Florida está en una racha imparable de suerte este cierre de año, sumando siete ganadores de $1 millón de dólares en menos de un mes. Tras el histórico premio de $1.817 millones entregado en Arkansas durante Nochebuena, el jackpot se ha reiniciado y ahora escala a los $33 millones para este lunes 29 de diciembre. Los residentes del estado del sol tienen la mira puesta en este acumulado, cuya opción en efectivo se sitúa en unos nada despreciables $15.2 millones de dólares.

La emoción en ciudades como Miami, Sunrise y Brandon es total, especialmente después de que locales como Publix y 7-Eleven vendieran boletos millonarios recientemente. En el sorteo del pasado sábado 27 de diciembre, los números ganadores fueron 5, 20, 34, 39, 62 con el Powerball 1, provocando el primer “rollover” de esta nueva serie. Esto significa que para hoy lunes, la bolsa es aún más atractiva para quienes buscan recibir el 2026 con una cuenta bancaria totalmente transformada.

Si compraste tu boleto en Florida, recuerda que tienes reglas específicas para reclamar tu premio según la Lotería de Florida. Tienes un plazo de 180 días para cobrar cualquier ganancia, pero si deseas la opción de un solo pago en efectivo, debes solicitarlo en los primeros 60 días. Además, es importante saber que en Florida los nombres de los ganadores son públicos, aunque si ganas más de $250,000, tu identidad puede permanecer reservada por un periodo de 90 días.

El sorteo de esta noche se realizará a las 11:00 p.m. ET, y los boletos de $2 siguen disponibles en todos los puntos de venta autorizados. No olvides que puedes añadir el Power Play por un dólar extra para multiplicar tus premios secundarios, una táctica que ya ha beneficiado a muchos floridanos este diciembre. Ya sea en Fernandina Beach o en Apopka, la oportunidad de convertirse en el próximo millonario está a solo un “quick pick” de distancia antes de que termine el año.

Asegúrate de revisar tus números apenas termine el sorteo oficial, ya que Florida ha demostrado ser uno de los estados con más “suerte acumulada” en esta temporada navideña. Si logras acertar los cinco números blancos y el Powerball rojo, podrías ser el protagonista de la última gran noticia financiera del 2025. ¡Prepárate para el sorteo de este lunes 29 de diciembre y no dejes que tu boleto expire sin antes verificarlo en la web oficial de la lotería!

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del lunes 29 de diciembre y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: Saul Loeb / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball en Florida del 29 de diciembre de 2025

MATCH GANADORES DEL POWERBALL PREMIO DEL POWERBALL GANADORES DEL POWER PLAY PREMIO DEL POWER PLAY 5 bolillas + Bola Powerball -- Gran Premio 5 bolillas -- -- -- -- 4 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 4 bolillas -- -- -- -- 3 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 3 bolillas -- -- -- -- 2 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 1 bolilla + Bola Powerball -- -- -- -- Bola Powerball -- -- -- --

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: Saul Loeb / AFP) / SAUL LOEB

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en Florida

Si vives en el Estado del Sol y sueñas con pegarle al gordo, aquí tienes todo lo que necesitas saber. Hemos preparado esta guía rápida estilo FAQ para que no se te escape ningún detalle sobre el Powerball en Florida.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en Florida?

El Powerball es la lotería más famosa de EE. UU. y jugar es muy sencillo: eliges cinco números (bolas blancas) y uno especial llamado Powerball (bola roja). Lo mejor es que no necesitas ser ciudadano o residente para participar; cualquier persona con la edad legal puede comprar su boleto en los miles de establecimientos autorizados en Florida, como gasolineras o supermercados.

¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto del Powerball en Florida?

En Florida, las ventas para el sorteo de la noche cierran a las 10:00 p.m. ET. Los sorteos oficiales se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Te recomendamos no esperar al último minuto, especialmente cuando el jackpot supera los 1,000 millones, ya que las filas en las tiendas suelen ser largas.

¿Cómo se calcula el Jackpot del Powerball y qué es el Power Play?

El premio mayor sube según la venta de boletos y las tasas de interés. Si quieres aumentar tus ganancias, puedes añadir la opción Power Play por un dólar extra; esto multiplica tus premios secundarios (excepto el gordo). Ojo: el multiplicador especial de 10X solo entra en juego cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos.

¿Tengo que acertar los números en orden del Powerball?

¡Para nada! Las cinco bolas blancas pueden salir en cualquier orden y ganarás igual. El único que debe coincidir exactamente es el Powerball rojo. Recuerda que cada línea de tu boleto es una oportunidad independiente, así que no puedes mezclar números de diferentes jugadas para formar una combinación ganadora.

¿Efectivo o Anualidad? Así cobras tu premio del Powerball

Si ganas el jackpot, tienes dos opciones: recibir el valor en efectivo (un solo pago inmediato, que es una cantidad menor al total anunciado) o la anualidad (30 pagos durante 29 años que aumentan 5% cada año). En Florida, los premios de hasta $600 se cobran en cualquier tienda autorizada, pero los millones se gestionan directamente en la sede de la Lotería de Florida en Tallahassee.

¿Puedo quedarme en el anonimato si gano el Powerball en Florida?

Esta es una pregunta clave para los floridanos. Por ley, el nombre del ganador, su ciudad de residencia y el monto ganado son registros públicos. Sin embargo, gracias a legislaciones recientes, los ganadores de premios de $250,000 o más pueden solicitar que su nombre se mantenga oculto durante los primeros 90 días después de reclamar el premio para planificar su seguridad financiera.

¡Cuidado con las estafas!

Recuerda: la Lotería de Florida nunca te llamará ni te enviará mensajes por Facebook para decirte que ganaste si no compraste un boleto. Tampoco te pedirán dinero por adelantado para “liberar” un premio. Si alguien te pide tus datos bancarios o un pago para darte millones, ¡es una estafa! Compra siempre en sitios oficiales y protege tu información.