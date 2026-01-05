¿Será este lunes tu día de suerte en la Isla del Encanto? Tras un sorteo el sábado 3 de enero donde nadie acertó los números 18, 21, 40, 53, 60 con el Powerball 23, el bote ha crecido significativamente. Para este lunes 5 de enero de 2026, el jackpot del Powerball se estima en unos impresionantes $86 millones de dólares. Si prefieres el pago en efectivo, podrías llevarte una suma millonaria para empezar el año con pie derecho. ¡No dejes pasar la oportunidad de ser el próximo ganador boricua! Revisa tus números y prepárate para celebrar en grande este inicio de semana.

Participar desde Puerto Rico es muy sencillo a través de los terminales autorizados de la Lotería Electrónica. Por solo $2 por jugada, debes elegir cinco números entre el 1 y el 69, más tu número Powerball del 1 al 26. Aunque las probabilidades de ganar el gran premio son de 1 en 292.2 millones, recuerda que hay múltiples categorías de premios menores disponibles. Muchos jugadores optan por añadir el Power Play por un dólar extra, lo que permite multiplicar las ganancias secundarias de forma inmediata. ¡Tu jugada de hoy podría transformar tu vida y la de toda tu familia!

El sorteo se realizará en vivo esta noche a las 10:59 p.m. ET, y podrás seguir la transmisión oficial directamente en la web de Powerball. En Puerto Rico, asegúrate de comprar tus boletos antes de la hora de cierre local para no quedar fuera de esta jornada millonaria. Desde el histórico premio de $1.817 billones entregado en Arkansas en diciembre, la fiebre de la lotería no ha parado de crecer. Mantén tu boleto a mano y consulta los resultados aquí mismo tan pronto como los números oficiales sean anunciados. ¡Mucha suerte a todos los participantes en este emocionante sorteo estelar!

Resultados del Powerball en Puerto Rico del 03 de enero de 2026

X - X - X - X - X

- - - - Powerball : X

: X Power Play: X

MATCH GANADORES DEL POWERBALL PREMIO DEL POWERBALL GANADORES DEL POWER PLAY PREMIO DEL POWER PLAY 5 bolillas + Bola Powerball Gran Premio 5 bolillas 4 bolillas + Bola Powerball 4 bolillas 3 bolillas + Bola Powerball 3 bolillas 2 bolillas + Bola Powerball 1 bolilla + Bola Powerball Bola Powerball

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en Puerto Rico

Si vives en la isla y sueñas con pegarte con el Powerball, es fundamental que conozcas cómo funciona este sorteo millonario. Aquí te aclaramos las dudas más comunes con un toque boricua y directo al grano.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en la isla?

El Powerball es una lotería multiestatal de EE. UU. donde eliges cinco bolas blancas y una roja (la Powerball). ¡La buena noticia es que no tienes que ser ciudadano americano para jugar! Cualquier persona con la edad legal puede comprar su boleto en puntos autorizados de la Lotería Electrónica de Puerto Rico.

¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto del Powerball en Puerto Rico?

El cierre de ventas varía, pero en la isla suele ser poco antes del sorteo. Los sorteos oficiales son los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. (hora del Este). No lo dejes para última hora y busca tu “ticket” en tu colmado o gasolinera de confianza antes de que cierre el sistema.

¿Cómo se calcula el Jackpot millonario del Powerball?

El premio mayor sube dependiendo de dos cosas: cuánta gente compre boletos y las tasas de interés (factor de anualidad). Si las tasas están altas, el jackpot anunciado suele ser mayor. Además, si nadie gana, el pote se sigue “encandilando” hasta niveles históricos.

¿Tengo que pegar los números en orden para ganar en el Powerball?

¡Para nada! Los cinco números de las bolas blancas pueden salir en cualquier orden. Lo que sí tiene que caer exacto es la Powerball roja. Recuerda que cada jugada es independiente; no puedes mezclar números de diferentes líneas de tu boleto.

¿Qué es el Power Play y el multiplicador 10X?

El Power Play es una opción extra por $1 que multiplica tus premios secundarios. El famoso multiplicador 10X solo entra en juego cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos. Si el premio es más grande, los multiplicadores disponibles son menores.

¿Anualidad o pago en efectivo (Cash Value)?

Si ganas, tienes dos opciones: recibir 30 pagos anuales o un pago único en efectivo. La mayoría prefiere el “lump-sum” (efectivo), que es una cantidad menor al total anunciado pero la recibes de cantazo. Ten en cuenta que ambas opciones pagan impuestos federales y locales.

¿Se puede jugar Powerball por Internet en Puerto Rico?

Por ahora, la forma más segura en la isla es visitar un terminal autorizado de la Lotería Electrónica. Ten cuidado con páginas web raras; la venta interestatal por correo o sitios no oficiales es ilegal y podrías perder el derecho a reclamar tu premio si ganas.

¿Dónde y cómo cobro mi premio del Powerball si gano?

Los premios se cobran en la jurisdicción donde compraste el boleto (en este caso, Puerto Rico). Si ganas hasta $600, puedes cobrarlos en cualquier comercio autorizado. Para premios mayores, tendrás que visitar la sede central de la Lotería en San Juan con tu identificación.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar el dinero del premio del Powerball?

¡No te duermas! Los boletos tienen fecha de caducidad, que suele ir de 90 días a un año. Revisa siempre el reverso de tu boleto, ya que ahí dice el tiempo exacto que tienes para reclamar tu premio antes de que el dinero regrese al fondo de la lotería.

¿Puedo quedarme en el anonimato si gano el Powerball en Puerto Rico?

En Puerto Rico, las leyes suelen requerir que se divulguen ciertos datos del ganador. Sin embargo, algunos jugadores usan fideicomisos para proteger su identidad. Lo mejor es consultar con un abogado financiero local antes de reclamar un premio mayor.

¡Cuidado con los fraudes!

La Lotería nunca te pedirá dinero, depósitos o información bancaria para entregarte un premio. Si recibes un mensaje por WhatsApp o Facebook diciendo que ganaste sin haber jugado, o pidiéndote un pago previo por “gastos de manejo”, es una estafa. ¡No caigas!