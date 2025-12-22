¡La suerte vuelve a tocar a la puerta del Estado de la Estrella Solitaria! Tras el sorteo del sábado 20 de diciembre, donde los números ganadores fueron 4, 5, 28, 52, 69 con la Powerball 20 y un Power Play de 3x, el premio mayor no encontró dueño. Esto ha disparado el jackpot para este lunes 22 de diciembre de 2025 a la asombrosa cifra de $1,600 millones de dólares, consolidándose como uno de los premios más grandes en la historia de las loterías de Estados Unidos.

Para los residentes en Texas, la emoción es doble, ya que el estado tiene un historial reciente de éxito: el último gran jackpot fue compartido en septiembre por un tejano, llevándose parte de una bolsa de $1.7 billones. Si quieres probar suerte hoy, recuerda que el boleto cuesta solo $2 y puedes añadir el Power Play por $1 adicional para multiplicar tus premios no millonarios. Tienes hasta las 9:00 p.m. CT aproximadamente para comprar tu ticket en gasolineras o supermercados autorizados.

Participar es muy sencillo: debes elegir cinco números entre el 1 y el 69, y uno adicional (la bola roja) entre el 1 y el 26. Si prefieres dejarlo al azar, siempre puedes pedir un “Quick Pick” en tu tienda de confianza. Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292 millones, Texas ofrece la gran ventaja de ser uno de los estados donde no se pagan impuestos estatales sobre las ganancias de la lotería, maximizando tu premio neto.

Al ganar, tendrás que elegir entre el pago en anualidades durante 30 años o el pago en efectivo (Cash Option), que para este sorteo se estima en una cifra millonaria inmediata. Es importante verificar las reglas de Texas sobre el anonimato, ya que en nuestro estado los nombres de los ganadores de premios grandes suelen ser de dominio público a menos que se cumplan ciertas condiciones legales. ¡No olvides sintonizar el sorteo EN VIVO a las 10:59 p.m. ET para ver si eres el próximo millonario!

Cerrar el año con un jackpot histórico sería el mejor regalo de Navidad para cualquier familia hispana en Texas. Mantén la calma, juega con responsabilidad y revisa bien tu boleto después del sorteo. Recuerda que incluso si no te llevas el premio mayor, acertar solo la Powerball o algunos números blancos puede darte una alegría económica para estas fiestas. ¡Mucha suerte a todos los jugadores de Texas en este sorteo del 22 de diciembre!

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA

Resultados del Powerball en Texas del 22 de diciembre de 2025

MATCH GANADORES DEL POWERBALL PREMIO DEL POWERBALL GANADORES DEL POWER PLAY PREMIO DEL POWER PLAY 5 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 5 bolillas -- -- -- -- 4 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 4 bolillas -- -- -- -- 3 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 3 bolillas -- -- -- -- 2 bolillas + Bola Powerball -- -- -- -- 1 bolilla + Bola Powerball -- -- -- -- Bola Powerball -- -- -- --

¡Histórico! El jackpot del Powerball alcanza los $1,600 millones. Mira los resultados y números ganadores del sorteo de este 22 de diciembre de 2025. ¿Eres el próximo multimillonario en EE. UU.? ¡Comprueba tu boleto ahora! | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini / Composición GEC

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar

Aquí tienes un resumen de las preguntas más comunes sobre la lotería Powerball para facilitar la comprensión de las reglas clave, los premios y las opciones de juego.

¿Qué es Powerball y quién puede jugar?

Powerball es una lotería multiestatal en Estados Unidos en la que se sortean cinco bolas blancas y una bola roja llamada Powerball para determinar los premios. No es necesario ser ciudadano o residente de Estados Unidos para jugar, pero solo se pueden comprar boletos en jurisdicciones que vendan Powerball y siempre a través de minoristas o canales autorizados de esa jurisdicción.

¿Cuándo cierran las ventas del Powerball y cuándo son los sorteos?

La hora de cierre de ventas depende de cada jurisdicción, por lo que se debe consultar la lotería local para conocer el límite antes de cada sorteo. Los sorteos de Powerball se celebran varios días a la semana en horario nocturno en Estados Unidos, y el horario exacto también puede variar según el estado.

¿Cómo se determina el Gran Premio (Jackpot) de Powerball?

El premio mayor anunciado de Powerball se basa principalmente en dos factores: las ventas de boletos y el factor de anualidad. Las ventas varían según la estacionalidad y si hay grandes botes en juegos como Mega Millions. El factor de anualidad se refiere al costo de financiar los pagos anuales del premio; un factor económico como las tasas de interés impacta directamente: tasas más altas permiten un jackpot anunciado más alto.

¿Tengo que acertar los números en el orden exacto para ganar un premio?

No, para ganar un premio de Powerball, puedes acertar los números de las bolas blancas en cualquier orden. Sin embargo, la bola roja Powerball de tu jugada debe coincidir exactamente con la bola roja sorteada. Es importante recordar que cada jugada en tu boleto se determina por separado; no puedes combinar números de diferentes líneas o boletos.

¿Cómo funcionan las probabilidades y el Powerball rojo?

