El sorteo de Powerball del lunes 8 de diciembre de 2025 concluyó sin un ganador del premio mayor, lo que disparó el jackpot a una cifra estimada de $930 millones de dólares, consolidándolo como el séptimo premio más grande en la historia del juego. Los números ganadores de la noche fueron: 8-32-52-56-64, con la Powerball roja siendo el 23. La opción en efectivo para el nuevo pozo asciende a $429 millones antes de impuestos.

Aunque el gran premio de $875 millones no cayó en Florida ni en ningún otro estado, los funcionarios de la lotería anunciaron que hubo varios aciertos en los premios de segundo nivel, por lo que es crucial revisar los boletos comprados en el estado del sol. Las probabilidades de ganar el bote siguen siendo de 1 en 292.2 millones.

La última vez que el jackpot fue ganado ocurrió en septiembre, cuando se repartió un premio de $1.787 mil millones entre dos boletos afortunados en Missouri y Texas. El próximo sorteo, con este premio monumental de $930 millones, se realizará este miércoles.

Resultados completos del Powerball del 08 de diciembre 2025: revisa aquí los números ganadores y el monto del premio mayor en Estados Unidos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Powerball en Florida del 8 de diciembre de 2025

MATCH GANADORES DEL POWERBALL PREMIO DEL POWERBALL GANADORES DEL POWER PLAY PREMIO DEL POWER PLAY 5 bolillas + Bola Powerball 0 Premio Mayor -- -- 5 bolillas 1 $1,000,000 0 $2,000,000 4 bolillas + Bola Powerball 3 $50,000 0 $100,000 4 bolillas 53 $100 13 $200 3 bolillas + Bola Powerball 131 $100 39 $200 3 bolillas 3,005 $7 841 $14 2 bolillas + Bola Powerball 2,455 $7 727 $14 1 bolilla + Bola Powerball 19,596 $4 5,599 $8 Bola Powerball 46,697 $4 13,392 $8

Conoce los números ganadores del sorteo Powerball del 08 de diciembre 2025 con un impresionante premio acumulado de $875 millones. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar

Aquí tienes un resumen de las preguntas más comunes sobre la lotería Powerball para facilitar la comprensión de las reglas clave, los premios y las opciones de juego.

¿Qué es Powerball y quién puede jugar?

Powerball es una lotería multiestatal en Estados Unidos en la que se sortean cinco bolas blancas y una bola roja llamada Powerball para determinar los premios. No es necesario ser ciudadano o residente de Estados Unidos para jugar, pero solo se pueden comprar boletos en jurisdicciones que vendan Powerball y siempre a través de minoristas o canales autorizados de esa jurisdicción.

¿Cuándo cierran las ventas del Powerball y cuándo son los sorteos?

La hora de cierre de ventas depende de cada jurisdicción, por lo que se debe consultar la lotería local para conocer el límite antes de cada sorteo. Los sorteos de Powerball se celebran varios días a la semana en horario nocturno en Estados Unidos, y el horario exacto también puede variar según el estado.

¿Cómo se determina el Gran Premio (Jackpot) de Powerball?

El premio mayor anunciado de Powerball se basa principalmente en dos factores: las ventas de boletos y el factor de anualidad. Las ventas varían según la estacionalidad y si hay grandes botes en juegos como Mega Millions. El factor de anualidad se refiere al costo de financiar los pagos anuales del premio; un factor económico como las tasas de interés impacta directamente: tasas más altas permiten un jackpot anunciado más alto.

¿Tengo que acertar los números en el orden exacto para ganar un premio?

No, para ganar un premio de Powerball, puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden. Sin embargo, la bola roja Powerball de tu jugada debe coincidir exactamente con la bola roja sorteada. Es importante recordar que cada jugada en tu boleto se determina por separado; no puedes combinar números de diferentes líneas o boletos.

¿Cómo funcionan las probabilidades y el Powerball rojo?

Powerball utiliza dos grupos de números, uno para las bolas blancas y otro para la bola roja, y las probabilidades totales de ganar se calculan combinando los posibles resultados en ambos grupos. La probabilidad de acertar únicamente la bola roja es peor que 1 entre 26 porque también existe la posibilidad de acertar alguna bola blanca y pasar a otro nivel de premio.

¿Qué es el multiplicador 10X del Powerball y cuándo se aplica?

Powerball incluye la opción Power Play, que permite multiplicar ciertos premios no mayores por un factor que puede llegar hasta 10X. El multiplicador de 10X solo se activa cuando el jackpot anunciado en formato de anualidad es de 150 millones de dólares o menos.

