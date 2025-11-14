El Sorteo Especial 306 de la Lotería Nacional está programado para celebrarse el viernes 14 de noviembre de 2025, en el Salón de Sorteos del Edificio Edison, ubicado en la Ciudad de México. Este sorteo honra el XV Aniversario de El Buen Fin, un programa que desde 2011 ha trabajado por fortalecer la economía nacional mediante el incentivo responsable y seguro del consumo interno. La edición de 2025, como se contempla en el marco de los objetivos del Plan México, pretende consolidar una prosperidad compartida basada en justicia y oportunidades para todos los mexicanos.

Horario, cuándo y dónde ver en vivo los resultados del Sorteo Especial 306 de hoy

A partir de las 20:00 horas del Tiempo de Centro (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) , se realizará el Sorteo Especial 306 en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Ciudad de México. Podrás ver la transmisión de la lotería con los resultados y los números ganadores en vivo y en directo a través del Canal de YouTube de la Lotería Nacional.

Durante quince años, El Buen Fin ha evolucionado, integrando empresas de todos los tamaños y promoviendo la digitalización comercial y el consumo informado. El programa es considerado un motor de inclusión, desarrollo económico y educación financiera, así como una oportunidad para reforzar la confianza entre consumidores y negocios.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 306?

El Premio Mayor del Sorteo Especial 306 es de 27 millones de pesos mexicanos distribuidos en dos series.

Premio Mayor : $27,000,000 en dos series

: $27,000,000 en dos series Premio por serie : $13,500,000

: $13,500,000 Premios secundarios para combinaciones y aproximaciones afortunadas

Reintegros para boletos cuya última cifra coincide con el número del Premio Mayor

La bolsa total de premios incluye montos menores distribuidos entre los participantes que obtengan coincidencias y aproximaciones en sus boletos, beneficiando a un gran número de personas durante el sorteo.​

Esta emisión especial del sorteo tiene carácter conmemorativo, reconociendo el impacto positivo y la relevancia nacional de El Buen Fin.

El programa se vincula con los objetivos federales que buscan consolidar un país más justo, productivo e inclusivo, situando el bienestar de las familias mexicanas como el eje central de sus políticas de desarrollo.​

Resultados del Sorteo Especial 306 hoy, viernes 14 de noviembre 2025

Tabla de premios

Premio mayor de 27 millones de pesos :

: Premio de 3 millones de pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 200 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos:

Premio de 127 mil pesos: