La emoción por el Powerball alcanza niveles históricos en el “Estado de la Estrella Solitaria” justo antes de Navidad. Para este sorteo del miércoles 24 de diciembre de 2025, el premio mayor se estima en la asombrosa cifra de $1,700 millones de dólares. Con una opción en efectivo de $781.3 millones, este jackpot se posiciona como el cuarto más grande en la historia de las loterías de Estados Unidos, convirtiéndose en el regalo de Nochebuena más deseado por los tejanos.

La directora ejecutiva del Departamento de Licencias y Regulación de Texas, Courtney Arbour, destacó que las ventas de boletos son sumamente fuertes en todo el estado. Esto no solo genera ilusión entre los jugadores, sino que beneficia directamente a la educación pública de Texas. Un sorteo de esta magnitud en plena víspera navideña es un evento sumamente raro y especial, lo que ha provocado largas filas en gasolineras y supermercados desde Houston hasta El Paso.

Si planeas participar hoy mismo, recuerda que el cierre de ventas en Texas es a las 9:00 p.m. CT de este miércoles 24 de diciembre. Podrás seguir la transmisión de los números ganadores en vivo a través de la web oficial de la Lotería de Texas a las 10:12 p.m. Por solo $2 la jugada, tienes la oportunidad de elegir entre un pago único en efectivo o una anualidad distribuida en 30 pagos durante 29 años, la cual aumenta un 5% cada año.

En caso de resultar ganador, la Lotería de Texas recomienda firmar tu boleto de inmediato y guardarlo en un lugar seguro. Es fundamental buscar asesoría legal y financiera antes de programar una cita oficial para reclamar este premio multimillonario. Además, recuerda que el comercio que venda el boleto ganador recibirá un bono de hasta $250,000, por lo que la suerte se reparte entre toda la comunidad. ¡No dejes pasar la oportunidad y juega con responsabilidad!

Resultados del Powerball en Texas del 24 de diciembre de 2025

Preguntas frecuentes (FAQ) del Powerball: Reglas, premios, sorteos y cómo jugar en Texas

Si vives en Texas y sueñas con pegarle al gordo, estar bien informado es el primer paso para convertirte en millonario. Aquí te resolvemos todas las dudas sobre el Powerball con un toque muy tejano, para que sepas exactamente cómo jugar y cobrar tus premios este 2025.

¿Qué es el Powerball y quién puede jugar en Texas?

El Powerball es la lotería más famosa de EE. UU. donde eliges cinco números blancos y uno rojo (la Powerball). Lo mejor es que no necesitas ser ciudadano o residente para participar; cualquier persona con la edad legal puede comprar su boleto en puntos de venta autorizados como gasolineras o supermercados en Texas (HEB, 7-Eleven, etc.).

¿A qué hora cierran las ventas y cuándo son los sorteos del Powerball?

En el estado de la estrella solitaria, los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET. Es vital que compres tu boleto antes del cierre de ventas, que en Texas suele ser a las 9:00 p.m. CT los días de sorteo. No lo dejes para el último segundo, ¡la suerte no espera!

¿Cómo se calcula el Jackpot del Powerball y qué orden deben llevar los números?

El premio mayor sube según las ventas de boletos y las tasas de interés actuales. Para ganar, no importa el orden de las cinco bolas blancas, pero la Powerball roja sí debe coincidir exactamente. Recuerda que cada línea de tu boleto es una oportunidad independiente; no puedes mezclar números de diferentes jugadas para ganar.

¿Qué es el Power Play y el multiplicador 10X?

Por un dolarito extra, puedes añadir el Power Play para multiplicar tus premios menores. El famoso multiplicador 10X solo entra en juego cuando el jackpot anunciado es de $150 millones o menos. Si el premio es más grande, los multiplicadores disponibles son de 2X a 5X, ¡pero aun así ayudan mucho!

¿Anualidad o efectivo? La gran decisión del ganador del Powerball

Si ganas el gordo, puedes elegir 30 pagos anuales o el pago único en efectivo (Cash Value). La opción en efectivo es una suma global menor a la anualidad, pero la recibes de inmediato. Ten en cuenta que, aunque Texas no cobra impuestos estatales a las loterías, sí tendrás que pagar los impuestos federales correspondientes.

¿Dónde comprar y cómo cobrar mis premios del Powerball en Texas?

Compra siempre en tiendas autorizadas o apps oficiales permitidas en el estado. Si ganas hasta $600, puedes cobrar en cualquier minorista de lotería; si el premio es mayor, deberás acudir a un centro de reclamos de la Lotería de Texas. Tienes generalmente 180 días para reclamar tu premio antes de que el boleto expire.

¿Puedo mantenerme en el anonimato si gano el Powerball en Texas?

¡Buenas noticias para los tejanos! En Texas, si ganas un premio de $1 millón o más, puedes elegir que tu identidad se mantenga confidencial. Esto es ideal para proteger tu privacidad y seguridad mientras decides qué hacer con tu nueva fortuna. Consulta siempre con un asesor legal para gestionar el reclamo correctamente.

¡Cuidado con las estafas! No caigas en trampas

Recuerda: la Lotería de Texas nunca te llamará ni te enviará correos para decirte que ganaste si no compraste un boleto. Tampoco te pedirán dinero por adelantado para “liberar” un premio. Si alguien te pide tus datos bancarios o pagos por redes sociales como Facebook, es una estafa. ¡Cuida tu información y juega seguro!