¿Cuál es la diferencia entre la opción de Anualidad y el Valor en Efectivo (Cash Value)?

El ganador del jackpot puede elegir recibir el premio en 30 pagos anuales o como un pago único en efectivo (lump-sum cash payment). La opción en efectivo es, generalmente, la cantidad necesaria para financiar el premio mayor estimado en anualidad el día del sorteo. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales y jurisdiccionales.

¿Cómo y dónde se compran los boletos del Powerball?

Los boletos se compran en puntos de venta autorizados de las loterías participantes y, en algunos estados, también a través de las plataformas oficiales en línea para residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos por Internet o por correo a través de fronteras de jurisdicción está restringida, y las loterías pueden negarse a pagar premios de boletos adquiridos en sitios web no oficiales.

¿Se puede comprar boletos de Powerball por Internet?

Algunas loterías estatales sí venden boletos de Powerball por Internet, pero este servicio solo está disponible para los residentes de esa jurisdicción específica. La venta de boletos por Internet o correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Se recomienda comprar boletos únicamente en sitios web oficiales autorizados, ya que otras plataformas podrían no pagar el premio.

¿Se puede jugar al Powerball sin ser residente o ciudadano de EE.UU.?

Sí, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Jugadores de cualquier jurisdicción o país pueden comprar boletos en un minorista con licencia o autorizado dentro de una jurisdicción donde se venda Powerball, siempre y cuando cumplan con la edad legal requerida para jugar. Los premios reclamados están sujetos a impuestos federales y jurisdiccionales.

¿Cómo y dónde se cobran los premios del Powerball?

Los premios deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto y, en general, los importes de hasta 600 dólares se pueden cobrar en comercios autorizados. Las cantidades superiores suelen gestionarse en oficinas regionales o en la sede central de la lotería, y cada jurisdicción fija sus propios procedimientos de pago y documentación necesaria.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio del Powerball?

La fecha de caducidad del boleto varía entre unos 90 días y un año, dependiendo de las normas de la lotería donde se adquirió. En muchos casos, el plazo exacto aparece impreso en el reverso del boleto; si no, se recomienda confirmar la información con la lotería correspondiente.

¿Qué ocurre con los premios de Powerball que no son reclamados?

Los premios de Powerball que no se reclaman son conservados por la jurisdicción de la lotería donde se vendió el boleto. Si el Gran Premio no es reclamado, el dinero se devuelve a todas las loterías participantes en proporción a sus ventas para ese ciclo del sorteo, y luego se distribuye según las leyes de cada jurisdicción, generalmente para financiar otros juegos de lotería o el fondo general de la jurisdicción.

¿Puede un ganador de Powerball permanecer en el anonimato?

Cada jurisdicción tiene su propia ley respecto al anonimato. Algunas requieren legalmente revelar el nombre del ganador, su ciudad de residencia y el monto del premio. Otras jurisdicciones permiten a los ganadores reclamar el premio a través de un fideicomiso u otra entidad legal, ofreciendo cierto grado de anonimato. Es crucial consultar con la lotería local para conocer sus regulaciones específicas.

¿Qué pasa si el ganador del jackpot del Powerball fallece?

Si el ganador eligió la opción de anualidad y muere antes de recibir todos los pagos, el saldo pendiente del premio pasa a su patrimonio. Una vez que el tribunal emite la orden correspondiente, los pagos continúan hacia los herederos designados, siempre bajo las leyes y disposiciones de la jurisdicción que paga el premio.

¿Cómo reconocer estafas relacionadas con Powerball?

Las loterías oficiales no se ponen en contacto con los jugadores por correo electrónico, teléfono o redes sociales para informar de premios, salvo que se trate de una promoción en la que el jugador haya participado explícitamente. Ninguna lotería legítima exige el pago de tasas o “gastos” para cobrar un premio; si se solicita dinero o datos bancarios para liberar un supuesto premio de Powerball, casi con total seguridad se trata de una estafa.​

¿Powerball hace sorteos o regalos a través de redes sociales?

Se han detectado publicaciones fraudulentas en plataformas como Facebook en las que se utiliza el nombre Powerball o la imagen de ganadores reales para prometer repartos de dinero. Las loterías aclaran que no anuncian premios personales ni reparten dinero al azar por redes sociales, salvo en concursos oficiales claramente identificados como promociones del propio organismo.