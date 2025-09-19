La Lotería Nacional celebra este viernes 19 de septiembre el Sorteo Especial 304, que ofrece un premio mayor de 27 millones de pesos. Este evento se desarrolla en el marco del Año de la Mujer Indígena 2025, declarado por el Gobierno de México bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además de repartir premios millonarios, este sorteo tiene un fuerte carácter social y cultural, ya que busca rendir homenaje al papel trascendental de las mujeres indígenas en la historia del país, así como visibilizar su aporte en la defensa de los derechos y la preservación de las tradiciones de los pueblos originarios.

Sorteo Especial 304 de la Lotería Nacional: resultados en vivo y premio mayor de 27 millones de pesos este 19 de septiembre 2025. (Imagen: Lotería Nacional de México)

Resultados del Sorteo Especial 304 hoy 19 de septiembre 2025

Aquí se publicarán los números ganadores en vivo del Sorteo Especial 304 de la Lotería Nacional en cuanto se lleve a cabo el sorteo.

¿Cuándo y dónde se celebra el Sorteo Especial 304?

El evento se realiza en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de Lotería Nacional, este viernes 19 de septiembre de 2025, desde las 20:00 horas.La transmisión oficial EN VIVO está disponible en el canal de YouTube de la institución: VideotecaLotenal.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Especial 304?

Concepto Monto Premio mayor (2 series) $27,000,000 MXN Premio por serie $13,500,000 MXN Costo por cachito $60 MXN Costo por serie $1,200 MXN

¿Dónde consultar los resultados completos?

Los resultados oficiales del Sorteo Especial 304 se publican durante la transmisión en vivo en YouTube y, posteriormente, estarán disponibles en la página oficial de la Lotería Nacional.