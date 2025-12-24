La fiebre del Powerball llega a su punto máximo en Oregon este miércoles 24 de diciembre de 2025. Tras el sorteo del lunes, donde un afortunado en Wisconsin se llevó $1 millón, el premio mayor sigue sin dueño y ha escalado a la asombrosa cifra de $1,700 millones de dólares. Esta bolsa histórica se posiciona como la cuarta más grande en la trayectoria de Powerball y la quinta en el ranking general de las loterías en Estados Unidos, generando una oportunidad de oro para los residentes del “Estado del Castor” en plena Nochebuena.

El sorteo de esta noche marca un hito, siendo la cuadragésimo sexta ocasión en este ciclo que el jackpot busca ganador. Es apenas la segunda vez en la historia que coinciden dos premios de más de mil millones en un mismo año, repitiendo la hazaña de 2023. Mientras en otros estados caen premios secundarios de $50,000 y $100,000, los jugadores de Oregon mantienen la esperanza de que la combinación ganadora del 24 de diciembre se venda en una de nuestras ciudades locales, desde Portland hasta Salem.

Para participar en este sorteo de Nochebuena, recuerda que el boleto tiene un costo de $2 y puedes adquirirlo en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Oregon. Si buscas multiplicar tus ganancias en premios no mayores, la opción de Power Play está disponible por un dólar adicional. Los números ganadores del sorteo previo fueron 3, 18, 36, 41 y 54, con el Powerball rojo 7, dejando una estela de premios millonarios en el país que ahora todos esperan se replique en nuestra región.

Los resultados se anunciarán a las 10:59 p.m. ET, por lo que es vital que los residentes de Oregon aseguren sus jugadas antes de que cierren los terminales. Ganar el jackpot de $1.6 billones sería el regalo de Navidad definitivo, permitiendo al afortunado elegir entre un pago anual por 29 años o una suma global en efectivo que supera los $735 millones. No olvides revisar tu ticket cuidadosamente tras el sorteo, pues incluso acertar algunos números puede convertir esta Navidad en la más próspera de tu vida.

Powerball no registró ganadores del premio mayor en su último sorteo y el acumulado se elevó a US$1.700 millones. (Foto: AFP)

Resultados del Powerball en Oregon del 24 de diciembre de 2025

MATCH GANADORES DEL POWERBALL PREMIO DEL POWERBALL GANADORES DEL POWER PLAY PREMIO DEL POWER PLAY 5 bolillas + Bola Powerball -- Gran Premio 5 bolillas -- -- -- -- 4 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 4 bolillas -- -- -- -- 3 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 3 bolillas -- -- -- -- 2 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 1 bolilla + Bola Powerball -- -- -- -- Bola Powerball -- -- -- --

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del miércoles 24 de diciembre y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: Saul Loeb / AFP) / SAUL LOEB

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en Oregon

Si vives en el “Estado del Castor” y sueñas con pegarle al gordo, el Powerball es tu oportunidad. No importa si es tu primera vez comprando un boleto o si ya eres un jugador frecuente, aquí te resolvemos todas las dudas sobre cómo funciona la lotería más famosa de Estados Unidos desde una perspectiva local.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en Oregon?

El Powerball es una lotería multiestatal donde eliges cinco números blancos y uno rojo (la Powerball). Lo mejor es que no necesitas ser ciudadano o residente de EE. UU. para participar; cualquier persona con la edad legal puede comprar su boleto en puntos de venta autorizados dentro de Oregon o en los estados vecinos.

¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto del Powerball en Oregon?

En Oregon, las ventas suelen cerrar poco antes del sorteo, pero te recomendamos no esperar al último minuto. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Recuerda que si compras tu boleto fuera del estado, deberás cobrar cualquier premio en esa misma jurisdicción.

¿Cómo se calcula el Jackpot del Powerball y qué es el Power Play?

El premio mayor sube según las ventas y las tasas de interés. Si quieres aumentar tus ganancias, puedes añadir el Power Play por un dólar extra. Esto activa multiplicadores de hasta 10X (cuando el jackpot es menor a $150 millones), permitiendo que tus premios secundarios crezcan de forma increíble.

¿Tengo que acertar los números del Powerball en orden exacto?

¡Para nada! Las cinco bolas blancas pueden salir en cualquier orden y ganarás como quiera. Sin embargo, la bola roja Powerball sí debe coincidir exactamente con la de tu boleto. Recuerda que cada línea de juego es independiente; no puedes “mezclar” números de diferentes jugadas para formar una ganadora.

¿Efectivo o Anualidad? ¿Cuál es la diferencia?

Si ganas el premio mayor, tienes dos opciones: recibir el pago único en efectivo (Cash Value) o la anualidad, que son 30 pagos durante 29 años. Ten en cuenta que en Oregon, además de los impuestos federales, tus ganancias están sujetas a las normativas estatales de impuestos sobre ingresos.

¿Puedo cobrar mi premio del Powerball de forma anónima en Oregon?

Esta es una de las preguntas más comunes. En Oregon, la ley estatal generalmente requiere que el nombre del ganador y el monto del premio sean de dominio público. No obstante, algunos ganadores utilizan fideicomisos legales para proteger su privacidad; siempre es buena idea consultar con un asesor financiero local.

¿Cómo evitar estafas con el nombre de Powerball?

¡Mucho ojo! La Lotería de Oregon nunca te pedirá dinero para entregarte un premio ni te contactará por redes sociales para decirte que ganaste. Si recibes un mensaje diciendo que ganaste un sorteo en el que no participaste, o te piden datos bancarios por WhatsApp, es una estafa. ¡Mantente alerta!