Powerball utiliza dos grupos de números, uno para las bolas blancas y otro para la bola roja, y las probabilidades totales de ganar se calculan combinando los posibles resultados en ambos grupos. La probabilidad de acertar únicamente la bola roja es peor que 1 entre 26 porque también existe la posibilidad de acertar alguna bola blanca y pasar a otro nivel de premio.

¿Qué es el multiplicador 10X del Powerball y cuándo se aplica?

Powerball incluye la opción Power Play, que permite multiplicar ciertos premios no mayores por un factor que puede llegar hasta 10X. El multiplicador de 10X solo se activa cuando el jackpot anunciado en formato de anualidad es de 150 millones de dólares o menos.

¿Cuál es la diferencia entre la opción de Anualidad y el Valor en Efectivo (Cash Value)?

El ganador del jackpot puede elegir recibir el premio en 30 pagos anuales o como un pago único en efectivo (lump-sum cash payment). La opción en efectivo es, generalmente, la cantidad necesaria para financiar el premio mayor estimado en anualidad el día del sorteo. Ambas opciones están sujetas a impuestos federales y jurisdiccionales.

¿Cómo y dónde se compran los boletos del Powerball?

Los boletos se compran en puntos de venta autorizados de las loterías participantes y, en algunos estados, también a través de las plataformas oficiales en línea para residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos por Internet o por correo a través de fronteras de jurisdicción está restringida, y las loterías pueden negarse a pagar premios de boletos adquiridos en sitios web no oficiales.

¿Se puede comprar boletos de Powerball por Internet?

Algunas loterías estatales sí venden boletos de Powerball por Internet, pero este servicio solo está disponible para los residentes de esa jurisdicción específica. La venta de boletos por Internet o correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Se recomienda comprar boletos únicamente en sitios web oficiales autorizados, ya que otras plataformas podrían no pagar el premio.

¿Se puede jugar al Powerball sin ser residente o ciudadano de EE.UU.?

Sí, no es necesario ser ciudadano o residente de los Estados Unidos para jugar a Powerball. Jugadores de cualquier jurisdicción o país pueden comprar boletos en un minorista con licencia o autorizado dentro de una jurisdicción donde se venda Powerball, siempre y cuando cumplan con la edad legal requerida para jugar. Los premios reclamados están sujetos a impuestos federales y jurisdiccionales.

¿Cómo y dónde se cobran los premios del Powerball?

Los premios deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto y, en general, los importes de hasta 600 dólares se pueden cobrar en comercios autorizados. Las cantidades superiores suelen gestionarse en oficinas regionales o en la sede central de la lotería, y cada jurisdicción fija sus propios procedimientos de pago y documentación necesaria.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio del Powerball?

La fecha de caducidad del boleto varía entre unos 90 días y un año, dependiendo de las normas de la lotería donde se adquirió. En muchos casos, el plazo exacto aparece impreso en el reverso del boleto; si no, se recomienda confirmar la información con la lotería correspondiente.

¿Qué ocurre con los premios de Powerball que no son reclamados?

Los premios de Powerball que no se reclaman son conservados por la jurisdicción de la lotería donde se vendió el boleto. Si el Gran Premio no es reclamado, el dinero se devuelve a todas las loterías participantes en proporción a sus ventas para ese ciclo del sorteo, y luego se distribuye según las leyes de cada jurisdicción, generalmente para financiar otros juegos de lotería o el fondo general de la jurisdicción.

¿Puede un ganador de Powerball permanecer en el anonimato?

Cada jurisdicción tiene su propia ley respecto al anonimato. Algunas requieren legalmente revelar el nombre del ganador, su ciudad de residencia y el monto del premio. Otras jurisdicciones permiten a los ganadores reclamar el premio a través de un fideicomiso u otra entidad legal, ofreciendo cierto grado de anonimato. Es crucial consultar con la lotería local para conocer sus regulaciones específicas.

¿Qué pasa si el ganador del jackpot del Powerball fallece?

Si el ganador eligió la opción de anualidad y muere antes de recibir todos los pagos, el saldo pendiente del premio pasa a su patrimonio. Una vez que el tribunal emite la orden correspondiente, los pagos continúan hacia los herederos designados, siempre bajo las leyes y disposiciones de la jurisdicción que paga el premio.

¿Cómo reconocer estafas relacionadas con Powerball?

Las loterías oficiales no se ponen en contacto con los jugadores por correo electrónico, teléfono o redes sociales para informar de premios, salvo que se trate de una promoción en la que el jugador haya participado explícitamente. Ninguna lotería legítima exige el pago de tasas o “gastos” para cobrar un premio; si se solicita dinero o datos bancarios para liberar un supuesto premio de Powerball, casi con total seguridad se trata de una estafa.​

¿Powerball hace sorteos o regalos a través de redes sociales?

Se han detectado publicaciones fraudulentas en plataformas como Facebook en las que se utiliza el nombre Powerball o la imagen de ganadores reales para prometer repartos de dinero. Las loterías aclaran que no anuncian premios personales ni reparten dinero al azar por redes sociales, salvo en concursos oficiales claramente identificados como promociones del propio organismo.