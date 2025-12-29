La emoción de la lotería no se detiene en la Isla tras un sorteo del sábado que dejó el premio mayor intacto. Al no registrarse boletos ganadores con los seis números, el estimado del Powerball para este lunes 29 de diciembre escaló hasta los $33 millones de dólares. Los números de la última jugada fueron 5, 20, 34, 39 y 62, con el Powerball 1. Ningún jugador logró tampoco acertar los cinco números principales, lo que significa que la bolsa sigue acumulando fortuna para despedir el 2025.

Para los residentes en Puerto Rico, este lunes representa una oportunidad de oro para convertirse en millonarios antes de las fiestas de Año Nuevo. Aunque las probabilidades de pegar el “jackpot” son de 1 en 292.2 millones, no olvides que las opciones generales de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9. Esto incluye desde reintegros básicos hasta premios secundarios de miles de dólares que caen con frecuencia en la Lotería Electrónica. Comprar un boleto de $2 podría ser la mejor inversión para cerrar tu año con broche de oro.

El sorteo de esta noche es el segundo tras el histórico premio que cayó recientemente, lo que mantiene el interés al máximo en los 45 estados participantes y las Islas Vírgenes. En Puerto Rico, puedes realizar tus jugadas en cualquier terminal autorizado hasta poco antes de las 10:00 p.m. No dejes pasar la chance de añadir el Power Play por un dólar extra, lo que multiplicaría tus ganancias si no logras el premio mayor pero aciertas otras combinaciones. La suerte está en el aire y la Isla del Encanto espera a su próximo gran ganador.

Recuerda que los resultados oficiales del Powerball en Puerto Rico se publican poco después de las 10:59 p.m. ET. Puedes verificar tus números ganadores a través de la aplicación oficial de la Lotería Electrónica o visitando tu punto de venta favorito este martes por la mañana. Mantén tu boleto en un lugar seguro y revísalo con calma; incluso si no logras los $33 millones, podrías tener un premio secundario que te ayude a comenzar el 2026 con el pie derecho. ¡Mucha suerte a todos los boricuas!

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA

Resultados del Powerball en Puerto Rico del 29 de diciembre de 2025

MATCH GANADORES DEL POWERBALL PREMIO DEL POWERBALL GANADORES DEL POWER PLAY PREMIO DEL POWER PLAY 5 bolillas + Bola Powerball -- Gran Premio 5 bolillas -- -- -- -- 4 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 4 bolillas -- -- -- -- 3 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 3 bolillas -- -- -- -- 2 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 1 bolilla + Bola Powerball -- -- -- -- Bola Powerball -- -- -- --

El sorteo de Powerball de este lunes 29 de diciembre ofrece un premio mayor estimado en US$ 33 millones tras quedar vacante el jackpot del sábado 27. (Foto: AFP)

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en Puerto Rico

Si vives en la isla y sueñas con pegarte con el Powerball, es fundamental que conozcas cómo funciona este sorteo millonario. Aquí te aclaramos las dudas más comunes con un toque boricua y directo al grano.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en la isla?

El Powerball es una lotería multiestatal de EE. UU. donde eliges cinco bolas blancas y una roja (la Powerball). ¡La buena noticia es que no tienes que ser ciudadano americano para jugar! Cualquier persona con la edad legal puede comprar su boleto en puntos autorizados de la Lotería Electrónica de Puerto Rico.

¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto del Powerball en Puerto Rico?

El cierre de ventas varía, pero en la isla suele ser poco antes del sorteo. Los sorteos oficiales son los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. (hora del Este). No lo dejes para última hora y busca tu “ticket” en tu colmado o gasolinera de confianza antes de que cierre el sistema.

¿Cómo se calcula el Jackpot millonario del Powerball?

El premio mayor sube dependiendo de dos cosas: cuánta gente compre boletos y las tasas de interés (factor de anualidad). Si las tasas están altas, el jackpot anunciado suele ser mayor. Además, si nadie gana, el pote se sigue “encandilando” hasta niveles históricos.

¿Tengo que pegar los números en orden para ganar en el Powerball?

¡Para nada! Los cinco números de las bolas blancas pueden salir en cualquier orden. Lo que sí tiene que caer exacto es la Powerball roja. Recuerda que cada jugada es independiente; no puedes mezclar números de diferentes líneas de tu boleto.

¿Qué es el Power Play y el multiplicador 10X?

El Power Play es una opción extra por $1 que multiplica tus premios secundarios. El famoso multiplicador 10X solo entra en juego cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos. Si el premio es más grande, los multiplicadores disponibles son menores.

¿Anualidad o pago en efectivo (Cash Value)?

Si ganas, tienes dos opciones: recibir 30 pagos anuales o un pago único en efectivo. La mayoría prefiere el “lump-sum” (efectivo), que es una cantidad menor al total anunciado pero la recibes de cantazo. Ten en cuenta que ambas opciones pagan impuestos federales y locales.

¿Se puede jugar Powerball por Internet en Puerto Rico?

Por ahora, la forma más segura en la isla es visitar un terminal autorizado de la Lotería Electrónica. Ten cuidado con páginas web raras; la venta interestatal por correo o sitios no oficiales es ilegal y podrías perder el derecho a reclamar tu premio si ganas.

¿Dónde y cómo cobro mi premio del Powerball si gano?

Los premios se cobran en la jurisdicción donde compraste el boleto (en este caso, Puerto Rico). Si ganas hasta $600, puedes cobrarlos en cualquier comercio autorizado. Para premios mayores, tendrás que visitar la sede central de la Lotería en San Juan con tu identificación.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar el dinero del premio del Powerball?

¡No te duermas! Los boletos tienen fecha de caducidad, que suele ir de 90 días a un año. Revisa siempre el reverso de tu boleto, ya que ahí dice el tiempo exacto que tienes para reclamar tu premio antes de que el dinero regrese al fondo de la lotería.

¿Puedo quedarme en el anonimato si gano el Powerball en Puerto Rico?

En Puerto Rico, las leyes suelen requerir que se divulguen ciertos datos del ganador. Sin embargo, algunos jugadores usan fideicomisos para proteger su identidad. Lo mejor es consultar con un abogado financiero local antes de reclamar un premio mayor.

¡Cuidado con los fraudes!

La Lotería nunca te pedirá dinero, depósitos o información bancaria para entregarte un premio. Si recibes un mensaje por WhatsApp o Facebook diciendo que ganaste sin haber jugado, o pidiéndote un pago previo por “gastos de manejo”, es una estafa. ¡No caigas!