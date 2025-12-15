El Powerball continúa batiendo récords, y tras el sorteo de la noche del sábado, el premio mayor se ha disparado a un estimado de $1.100 millones de dólares para este lunes 15 de diciembre. Este premio se posiciona ya como el sexto jackpot más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos, superando la barrera de los mil millones de dólares por segunda vez este año. Los números ganadores del sorteo anterior fueron: 1, 28, 31, 57, 58, y la Powerball roja fue el 16, con un multiplicador Power Play de 2X.

A pesar de que ningún boleto acertó la combinación completa para llevarse el jackpot, el sorteo sí generó importantes premios millonarios a nivel nacional. Cinco boletos vendidos en California, Florida, Michigan, Nueva Jersey y Virginia ganaron $1 millón al acertar las cinco bolas blancas (Match 5). Adicionalmente, dos boletos vendidos en Carolina del Norte y Pensilvania activaron la opción Power Play, duplicando su ganancia a $2 millones cada uno.

El próximo sorteo, que tiene una opción de pago en efectivo de $503.4 millones antes de impuestos, marca el sorteo número 43 en esta racha, estableciendo un nuevo récord de dibujos consecutivos sin ganador. Si un jugador logra acertar la combinación del lunes, podrá optar por el pago único en efectivo o la anualidad a 29 años.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: Giorgio VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: Saul Loeb / AFP) / SAUL LOEB

Resultados recientes del Powerball y preguntas clave (FAQ)

El jackpot de Powerball ha crecido a una cifra histórica de $1.100 millones ($503.4 millones en efectivo) tras el último sorteo. A continuación, resolvemos las preguntas más importantes sobre los resultados recientes y las reglas fundamentales del juego.

¿Cuáles fueron los números ganadores del último sorteo de Powerball?

Los números ganadores del sorteo del sábado 13 de diciembre fueron: las bolas blancas 1, 28, 31, 57, 58, y la Powerball roja fue el 16. Aunque nadie se llevó el premio gordo, siete boletos a nivel nacional ganaron $1 millón o más, incluyendo dos premios de $2 millones por usar la opción Power Play en Carolina del Norte y Pensilvania.

¿Se puede comprar un boleto de Powerball por Internet?

Sí, pero con restricciones. Solo algunas loterías estatales permiten la venta de boletos en línea, y este servicio está limitado a los residentes de esa jurisdicción específica. La venta de boletos a través de fronteras jurisdiccionales por Internet está prohibida; las loterías pueden negarse a pagar premios si los boletos se compran en sitios web no autorizados.

¿Es necesario ser ciudadano de EE.UU. para jugar o ganar el Powerball?

No es necesario. No tiene que ser ciudadano o residente de EE.UU. para comprar un boleto o reclamar un premio de Powerball. Si visita una jurisdicción vendedora y cumple con la edad legal, puede comprar boletos. Sin embargo, los premios están sujetos a impuestos federales y jurisdiccionales.

¿Cómo se calculan las probabilidades de ganar el premio mayor?

La probabilidad de ganar el jackpot es de 1 en 292.201.338. Las probabilidades se calculan combinando las posibilidades de acertar las cinco bolas blancas (extraídas de un grupo) y la Powerball roja (extraída de un grupo separado). La probabilidad de ganar premios secundarios, como el de $1 millón (Match 5), es de 1 en 11.688.054.

¿Qué ocurre si gano el premio y fallezco antes de recibir todos los pagos?

Si un ganador fallece mientras recibe los pagos de la anualidad, el saldo del premio se abona al patrimonio del ganador. Tras una orden judicial, los pagos anuales continuarán siendo entregados a los herederos del ganador.

¿Powerball o la Lotería me contactarían por email o redes sociales si gano un premio?

No, nunca. Las loterías oficiales nunca contactarán a los ganadores por correo electrónico o llamada telefónica para notificarles un premio, a menos que usted haya participado directamente en una promoción oficial. Si le piden dinero o información bancaria para “cobrar un premio”, es un fraude.