganadores de premios de $250,000 o más pueden solicitar que su nombre se mantenga oculto durante los primeros 90 días después de reclamar el premio para planificar su seguridad financiera.

¡Cuidado con las estafas!

Recuerda: la Lotería de Florida nunca te llamará ni te enviará mensajes por Facebook para decirte que ganaste si no compraste un boleto. Tampoco te pedirán dinero por adelantado para “liberar” un premio. Si alguien te pide tus datos bancarios o un pago para darte millones, ¡es una estafa! Compra siempre en sitios oficiales y protege tu información.