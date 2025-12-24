La suerte se viste de gala en Michigan para este miércoles 24 de diciembre de 2025, con un sorteo de Nochebuena que pasará a la historia. Tras quedar vacante el premio mayor el pasado lunes, el jackpot ha escalado a la increíble cifra de $1,700 millones de dólares. Con una opción en efectivo de $781 millones, este premio podría convertirse en el segundo o tercero más grande de todos los tiempos. Los números del lunes fueron 3, 18, 36, 41 y 54, con el Power Ball 7 y multiplicador de 2x.

Para los residentes del “Estado de los Grandes Lagos”, la oportunidad de superar el récord local es real. Recordemos que el mayor premio vendido en Michigan fue de $842.4 millones en Grand Blanc, allá por enero de 2024. Hoy, ese récord podría quedar pequeño si un afortunado local acierta la combinación millonaria esta noche. Tienes hasta las 9:45 p.m. para adquirir tus boletos de forma física o en la plataforma online de la Lotería de Michigan antes de que cierren las ventas.

Participar es muy sencillo: cada jugada cuesta $2 y por $1 adicional puedes activar el Power Play para multiplicar tus premios secundarios. Aunque el premio mayor es el gran deseo de todos, recuerda que puedes ganar desde $4 solo por acertar el Power Ball. Si logras igualar las cinco bolas blancas con el multiplicador, tu premio de consolación se transformaría automáticamente en $2 millones de dólares. No pierdas de vista tu boleto; la bolsa actual es la cuarta más grande jamás vista.

El sorteo se llevará a cabo a las 10:59 p.m. y se transmitirá en vivo desde los estudios de Florida. Podrás consultar los resultados oficiales en la web de la Lotería de Michigan o seguir el streaming en Powerball.com. Aunque las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, el espíritu navideño mantiene la ilusión al máximo en ciudades como Detroit, Grand Rapids y Lansing. ¡Podría ser la Nochebuena más lucrativa de tu vida si la fortuna decide quedarse en Michigan!

Powerball no registró ganadores del premio mayor en su último sorteo y el acumulado se elevó a US$1.700 millones. (Foto: AFP)

Resultados del Powerball en Michigan del 24 de diciembre de 2025

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en Michigan

Si vives en el “Estado de los Grandes Lagos”, participar en la lotería más famosa de EE. UU. es muy sencillo. Aquí resolvemos tus dudas sobre cómo jugar, ganar y cobrar tus millones este 2025.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en Michigan?

El Powerball es una lotería multiestatal donde eliges cinco números (bolas blancas) y uno especial llamado Powerball (bola roja). En Michigan, cualquier persona mayor de 18 años puede jugar, sin importar si es ciudadano, residente o turista. Lo único obligatorio es comprar tu boleto dentro de los límites del estado en un punto de venta autorizado o a través de la web oficial de la Lotería de Michigan.

¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto del Powerball y cuándo son los sorteos?

En Michigan, tienes hasta las 9:45 p.m. ET de la noche del sorteo para adquirir tus tickets, ya sea en una gasolinera o por internet. Los sorteos oficiales se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. No dejes tu compra para el último segundo, ya que la demanda suele dispararse cuando el jackpot supera los mil millones.

¿Cómo se calcula el Jackpot del Powerball y qué diferencia hay entre efectivo o anualidad?

El premio mayor crece según la venta de boletos y las tasas de interés actuales. Si ganas, puedes elegir la Anualidad, que son 30 pagos durante 29 años (ideal para asegurar tu futuro), o el Pago en Efectivo (Cash Value), que es una suma única inmediata. Ten en cuenta que Michigan y el gobierno federal aplicarán impuestos sobre tus ganancias antes de entregarte el cheque.

¿Tengo que acertar los números en orden para ganar un premio del Powerball?

¡Para nada! Las cinco bolas blancas pueden salir en cualquier orden y aun así ganarás. Sin embargo, el Powerball rojo sí debe coincidir exactamente con el número de tu boleto. Recuerda que cada línea que juegas es independiente; no puedes mezclar números de la “Línea A” con la “Línea B” para reclamar un premio.

¿Qué es el Power Play y el multiplicador 10X?

Por un dólar extra, puedes activar el Power Play, que multiplica tus premios secundarios (de 2 a 10 veces). El multiplicador especial de 10X solo entra en juego cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos. Es una excelente estrategia para convertir un premio pequeño en una cantidad que realmente cambie tu semana.

¿Se pueden comprar boletos del Powerball por Internet en Michigan?

¡Sí! Michigan es uno de los estados que permite la compra online legalmente para sus residentes a través del portal de la Michigan Lottery. Evita sitios web de terceros no oficiales, ya que la lotería no garantiza el pago de premios de boletos comprados fuera de sus canales autorizados. Jugar desde tu celular es seguro, rápido y evita que pierdas el boleto físico.

¿Cómo se cobran los premios del Powerball y cuánto tiempo tengo?

Si ganas hasta $600, puedes cobrarlos en cualquier tienda que venda lotería en Michigan. Para premios mayores, deberás acudir a las oficinas regionales o a la sede en Lansing. Tienes un plazo de un año (365 días) desde la fecha del sorteo para reclamar tu dinero. Si el premio no se reclama, el dinero se destina al fondo escolar del estado (School Aid Fund).

¿Puedo permanecer en el anonimato si gano el Powerball en Michigan?

Para premios de sorteos multiestatales como Powerball en Michigan, la ley estatal generalmente requiere que se revele el nombre del ganador y su ciudad. Sin embargo, para premios mayores a $10,000, algunos jugadores optan por crear un fideicomiso (Trust) para intentar proteger su privacidad. Te recomendamos consultar con un asesor legal antes de presentarte a cobrar un premio mayor.

¿Cómo evitar estafas relacionadas con el Powerball?

Recuerda: la Lotería de Michigan nunca te llamará ni te enviará correos diciendo que ganaste si no compraste un boleto. Tampoco te pedirán dinero por adelantado para “liberar” un premio. Si alguien te solicita datos bancarios o pagos por redes sociales como Facebook, ¡cuidado! Es una estafa. Las loterías oficiales nunca regalan dinero al azar por internet.