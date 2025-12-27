¡La racha de tres meses terminó con un estallido histórico! Un afortunado jugador en Arkansas se llevó el gran premio de $1,817 millones de dólares en el sorteo de Nochebuena del pasado miércoles. Los números que cambiaron su vida para siempre fueron el 04, 25, 31, 52 y 59, con el número de Powerball 19. Este monumental premio se convirtió en el segundo más grande en la historia de Estados Unidos y el mayor de todo el 2025, dejando una opción de pago en efectivo de $834.9 millones.

Para los jugadores en Puerto Rico, el sorteo de este próximo sábado 27 de diciembre de 2025 marca un nuevo comienzo con un jackpot que reinicia en $20 millones. Aunque el premio mayor acaba de caer, la Isla del Encanto siempre tiene la mira puesta en los premios secundarios que Powerball ofrece en cada sorteo. Recordemos que después de 46 sorteos consecutivos sin ganador, la fiebre de la lotería está más viva que nunca entre los boricuas, quienes no pierden la esperanza de traer la fortuna a casa antes de despedir el año.

Si te sientes con suerte este sábado, recuerda que puedes adquirir tus boletos de la Lotería Electrónica por solo $2. Las probabilidades de ganar el premio gordo son de 1 en 292.2 millones, pero las opciones de ganar premios menores son mucho más altas y constantes. Al igual que miles de personas que compran su ticket por impulso en estas fiestas, tú podrías ser el próximo en celebrar. Además, parte de lo recaudado por cada venta en la isla ayuda a financiar programas públicos esenciales para nuestra comunidad.

No olvides sintonizar los resultados oficiales la noche del 27 de diciembre para verificar si tus números coinciden con la nueva combinación ganadora. Puedes revisar tu boleto en cualquier terminal de Lotería Electrónica o a través de la aplicación oficial. Este sábado, aunque el jackpot sea menor, el sueño de ser millonario sigue intacto para todos los residentes de Puerto Rico. ¡Prepárate para el sorteo, elige tus números con fe y podrías recibir el regalo de Navidad más grande de tu vida justo a tiempo para despedir el 2025!

Revisa esta nota para conocer los números ganadores del Powerball en el sorteo del 27/12/2025 y averiguar si el premio mayor ya tiene dueño. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Resultados del Powerball en Puerto Rico del 27 de diciembre de 2025

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 27/12/2025,- ¿Quién ganó el Powerball del sábado 27 de diciembre? Resultados y números ganadores en vivo y en directo desde Florida. FOTO DE FREDERCI J. BROWN PARA AFP / FREDERCI J. BROWN

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en Puerto Rico

Si vives en la isla y sueñas con pegarte con el Powerball, es fundamental que conozcas cómo funciona este sorteo millonario. Aquí te aclaramos las dudas más comunes con un toque boricua y directo al grano.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en la isla?

El Powerball es una lotería multiestatal de EE. UU. donde eliges cinco bolas blancas y una roja (la Powerball). ¡La buena noticia es que no tienes que ser ciudadano americano para jugar! Cualquier persona con la edad legal puede comprar su boleto en puntos autorizados de la Lotería Electrónica de Puerto Rico.

¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto del Powerball en Puerto Rico?

El cierre de ventas varía, pero en la isla suele ser poco antes del sorteo. Los sorteos oficiales son los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. (hora del Este). No lo dejes para última hora y busca tu “ticket” en tu colmado o gasolinera de confianza antes de que cierre el sistema.

¿Cómo se calcula el Jackpot millonario del Powerball?

El premio mayor sube dependiendo de dos cosas: cuánta gente compre boletos y las tasas de interés (factor de anualidad). Si las tasas están altas, el jackpot anunciado suele ser mayor. Además, si nadie gana, el pote se sigue “encandilando” hasta niveles históricos.

¿Tengo que pegar los números en orden para ganar en el Powerball?

¡Para nada! Los cinco números de las bolas blancas pueden salir en cualquier orden. Lo que sí tiene que caer exacto es la Powerball roja. Recuerda que cada jugada es independiente; no puedes mezclar números de diferentes líneas de tu boleto.

¿Qué es el Power Play y el multiplicador 10X?

El Power Play es una opción extra por $1 que multiplica tus premios secundarios. El famoso multiplicador 10X solo entra en juego cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos. Si el premio es más grande, los multiplicadores disponibles son menores.

¿Anualidad o pago en efectivo (Cash Value)?

Si ganas, tienes dos opciones: recibir 30 pagos anuales o un pago único en efectivo. La mayoría prefiere el “lump-sum” (efectivo), que es una cantidad menor al total anunciado pero la recibes de cantazo. Ten en cuenta que ambas opciones pagan impuestos federales y locales.

¿Se puede jugar Powerball por Internet en Puerto Rico?

Por ahora, la forma más segura en la isla es visitar un terminal autorizado de la Lotería Electrónica. Ten cuidado con páginas web raras; la venta interestatal por correo o sitios no oficiales es ilegal y podrías perder el derecho a reclamar tu premio si ganas.

¿Dónde y cómo cobro mi premio del Powerball si gano?

Los premios se cobran en la jurisdicción donde compraste el boleto (en este caso, Puerto Rico). Si ganas hasta $600, puedes cobrarlos en cualquier comercio autorizado. Para premios mayores, tendrás que visitar la sede central de la Lotería en San Juan con tu identificación.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar el dinero del premio del Powerball?

¡No te duermas! Los boletos tienen fecha de caducidad, que suele ir de 90 días a un año. Revisa siempre el reverso de tu boleto, ya que ahí dice el tiempo exacto que tienes para reclamar tu premio antes de que el dinero regrese al fondo de la lotería.

¿Puedo quedarme en el anonimato si gano el Powerball en Puerto Rico?

En Puerto Rico, las leyes suelen requerir que se divulguen ciertos datos del ganador. Sin embargo, algunos jugadores usan fideicomisos para proteger su identidad. Lo mejor es consultar con un abogado financiero local antes de reclamar un premio mayor.

¡Cuidado con los fraudes!

La Lotería nunca te pedirá dinero, depósitos o información bancaria para entregarte un premio. Si recibes un mensaje por WhatsApp o Facebook diciendo que ganaste sin haber jugado, o pidiéndote un pago previo por “gastos de manejo”, es una estafa. ¡No caigas!