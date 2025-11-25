La Lotería de Nueva York, también conocida como NY Lottery, ofrece sorteos todos los días con juegos como Lotto, Pick 10, Numbers, Cash4Life, Win 4 y Take 5. Este miércoles 26 de noviembre te presentamos los resultados actualizados y los números ganadores de cada uno de estos juegos, para que puedas verificar tus boletos de forma rápida y sencilla.​

La participación en los sorteos está limitada a personas mayores de 18 años, y los boletos solo pueden adquirirse en establecimientos autorizados dentro del estado de Nueva York. Además, se recomienda conservar el ticket en buen estado, revisar siempre los números en los canales oficiales y jugar de manera responsable, ya que todas las transacciones están sujetas a la regulación de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York.​

Resultados y números ganadores de la Lotería de Nueva York hoy, 26 de noviembre

Verifica los resultados del sorteo de este miércoles 26 de noviembre en la siguiente tabla:

Juego Fecha del sorteo Números ganadores NY Lotto Miércoles — Mega Millions Martes — Powerball Lunes — Cash4Life Lunes — Pick 10 Miércoles — Take 5 Miércoles — Numbers Miércoles — Win 4 Miércoles —

¿A qué hora se juega la Lotería de Nueva York?

Sorteo de mediodía / tarde : aproximadamente a las 2:30 p. m. (ET).​

: aproximadamente a las 2:30 p. m. (ET).​ Sorteo de noche: aproximadamente a las 10:30 p. m. (ET).​

¿Cuáles son los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Lotto : El juego clásico neoyorquino, donde se eligen 6 números del 1 al 59. El jackpot se puede cobrar de una vez o en pagos anuales. Hay varios niveles de premios dependiendo de cuántos números aciertes.​

: El juego clásico neoyorquino, donde se eligen 6 números del 1 al 59. El jackpot se puede cobrar de una vez o en pagos anuales. Hay varios niveles de premios dependiendo de cuántos números aciertes.​ Numbers : El jugador elige 3 números entre 0 y 9, y puede ganar en distintas modalidades (directa, casilla, combinada, jugada en par), con premios que van de $40 a $500 según el tipo de jugada y el monto apostado.​

: El jugador elige 3 números entre 0 y 9, y puede ganar en distintas modalidades (directa, casilla, combinada, jugada en par), con premios que van de $40 a $500 según el tipo de jugada y el monto apostado.​ Win 4 : Similar a Numbers, pero se eligen 4 dígitos. Se puede jugar directo, box, combinaciones y otros estilos, influye el orden y el monto invertido en los premios.​

: Similar a Numbers, pero se eligen 4 dígitos. Se puede jugar directo, box, combinaciones y otros estilos, influye el orden y el monto invertido en los premios.​ Cash4Life : Se juega en varios estados, boleto de $2, el jugador elige números entre 1 y 60 y una “Cash Ball” entre 1 y 4. El premio máximo es un pago anual de hasta $7 millones o un monto total diferido.​

: Se juega en varios estados, boleto de $2, el jugador elige números entre 1 y 60 y una “Cash Ball” entre 1 y 4. El premio máximo es un pago anual de hasta $7 millones o un monto total diferido.​ Take 5 y Pick 10: Juegos adicionales con reglas propias, frecuentemente con sorteos diarios y oportunidades de premios para acertar varios números.​

¿Cuánto cuesta jugar la Lotería de Nueva York?

Estos son los principales sorteos y juegos de la Lotería de Nueva York junto al costo estándar de cada uno. Ten en cuenta que las jugadas extra, combinaciones y opciones especiales pueden aumentar el precio. Los precios pueden variar en el tiempo, por lo que es recomendable verificar en puntos de venta o en la web oficial antes de jugar.:

New York Lotto : $1 por boleto (incluye dos combinaciones).​

: $1 por boleto (incluye dos combinaciones).​ Mega Millions : $5 por jugada desde abril de 2025.​

: $5 por jugada desde abril de 2025.​ Powerball : $2 por jugada; con opción Power Play el costo sube.​

: $2 por jugada; con opción Power Play el costo sube.​ Cash4Life : $2 por jugada.​

: $2 por jugada.​ Take 5 : $1 por jugada.​

: $1 por jugada.​ Pick 10 : $1 por jugada.​

: $1 por jugada.​ Numbers : $0.50 o $1 por jugada, según modalidad.​

: $0.50 o $1 por jugada, según modalidad.​ Win 4: $0.50 o $1 por jugada, según modalidad.​

Preguntas frecuentes sobre la Lotería de Nueva York

¿A qué edad se puede jugar a la Lotería de Nueva York?

Para participar es necesario tener al menos 18 años de edad.

¿Dónde se pueden comprar los boletos?

Los boletos se adquieren en establecimientos autorizados dentro del estado de Nueva York y, en algunos casos, a través de plataformas y aplicaciones oficiales.

¿Qué tipos de juegos ofrece la Lotería de Nueva York?

Entre los juegos más conocidos se encuentran Lotto, Pick 10, Numbers, Cash4Life, Win 4, Take 5 y los sorteos multijurisdiccionales como Mega Millions y Powerball.

¿Con qué frecuencia se realizan los sorteos?

Hay sorteos todos los días, aunque la frecuencia y el horario varían según el tipo de juego.

¿Cómo se pueden consultar los resultados?

Los resultados se pueden revisar en la web oficial de la Lotería de Nueva York, en aplicaciones móviles, puntos de venta autorizados y medios de comunicación que publican los números ganadores.

¿Cuánto tiempo hay para reclamar un premio?

En la mayoría de los juegos, el plazo para reclamar premios es de hasta 1 año a partir de la fecha del sorteo, aunque puede variar según la modalidad.

¿Los premios pagan impuestos?

Los premios de la Lotería de Nueva York están sujetos a impuestos federales y estatales, y en algunos casos pueden aplicarse retenciones adicionales según la residencia fiscal del ganador.

¿Qué se recomienda hacer si el boleto resulta premiado?

Se aconseja firmar el reverso del boleto, guardarlo en un lugar seguro y seguir las instrucciones oficiales para presentar el reclamo, ya sea en centros autorizados o mediante cita previa, según el monto.

¿Qué medidas existen para fomentar el juego responsable?

La Lotería de Nueva York ofrece información, líneas de ayuda y programas de autoexclusión voluntaria, además de campañas para recordar que se debe jugar únicamente por entretenimiento y dentro de un presupuesto razonable.