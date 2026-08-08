El Powerball tiene este sábado 8 de agosto de 2026 un premio estimado de $856 millones, una cifra que ya entró al top 10 de los jackpots más grandes en la historia de la lotería. El sorteo se realiza esta noche a las 10:59 p.m. ET y los números ganadores se conocerán después de la extracción. Aquí podrás revisar la combinación completa, el Powerball, el Power Play y si finalmente apareció el boleto que se lleva el gran premio.

Resultados Powerball hoy, 08 de agosto

La combinación del sorteo de este sábado todavía no ha sido publicada. La extracción está programada para las 10:59 p.m. ET y los resultados se actualizarán una vez que finalice el sorteo.

Resultado Número Bola blanca 1 5 Bola blanca 2 9 Bola blanca 3 35 Bola blanca 4 54 Bola blanca 5 63 Powerball 7 Power Play 3x

Números ganadores: 5-9-35-54-63

5-9-35-54-63 Powerball: 7

7 Power Play: 3x

¿Quién ganó el premio de $856 millones?

Por ahora, el jackpot continúa pendiente de ganador, ya que el sorteo todavía no se ha realizado. Para llevarse los $856 millones, un boleto debe acertar las cinco bolas blancas y el Powerball.

La última vez que Powerball tuvo un ganador del premio mayor fue el 2 de mayo de 2026, cuando dos boletos, uno vendido en Florida y otro en Texas, compartieron un jackpot de $20 millones. Desde entonces se han acumulado 41 sorteos consecutivos sin ganador, por lo que la jornada de este sábado corresponde al sorteo número 42 de la actual racha.

$856 millones: estas son las cifras del jackpot

El premio anunciado para este sábado asciende a $856 millones en la modalidad de anualidad. Si el ganador prefiere recibir todo el dinero en un solo pago, el valor en efectivo estimado es de $370.7 millones, antes de impuestos.

Modalidad Monto Premio estimado $856 millones Valor en efectivo $370.7 millones

El jackpot de este sábado ocupa actualmente el octavo lugar entre los premios más grandes de la historia de Powerball. El récord continúa siendo el jackpot de $2.04 mil millones sorteado en noviembre de 2022.

Así fueron los números del último sorteo

El miércoles 5 de agosto tampoco hubo ganador del jackpot. Los números extraídos fueron 14 – 20 – 59 – 60 – 61, con Powerball 25 y Power Play 2x.

Aunque nadie acertó la combinación completa, un jugador de Ohio consiguió $1 millón al acertar las cinco bolas blancas. Powerball informó que la actual racha ya produjo 36 ganadores de Match 5.

Últimos resultados del Powerball

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 8 de agosto de 2026 5 - 9 - 35 - 54 - 63 7 3x 5 de agosto de 2026 14 – 20 – 59 – 60 – 61 25 2x 3 de agosto de 2026 8 – 30 – 41 – 48 – 54 4 2x 1 de agosto de 2026 6 – 17 – 27 – 48 – 50 5 3x 29 de julio de 2026 30 – 36 – 40 – 42 – 57 2 2x

¿A qué hora se conocen los números del Powerball?

El sorteo está fijado para las 10:59 p.m. ET y se realiza desde el estudio de Powerball en Florida. Las extracciones se llevan a cabo cada lunes, miércoles y sábado.

Para quienes siguen el sorteo desde distintas partes de Estados Unidos:

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p.m. Miami 10:59 p.m. Washington D.C. 10:59 p.m. Chicago 9:59 p.m. Houston 9:59 p.m. Denver 8:59 p.m. Los Ángeles 7:59 p.m. Las Vegas 7:59 p.m.

¿Cómo comprobar un boleto de Powerball?

Una vez publicados los resultados, compara las cinco bolas blancas de tu boleto con los números oficiales y después revisa el Powerball.

El premio mayor requiere acertar los cinco números blancos y el Powerball. La posibilidad de conseguir el jackpot es de aproximadamente 1 entre 292.2 millones, mientras que las probabilidades de obtener cualquier premio son de 1 entre 24.9.

Powerball también cuenta con diferentes categorías de premios para quienes aciertan menos números. El Power Play puede aumentar determinados premios que no corresponden al jackpot.

¿Qué pasa si nadie gana el Powerball esta noche?

Si ningún boleto consigue la combinación completa, el premio volverá a acumularse para el próximo sorteo.

La siguiente extracción está programada para el lunes 10 de agosto de 2026. El nuevo jackpot dependerá de los resultados de la jornada del sábado.

Un jackpot que ya se juega también en Reino Unido

El sorteo de este sábado tiene además un elemento particular: es el primer jackpot de Powerball en el que los jugadores del Reino Unido pueden participar junto con los de Estados Unidos.

La venta de boletos en Reino Unido comenzó el 21 de julio de 2026, según informó Powerball. Los boletos estadounidenses cuestan $2 por jugada y el juego se comercializa en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y ahora Reino Unido.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 8 de agosto

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball hoy?

Los números ganadores del sábado 8 de agosto todavía están pendientes. El sorteo se realiza a las 10:59 p.m. ET.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado es de $856 millones. La opción de pago único tiene un valor estimado de $370.7 millones antes de impuestos.

¿Alguien ganó el Powerball del miércoles?

No. El jackpot quedó sin ganador el 5 de agosto. Los números fueron 14 – 20 – 59 – 60 – 61, con Powerball 25 y Power Play 2x.

¿Cuál es el premio más grande de Powerball?

El récord corresponde a un jackpot de $2.04 mil millones, sorteado el 7 de noviembre de 2022. El premio de $856 millones de este sábado ocupa actualmente el octavo lugar histórico.

¿Cuándo es el próximo sorteo?

Si nadie gana este sábado, el próximo sorteo se realizará el lunes 10 de agosto de 2026.