El Sorteo Magno de Año Nuevo 2026 de la Lotería Nacional de México entrega un Premio Mayor de 104 millones de pesos en cuatro series y se celebrará el miércoles 31 de diciembre de 2025, a las 20:00 horas, en el Teatro Lotería Nacional de la Ciudad de México, con transmisión en vivo por el canal oficial de YouTube de Lotenal. Con una mecánica tradicional de billetes, series y cachitos, esta edición especial de Año Nuevo se posiciona como uno de los sorteos más esperados del calendario lotero, al combinar un bote millonario, amplias posibilidades de premios y la tradición de iniciar el 2026 con un golpe de suerte.​

¿Qué es el Sorteo Magno de Año Nuevo 2026?

El Sorteo Magno 390 de Año Nuevo es una emisión especial de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública que cierra el año 2025 y da la bienvenida a 2026 con un premio mayor de 104 millones de pesos en cuatro series de 26 millones cada una. Participan 60,000 números impresos en billetes que se dividen en series y cachitos, bajo el formato tradicional de la Lotería Nacional, con cientos de premios directos, aproximaciones y reintegros.​

Puntos esenciales del sorteo:

Emisión emblemática del calendario de Lotenal para despedir el año.

del calendario de Lotenal para despedir el año. 4 series por número; cada serie se integra por 20 cachitos.

60,000 números impresos que conforman el universo de combinaciones participantes.

Ficha rápida del Sorteo Magno 390​

Concepto Detalle Nombre oficial Sorteo Magno 390 de Año Nuevo 2026 Institución Lotería Nacional para la Asistencia Pública Tipo de sorteo Tradicional, con billetes, series y cachitos Premio Mayor total 104 millones de pesos en 4 series Premio por serie 26 millones de pesos Números participantes 60,000 (del 00000 al 59999)

¿Cuándo, dónde y a qué hora se realiza?

El Sorteo Magno de Año Nuevo 2026 se llevará a cabo el miércoles 31 de diciembre de 2025, a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), horario pensado para que los jugadores sigan el evento antes de las celebraciones de fin de año. El escenario será el Teatro Lotería Nacional, ubicado en Av. Hidalgo 130, alcaldía Cuauhtémoc, uno de los recintos históricos más importantes para los sorteos en México.​

Recomendaciones para seguir el sorteo:

Conectarse a la transmisión algunos minutos antes de las 20:00 horas.

Tener a la mano número, serie y fracción del cachito para verificar en tiempo real.

Calendario y sede del sorteo​

Ítem Información Fecha Miércoles 31 de diciembre de 2025 Hora 20:00 horas (centro de México) Lugar Teatro Lotería Nacional, Av. Hidalgo 130, CDMX Transmisión Canal oficial de YouTube de Lotería Nacional

La transmisión en vivo estará disponible a través del canal oficial de YouTube de Lotería Nacional y en sus plataformas digitales, donde se escucharán en directo las combinaciones que vayan saliendo de los globos del sorteo. Una vez concluido el acto, la lista oficial de resultados se publicará en el portal de Lotenal y en los expendios autorizados para que los jugadores puedan revisar con calma sus billetes.​

¿Cuánto cuesta jugar y cuánto puedes ganar?

Para participar en el Sorteo Magno de Año Nuevo 2026, el costo del cachito es de 120 pesos, mientras que una serie completa de 20 cachitos tiene un precio de 2,400 pesos; al adquirir las cuatro series del mismo número, el jugador queda habilitado para cobrar el Premio Mayor íntegro de 104 millones. Cada cachito equivale a una fracción de la serie, por lo que, si el número resulta agraciado con el premio principal, un solo cachito puede otorgar la parte proporcional del premio de esa serie.​

Claves para jugadores:

Con las cuatro series del número ganador se obtienen los 104 millones de pesos.

Con una sola serie se pueden ganar hasta 26 millones de pesos.

Con un cachito, se cobra 1/20 del premio de la serie correspondiente.

Costos oficiales del Sorteo Magno 390​

Producto Costo Detalle Cachito $120 MXN 1/20 de una serie Serie (20 cachitos) $2,400 MXN Derecho a 26 millones si gana el Mayor 4 series (número completo) $9,600 MXN Derecho a los 104 millones

Además del Premio Mayor, la estructura contempla premios secundarios de varios millones, premios por terminación y miles de reintegros que aumentan la probabilidad de obtener algún beneficio. Esta configuración convierte al sorteo en una opción atractiva para quienes buscan un balance entre inversión y expectativas de premio al cierre del año.​

¿Dónde ver resultados y cómo comprobar tu número?

Los números ganadores del Sorteo Magno 390 se irán anunciando en vivo durante la transmisión desde el Teatro Lotería Nacional y, al finalizar, se publicará la lista completa en el portal oficial de Lotenal. Hasta ese momento, los resultados del Premio Mayor y de los demás premios no estarán disponibles, por lo que se recomienda consultar únicamente canales oficiales.​

Pasos para revisar si un billete obtuvo premio:

Verificar el número, la serie y la fracción impresos en el cachito o billete. Consultar la lista oficial de resultados en la página de Lotería Nacional y en sus redes sociales. Revisar listados impresos o comprobadores en expendios autorizados de la red comercial.

Canales habituales para resultados y cobro​

Canal Uso principal Sitio web de Lotería Nacional Lista completa de premios y reintegros Canal de YouTube de Lotenal Transmisión del sorteo y anuncio en vivo Expendios autorizados Verificación de billetes y pago de premios menores Oficinas centrales de Lotenal Cobro de premios mayores, con asesoría fiscal

Quienes resulten ganadores deberán presentar el billete en buen estado en expendios autorizados o en oficinas de Lotería Nacional, cumpliendo con los requisitos de identificación y dentro de los plazos establecidos para el cobro de premios. Así, cada participante podrá confirmar si el inicio de 2026 llega acompañado de un premio del Sorteo Magno de Año Nuevo y qué monto le corresponde de acuerdo con el número de cachitos o series adquiridas.​