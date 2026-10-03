El Powerball llega a su sorteo de este sábado 3 de octubre de 2026 con un premio mayor estimado en 440 millones de dólares, luego de que ningún boleto acertara los cinco números blancos y la Powerball roja en el sorteo del miércoles 30 de septiembre. La extracción está programada para las 10:59 p. m. ET desde el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee.

En esta nota podrás consultar los números ganadores, la Powerball, el multiplicador Power Play y conocer si hubo un nuevo ganador del jackpot en Estados Unidos. El premio también contempla una opción de pago único estimada en 181,3 millones de dólares, antes de impuestos.

Resultados del Powerball de hoy, 3 de octubre

Los números ganadores del sorteo de este sábado todavía no han sido publicados. La combinación oficial se conocerá después de la extracción programada para las 10:59 p. m. ET.

Resultado Número Bola blanca 1 Pendiente Bola blanca 2 Pendiente Bola blanca 3 Pendiente Bola blanca 4 Pendiente Bola blanca 5 Pendiente Powerball Pendiente Power Play Pendiente

Números ganadores: Pendientes.

Powerball: Pendiente.

Power Play: Pendiente.

La combinación deberá ser verificada con los resultados oficiales publicados por Powerball una vez finalizado el sorteo. La organización señala que los números oficiales son los seleccionados durante la extracción y registrados bajo la supervisión de una firma contable independiente.

Powerball paga 440 millones de dólares en el sorteo del 3 de octubre de 2026

El jackpot anunciado para este sábado asciende a 440 millones de dólares bajo la modalidad de anualidad. Los jugadores que consigan acertar los cinco números blancos y la Powerball también pueden optar por un pago único estimado en 181,3 millones de dólares, antes de impuestos.

Modalidad Monto Premio estimado US$440 millones Valor en efectivo US$181,3 millones

El monto de 440 millones de dólares corresponde al valor estimado de la anualidad, mientras que los 181,3 millones representan la alternativa de pago único. Ambas cantidades se anuncian antes de los impuestos federales y jurisdiccionales correspondientes. Los ganadores pueden recibir la anualidad mediante 30 pagos escalonados durante 29 años o elegir el pago único.

Para ganar el jackpot es necesario acertar los cinco números blancos y la Powerball roja. Los cinco números principales pueden aparecer en cualquier orden, pero el número de la Powerball debe coincidir con el seleccionado en el sorteo.

¿Qué números salieron en el último Powerball?

Los números ganadores del sorteo del miércoles 30 de septiembre de 2026 fueron:

Miércoles 30 de septiembre de 2026

Números ganadores : 4-6-23-33-44

: 4-6-23-33-44 Powerball : 13

: 13 Power Play: 4x

La extracción no produjo un ganador del premio mayor. Tampoco hubo un ganador del premio de 2 millones de dólares en la categoría Match 5 + Power Play. En la categoría Match 5, un boleto vendido en Texas acertó los cinco números blancos y obtuvo un premio de 1 millón de dólares.

Últimos resultados del Powerball

Estos son los resultados disponibles para la cobertura del sorteo de este sábado:

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 3 de octubre de 2026 Pendiente Pendiente Pendiente 30 de septiembre de 2026 4 - 6 - 23 - 33 - 44 13 4x

Los resultados de los sorteos anteriores deben completarse con el historial oficial de Powerball antes de publicar una tabla más extensa.

¿A qué hora es el sorteo del Powerball hoy?

El sorteo del sábado 3 de octubre está programado para las 10:59 p. m. ET y se realiza en el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee. Powerball celebra sus extracciones tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados.

El horario equivalente en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica es:

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p. m. Miami 10:59 p. m. Washington D. C. 10:59 p. m. Chicago 9:59 p. m. Houston 9:59 p. m. Denver 8:59 p. m. Los Ángeles 7:59 p. m. Las Vegas 7:59 p. m. Ciudad de México 8:59 p. m. Lima 9:59 p. m.

Los horarios de venta de boletos pueden variar según la jurisdicción, y el cierre de ventas generalmente ocurre entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Cómo comprobar tu boleto de Powerball?

Una vez publicados los resultados, revisa los cinco números blancos de tu boleto y compáralos con la combinación ganadora. Después, verifica el número correspondiente a la Powerball roja.

Para ganar el jackpot debes acertar:

Los cinco números blancos.

La Powerball roja.

Los cinco números principales no tienen que aparecer en el mismo orden en que fueron extraídos. El premio mayor se obtiene únicamente cuando coinciden las cinco bolas blancas y la Powerball.

Powerball ofrece nueve formas de ganar premios. Además, por un dólar adicional por jugada, el Power Play permite multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot. El premio Match 5 + Power Play es de 2 millones de dólares.

Las probabilidades de acertar el premio mayor son de aproximadamente 1 entre 292,2 millones. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 entre 24,9.

¿Qué pasa si nadie gana los 440 millones de dólares del Powerball?

Si ningún boleto acierta los cinco números blancos y la Powerball roja, el jackpot volverá a aumentar para el siguiente sorteo.

Powerball acumula el premio mayor mientras ningún jugador consiga la combinación completa. La próxima extracción, después de la jornada de este sábado, está programada para el lunes 5 de octubre de 2026. El nuevo monto dependerá de las ventas y del resultado del sorteo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 3 de octubre de 2026

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de hoy?

Los números ganadores del sábado 3 de octubre de 2026 todavía están pendientes. La extracción está programada para las 10:59 p. m. ET y la combinación oficial deberá consultarse después del sorteo.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado para el sorteo de este sábado es de 440 millones de dólares. La alternativa de pago único está calculada en 181,3 millones de dólares, antes de impuestos.

¿Cuáles fueron los números del último Powerball?

La combinación del miércoles 30 de septiembre fue 4, 6, 23, 33 y 44. El número de la Powerball fue el 13 y el Power Play correspondió a 4x. No hubo ganador del jackpot.

¿A qué hora salen los números del Powerball?

El sorteo se realiza a las 10:59 p. m. ET. Los resultados oficiales se conocen después de que termina la extracción y son publicados por Powerball.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Después de la extracción de este sábado 3 de octubre, el siguiente sorteo del Powerball está programado para el lunes 5 de octubre de 2026. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados.

¿Dónde se puede ver el sorteo del Powerball?

Los sorteos se realizan en el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee. Powerball también ofrece una transmisión en línea desde su sitio oficial.

¿Cuánto cuesta jugar al Powerball?

Una jugada de Powerball cuesta 2 dólares. El jugador puede seleccionar cinco números entre 1 y 69 para las bolas blancas y un número entre 1 y 26 para la Powerball. El Power Play es una opción adicional que cuesta 1 dólar por jugada.