El Sorteo Especial 308 del Día de Reyes de la Lotería Nacional llega este martes con una bolsa de 54 millones de pesos en cuatro series y cientos de premios secundarios para comenzar el año con suerte. Con solo un cachito de 60 pesos, los jugadores pueden aspirar a llevarse desde importantes sumas en efectivo hasta el codiciado premio mayor alusivo a la tradicional celebración de los Reyes Magos.

¿A qué hora es y cómo ver EN VIVO el Sorteo Especial 308 del Día de Reyes?

El Sorteo Especial 308 se lleva a cabo hoy martes 6 de enero de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión en vivo puede seguirse a través del canal oficial de YouTube “Lotería Nacional – Sorteos Tradicionales” y de las cuentas oficiales de la institución en Facebook.

Celebrado en el Teatro Lotería Nacional. Av. Hidalgo 130, Guerrero, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX

Fecha: martes 6 de enero de 2026

Horario: 20:00 horas.

Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo a través de nuestro canal oficial de YouTube: https://www.youtube.com/user/VideotecaLotenal

¿Cuándo se realiza el Sorteo Especial 308 de la Lotería Nacional?

Esta edición especial se celebra únicamente hoy martes 6 de enero de 2026, con motivo del Día de Reyes Magos, una de las tradiciones más importantes del mundo hispano.

El sorteo se efectúa en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México, siguiendo el programa mensual de sorteos especiales.

Resultados y números ganadores del Sorteo Especial 308 hoy, martes 06 de enero 2026

Hasta el cierre de esta nota, la Lotería Nacional aún no publica la lista completa de resultados oficiales del Sorteo Especial 308, por lo que los números ganadores están “por anunciar”. Para consultar los resultados definitivos, se recomienda revisar el sitio oficial de la Lotería Nacional o los medios aliados que actualizan minuto a minuto la tabla de premios.

Premio mayor de 54 millones de pesos:

Premio de 6 millones de pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 800 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 400 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

Premio de 254 mil pesos:

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Especial 308?

El premio mayor del Sorteo Especial 308 es de 54 millones de pesos, repartidos en cuatro series de 13.5 millones de pesos cada una.

Quien haya adquirido las cuatro series del número ganador puede llevarse el monto completo, mientras que una serie o un cachito otorgan la parte proporcional del premio.

¿Cuánto cuesta el cachito del Sorteo Especial 308?

El cachito del Sorteo Especial 308 tiene un costo de 60 pesos, según la información oficial de la Lotería Nacional.

Una serie completa, compuesta por 20 cachitos, cuesta 1,200 pesos, mientras que las dos series (40 cachitos) tienen un precio de 2,400 pesos.

¿Cómo se juega el Sorteo Especial 308 del Día de Reyes?

En el Sorteo Especial participan 60,000 billetes numerados del 00001 al 60000, cada uno dividido en 20 cachitos.

El jugador puede comprar desde un cachito hasta las series completas; los premios se asignan según el número y la serie que resulten ganadores en el sorteo, con posibilidades de reembolso por terminaciones y aproximaciones.

FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes sobre el Sorteo Especial de la Lotería Nacional

¿Cada cuánto se realiza un Sorteo Especial?

Se organiza aproximadamente una vez al mes y suele estar dedicado a fechas conmemorativas o causas específicas.

¿Dónde se puede cobrar un premio?

Los premios se cobran en las oficinas de la Lotería Nacional y en expendios autorizados, siguiendo los requisitos de identificación y presentación del billete original.

¿Qué pasa si pierdo mi cachito ganador?

Sin el billete físico no se puede hacer válido el premio, por lo que se recomienda conservarlo en buen estado hasta conocer los resultados.

¿Puedo participar desde el extranjero?

Plataformas autorizadas permiten la compra en línea de billetes, pero el cobro de premios se rige por la normativa mexicana y las condiciones del intermediario.

¿Los resultados se publican el mismo día?

Los números principales suelen conocerse la misma noche del sorteo, y la lista completa se publica en las horas posteriores en el portal oficial.