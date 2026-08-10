El Powerball sortea este lunes 10 de agosto de 2026 un jackpot estimado de $905 millones, uno de los premios más altos que ha ofrecido la lotería estadounidense en su historia. La cifra aumentó después de que ningún boleto acertara los cinco números blancos y el Powerball en la extracción del sábado. El sorteo de esta noche está programado para las 10:59 p.m. ET y aquí podrás consultar la combinación ganadora, el Powerball, el Power Play y si finalmente aparece el boleto que se queda con el millonario premio.

Resultados del Powerball de hoy, 10 de agosto

Los números ganadores del sorteo de este lunes todavía no han sido publicados. La extracción se realizará a las 10:59 p.m. ET y la combinación oficial se actualizará después de que concluya el sorteo.

Resultado Número Bola blanca 1 Pendiente Bola blanca 2 Pendiente Bola blanca 3 Pendiente Bola blanca 4 Pendiente Bola blanca 5 Pendiente Powerball Pendiente Power Play Pendiente

Números ganadores: pendientes

pendientes Powerball: pendiente

pendiente Power Play: pendiente

¿Alguien ganó el jackpot del Powerball?

El premio mayor todavía está en juego. El último sorteo, realizado el sábado 8 de agosto, terminó sin un ganador del jackpot, por lo que el premio aumentó hasta los $905 millones para la jornada de este lunes.

En aquella extracción salieron los números 5, 9, 35, 54 y 63, acompañados por el Powerball 7 y un Power Play de 3x.

Aunque nadie acertó la combinación completa, sí hubo ganadores importantes. Un boleto vendido en Texas consiguió $2 millones al acertar las cinco bolas blancas con Power Play, mientras que otros boletos vendidos en Arizona, Florida, Michigan y Nueva York obtuvieron $1 millón cada uno.

Powerball paga $905 millones en el sorteo del 10 de agosto de 2026

El jackpot estimado para el sorteo del lunes asciende a $905 millones si el ganador opta por recibirlo mediante la modalidad de anualidad. Para quienes prefieran el pago único, el valor en efectivo estimado alcanza los $391.9 millones, antes de impuestos.

Modalidad Monto Premio estimado $905 millones Valor en efectivo $391.9 millones

La cantidad puede convertir este sorteo en uno de los más importantes del año para Powerball. El ganador del jackpot debe acertar los cinco números blancos y el Powerball rojo.

¿Qué números salieron en el último Powerball?

La combinación del sábado 8 de agosto fue:

5 - 9 - 35 - 54 - 63

Powerball: 7

7 Power Play: 3x

El sorteo no produjo ganador del jackpot, pero sí cinco boletos que acertaron las cinco bolas blancas. El boleto de Texas utilizó Power Play y obtuvo $2 millones, mientras que los de Arizona, Florida, Michigan y Nueva York ganaron $1 millón cada uno.

Últimos resultados del Powerball

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 10 de agosto de 2026 Pendientes Pendiente Pendiente 8 de agosto de 2026 5 - 9 - 35 - 54 - 63 7 3x 5 de agosto de 2026 14 - 20 - 59 - 60 - 61 25 2x 3 de agosto de 2026 8 - 30 - 41 - 48 - 54 4 2x 1 de agosto de 2026 6 - 17 - 27 - 48 - 50 5 3x 29 de julio de 2026 30 - 36 - 40 - 42 - 57 2 2x

¿A qué hora es el sorteo del Powerball hoy?

El sorteo de este lunes está programado para las 10:59 p.m. ET y se realiza en el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee. Powerball realiza sus extracciones cada lunes, miércoles y sábado.

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p.m. Miami 10:59 p.m. Washington D.C. 10:59 p.m. Chicago 9:59 p.m. Houston 9:59 p.m. Denver 8:59 p.m. Los Ángeles 7:59 p.m. Las Vegas 7:59 p.m.

¿Cómo comprobar tu boleto de Powerball?

Después del sorteo, revisa primero los cinco números blancos de tu boleto y luego compara el Powerball. Los números pueden coincidir en cualquier orden para las cinco bolas blancas.

Para ganar el jackpot es necesario acertar las seis bolas: los cinco números blancos y el Powerball. Las probabilidades de obtener el premio mayor son de aproximadamente 1 entre 292.2 millones.

Powerball cuenta además con ocho categorías adicionales de premios. El Power Play, que tiene un costo adicional de $1 por jugada, puede multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot.

¿Qué pasa si nadie gana los $905 millones del Powerball?

Si ningún boleto acierta los cinco números blancos y el Powerball, el jackpot volverá a acumularse para el siguiente sorteo.

La próxima extracción está programada para el miércoles 12 de agosto de 2026. El monto del nuevo premio dependerá del resultado del sorteo de esta noche.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 10 de agosto de 2026

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de hoy?

Los números ganadores del sorteo de este lunes 10 de agosto todavía están pendientes. La extracción se realizará a las 10:59 p.m. ET.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado es de $905 millones. El pago único en efectivo está calculado en $391.9 millones, antes de impuestos.

¿Cuáles fueron los números del Powerball del sábado?

Los números fueron 5, 9, 35, 54 y 63, con Powerball 7 y Power Play 3x. No hubo ganador del jackpot.

¿A qué hora salen los números del Powerball?

Los números oficiales se conocen después del sorteo, programado para las 10:59 p.m. ET de este lunes 10 de agosto.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

El siguiente sorteo está programado para el miércoles 12 de agosto de 2026, después de la extracción de este lunes.