¡Despide el 2025 por todo lo alto con el Powerball en Puerto Rico! Tras el sorteo del lunes, donde los números ganadores fueron 11, 19, 34, 48 y 53 con el Powerball 21, el jackpot ha subido a unos tentadores $45 millones para este miércoles 31 de diciembre. Esta es tu última oportunidad del año para convertirte en millonario y recibir el 2026 con una estabilidad financiera envidiable desde la Isla del Encanto. No olvides que la fiebre por la Lotería Electrónica está en su punto máximo tras los recientes premios históricos. ¡Busca tu boleto y prepárate para la jugada más esperada de esta Nochevieja!

Por solo $2, puedes unirte a la lista de campeones del Powerball y cambiar tu destino justo antes de que suenen las doce campanadas. Recuerda que puedes añadir el Double Play por $1 adicional para participar en un segundo sorteo con un premio de $10 millones, cuyos números recientes fueron 05, 09, 38, 62, 64 y PB 04. Tienes hasta las 9:45 p.m. para realizar tu jugada antes del gran sorteo nocturno a las 10:59 p.m. ET. Las probabilidades son de 1 en 292.2 millones, pero con el Power Play activo, tus premios secundarios podrían multiplicarse. ¡Mucha suerte y feliz año nuevo, Boricua!

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Resultados del Powerball en Puerto Rico del 31 de diciembre de 2025

En esta nota conocerás los resultados del sorteo del Powerball del miércoles 31 de diciembre y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en Puerto Rico

Si vives en la isla y sueñas con pegarte con el Powerball, es fundamental que conozcas cómo funciona este sorteo millonario. Aquí te aclaramos las dudas más comunes con un toque boricua y directo al grano.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en la isla?

El Powerball es una lotería multiestatal de EE. UU. donde eliges cinco bolas blancas y una roja (la Powerball). ¡La buena noticia es que no tienes que ser ciudadano americano para jugar! Cualquier persona con la edad legal puede comprar su boleto en puntos autorizados de la Lotería Electrónica de Puerto Rico.

¿Hasta qué hora puedo comprar mi boleto del Powerball en Puerto Rico?

El cierre de ventas varía, pero en la isla suele ser poco antes del sorteo. Los sorteos oficiales son los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. (hora del Este). No lo dejes para última hora y busca tu “ticket” en tu colmado o gasolinera de confianza antes de que cierre el sistema.

¿Cómo se calcula el Jackpot millonario del Powerball?

El premio mayor sube dependiendo de dos cosas: cuánta gente compre boletos y las tasas de interés (factor de anualidad). Si las tasas están altas, el jackpot anunciado suele ser mayor. Además, si nadie gana, el pote se sigue “encandilando” hasta niveles históricos.

¿Tengo que pegar los números en orden para ganar en el Powerball?

¡Para nada! Los cinco números de las bolas blancas pueden salir en cualquier orden. Lo que sí tiene que caer exacto es la Powerball roja. Recuerda que cada jugada es independiente; no puedes mezclar números de diferentes líneas de tu boleto.

¿Qué es el Power Play y el multiplicador 10X?

El Power Play es una opción extra por $1 que multiplica tus premios secundarios. El famoso multiplicador 10X solo entra en juego cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos. Si el premio es más grande, los multiplicadores disponibles son menores.

¿Anualidad o pago en efectivo (Cash Value)?

Si ganas, tienes dos opciones: recibir 30 pagos anuales o un pago único en efectivo. La mayoría prefiere el “lump-sum” (efectivo), que es una cantidad menor al total anunciado pero la recibes de cantazo. Ten en cuenta que ambas opciones pagan impuestos federales y locales.

¿Se puede jugar Powerball por Internet en Puerto Rico?

Por ahora, la forma más segura en la isla es visitar un terminal autorizado de la Lotería Electrónica. Ten cuidado con páginas web raras; la venta interestatal por correo o sitios no oficiales es ilegal y podrías perder el derecho a reclamar tu premio si ganas.

¿Dónde y cómo cobro mi premio del Powerball si gano?

Los premios se cobran en la jurisdicción donde compraste el boleto (en este caso, Puerto Rico). Si ganas hasta $600, puedes cobrarlos en cualquier comercio autorizado. Para premios mayores, tendrás que visitar la sede central de la Lotería en San Juan con tu identificación.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar el dinero del premio del Powerball?

¡No te duermas! Los boletos tienen fecha de caducidad, que suele ir de 90 días a un año. Revisa siempre el reverso de tu boleto, ya que ahí dice el tiempo exacto que tienes para reclamar tu premio antes de que el dinero regrese al fondo de la lotería.

¿Puedo quedarme en el anonimato si gano el Powerball en Puerto Rico?

En Puerto Rico, las leyes suelen requerir que se divulguen ciertos datos del ganador. Sin embargo, algunos jugadores usan fideicomisos para proteger su identidad. Lo mejor es consultar con un abogado financiero local antes de reclamar un premio mayor.

¡Cuidado con los fraudes!

La Lotería nunca te pedirá dinero, depósitos o información bancaria para entregarte un premio. Si recibes un mensaje por WhatsApp o Facebook diciendo que ganaste sin haber jugado, o pidiéndote un pago previo por “gastos de manejo”, es una estafa. ¡No caigas!