Los números del Powerball vuelven a estar en el centro de la atención este miércoles 5 de agosto de 2026, en una jornada que tiene US$786 millones en juego. La combinación ganadora se conocerá a las 10:59 p.m. ET y estará compuesta por cinco bolas blancas y un Powerball rojo. Consulta aquí los resultados apenas termine el sorteo, el multiplicador Power Play y la información sobre el premio mayor en Estados Unidos.

Resultados del Powerball hoy, miércoles 5 de agosto 2026

La combinación correspondiente al sorteo de este miércoles permanece pendiente. Una vez concluida la extracción, los resultados se actualizarán con las cinco bolas blancas, el Powerball y el multiplicador Power Play.

Bola Número ganador Bola blanca 1 — Bola blanca 2 — Bola blanca 3 — Bola blanca 4 — Bola blanca 5 — Powerball — Power Play —

Números ganadores: — – — – — – — – —

— – — – — – — – — Powerball: —

— Power Play: —

US$786 millones en juego: así llega el jackpot al sorteo

La ausencia de un ganador en las últimas jornadas ha elevado el premio mayor hasta los US$786 millones para este miércoles. El monto representa la opción de anualidad que puede elegir quien consiga la combinación completa.

Existe también una alternativa de US$341.6 millones en efectivo, antes de impuestos, para el eventual ganador que prefiera recibir el dinero mediante un pago único.

Modalidad Monto estimado Anualidad US$786 millones Pago único en efectivo US$341.6 millones

El jackpot seguirá aumentando si ningún boleto consigue acertar las cinco bolas blancas junto con el Powerball rojo.

El 8-30-41-48-54 dejó el jackpot sin dueño el lunes

El antecedente inmediato corresponde al lunes 3 de agosto. Aquella noche salieron las bolas 8, 30, 41, 48 y 54, acompañadas por el Powerball 4. El multiplicador Power Play fue 2x.

La combinación no produjo un ganador del jackpot y abrió el camino para que el premio aumentara hasta los US$786 millones.

La jornada sí dejó un premio importante en Wisconsin: un boleto acertó las cinco bolas blancas y, al contar con Power Play, obtuvo US$2 millones.

Los últimos cinco sorteos del Powerball

El historial reciente muestra que el número 48 apareció tanto el 1 como el 3 de agosto, mientras que el 6 estuvo presente en los sorteos del 27 de julio y 1 de agosto. Estas coincidencias son únicamente estadísticas: los resultados anteriores no permiten anticipar la combinación de una futura extracción.

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 5 de agosto de 2026 Pendiente — — 3 de agosto de 2026 8 – 30 – 41 – 48 – 54 4 2x 1 de agosto de 2026 6 – 17 – 27 – 48 – 50 5 3x 29 de julio de 2026 30 – 36 – 40 – 42 – 57 2 2x 27 de julio de 2026 6 – 26 – 46 – 58 – 65 25 2x

¿A qué hora salen los resultados del Powerball?

La extracción comienza a las 10:59 p.m. ET. Para quienes esperan comprobar su boleto desde otras partes del país, estos son algunos de los principales horarios:

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p.m. Miami 10:59 p.m. Atlanta 10:59 p.m. Chicago 9:59 p.m. Houston 9:59 p.m. Denver 8:59 p.m. Los Ángeles 7:59 p.m. Las Vegas 7:59 p.m. Seattle 7:59 p.m.

Powerball realiza sus sorteos tres noches por semana: lunes, miércoles y sábados.

Tengo un boleto de Powerball: ¿qué necesito acertar?

No hace falta ganar el jackpot para conseguir un premio. Existen diferentes categorías dependiendo de la cantidad de números acertados.

El gran premio, sin embargo, tiene una condición inequívoca: el boleto debe coincidir con las cinco bolas blancas y el Powerball rojo.

Una vez publicados los resultados, conviene revisar por separado ambos elementos. Acertar únicamente las cinco bolas blancas puede producir un premio considerable, aunque el jugador no haya conseguido el Powerball.

Power Play puede incrementar determinados premios secundarios cuando fue incluido al comprar el boleto, pero no multiplica el jackpot.

¿Hubo ganador de los US$786 millones?

La respuesta estará disponible después de que se conozca la combinación y se comprueben los boletos vendidos en las jurisdicciones participantes.

Que aparezcan los números ganadores no significa automáticamente que exista un ganador del jackpot. Debe haber al menos un boleto que contenga las cinco bolas blancas y el Powerball correcto.

Estado del jackpot: pendiente de confirmación.

¿Qué ocurre con el premio si nadie acierta los seis números?

Los US$786 millones no desaparecen si la combinación vuelve a quedar sin dueño. Si ningún boleto consigue el jackpot, el premio se acumula para la siguiente jornada.

En ese caso, el nuevo monto será superior al anunciado para este miércoles y se establecerá una nueva estimación antes de la próxima extracción.

¿Cuándo vuelve a jugarse el Powerball?

El calendario marca el sábado 8 de agosto de 2026 como la siguiente fecha después del sorteo de este miércoles.

La principal incógnita será el tamaño del premio: si existe un ganador el 5 de agosto, el jackpot regresará a su monto inicial para un nuevo ciclo; si queda vacante, continuará creciendo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre los resultados del Powerball del 5 de agosto 2026

¿Qué números salieron en el Powerball hoy?

La combinación del miércoles 5 de agosto está pendiente y se conocerá después del sorteo de las 10:59 p.m. ET.

¿Cuánto está pagando el Powerball?

El jackpot está estimado en US$786 millones. La alternativa de pago único en efectivo es de aproximadamente US$341.6 millones antes de impuestos.

¿Cuáles fueron los números del Powerball anterior?

El lunes 3 de agosto salieron 8 – 30 – 41 – 48 – 54 y el Powerball fue 4. El Power Play correspondió a 2x.

¿Ganó alguien el Powerball del lunes?

Ningún boleto consiguió el jackpot. Un boleto de Wisconsin sí acertó las cinco bolas blancas y obtuvo US$2 millones con Power Play.

¿Cuándo se juega nuevamente?

El siguiente sorteo está programado para el sábado 8 de agosto de 2026.

¿Qué significa Power Play?

Es una opción adicional que puede multiplicar determinados premios distintos al jackpot. El multiplicador correspondiente se determina en cada sorteo.