El Powerball vuelve a poner en juego este miércoles 12 de agosto un jackpot estimado de $1 mil millones, una cifra que convierte al sorteo de esta noche en el mayor premio de la lotería estadounidense en lo que va de 2026. El monto creció después de que el sorteo del lunes terminara nuevamente sin un ganador del premio mayor. La extracción se realizará a las 10:59 p.m. ET y en esta nota podrás consultar los números ganadores, el Powerball, el Power Play, los boletos premiados y si finalmente aparece el ganador del millonario jackpot.

Resultados del Powerball de hoy, 12 de agosto

Los números ganadores del sorteo de este miércoles todavía no han sido publicados. La extracción está programada para las 10:59 p.m. ET y la combinación oficial se actualizará en esta sección una vez concluya el sorteo.

Powerball del 12 de agosto 2026 Resultados y números ganadores Bola blanca 1 — Bola blanca 2 — Bola blanca 3 — Bola blanca 4 — Bola blanca 5 — Powerball — Power Play —

Números ganadores: pendientes

pendientes Powerball: pendiente

pendiente Power Play: pendiente

¿Alguien ganó el jackpot del Powerball?

El premio mayor llega al sorteo de este miércoles sin ganador. En la extracción del lunes 10 de agosto, ningún boleto consiguió acertar las cinco bolas blancas y el Powerball, por lo que el jackpot continuó acumulándose hasta alcanzar los $1 mil millones.

La combinación del lunes fue 6, 37, 54, 55 y 64, acompañada por el Powerball 10 y un Power Play de 3X.

Aunque no hubo ganador del jackpot, sí se repartieron importantes premios. Dos boletos, vendidos en California y Maryland, acertaron las cinco bolas blancas para ganar $1 millón cada uno. Otro boleto vendido en Tennessee utilizó Power Play y elevó su premio a $2 millones.

Powerball paga $1 mil millones en el sorteo del 12 de agosto

El jackpot estimado para este miércoles asciende a $1 mil millones si el ganador decide recibir el premio mediante la modalidad de anualidad. El valor en efectivo estimado es de $433,1 millones, antes de impuestos.

Modalidad Monto Premio estimado $1 mil millones Valor en efectivo $433,1 millones

Con esta cifra, el sorteo del 12 de agosto se convirtió en el octavo jackpot más grande en la historia de Powerball y en el mayor premio de una lotería estadounidense registrado hasta ahora en 2026.

Para quedarse con el premio mayor, el jugador debe acertar los cinco números blancos y el Powerball rojo.

¿Qué números salieron en el último Powerball?

La combinación ganadora del lunes 10 de agosto fue:

Números ganadores: 6 - 37 - 54 - 55 - 64

6 - 37 - 54 - 55 - 64 Powerball: 10

10 Power Play: 3X

El sorteo terminó sin ganador del jackpot. Dos boletos consiguieron los cinco números blancos y recibieron $1 millón, mientras que un boleto de Tennessee, al contar con Power Play, obtuvo $2 millones.

Últimos resultados del Powerball

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 10 de agosto de 2026 6 - 37 - 54 - 55 - 64 10 3X 8 de agosto de 2026 5 - 9 - 35 - 54 - 63 7 3X 5 de agosto de 2026 14 - 20 - 59 - 60 - 61 25 2X 3 de agosto de 2026 8 - 30 - 41 - 48 - 54 4 2X 1 de agosto de 2026 6 - 17 - 27 - 48 - 50 5 3X 29 de julio de 2026 30 - 36 - 40 - 42 - 57 2 2X

Los resultados históricos coinciden con el registro oficial publicado por Powerball.

¿A qué hora es el sorteo del Powerball hoy?

El sorteo de este miércoles 12 de agosto está programado para las 10:59 p.m. ET y se realizará desde el estudio de Powerball de la Florida Lottery, en Tallahassee. Las extracciones se llevan a cabo todos los lunes, miércoles y sábados.

Ciudad Horario de Estados Unidos Nueva York 10:59 p.m. Miami 10:59 p.m. Washington D.C. 10:59 p.m. Chicago 9:59 p.m. Houston 9:59 p.m. Denver 8:59 p.m. Los Ángeles 7:59 p.m. Las Vegas 7:59 p.m.

¿Cómo comprobar tu boleto de Powerball?

Después del sorteo, compara primero los cinco números blancos de tu boleto y luego revisa el Powerball. Los cinco números blancos pueden coincidir en cualquier orden.

Para ganar el jackpot es necesario acertar los seis números: las cinco bolas blancas y el Powerball rojo. Las probabilidades de obtener el premio mayor son de 1 entre 292,2 millones.

Powerball cuenta con nueve formas de ganar. El Power Play, que cuesta $1 adicional por jugada, permite multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot. El premio de Match 5 con Power Play asciende siempre a $2 millones.

¿Qué pasa si nadie gana los $1 mil millones del Powerball?

Si ningún boleto acierta las cinco bolas blancas y el Powerball, el jackpot continuará acumulándose para el siguiente sorteo. El monto será determinado a partir de las ventas y del resultado de la extracción de este miércoles.

El próximo sorteo está previsto para el sábado 15 de agosto de 2026, siempre que el jackpot no sea ganado esta noche.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 12 de agosto de 2026

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de hoy?

Los números ganadores del sorteo de este miércoles 12 de agosto todavía están pendientes. La extracción se realizará a las 10:59 p.m. ET.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado es de $1 mil millones. La opción de pago único en efectivo está calculada en $433,1 millones, antes de impuestos.

¿Cuáles fueron los números del Powerball del lunes?

Los números fueron 6, 37, 54, 55 y 64, con Powerball 10 y Power Play 3X. No hubo ganador del jackpot.

¿A qué hora salen los números del Powerball?

Los números oficiales se conocen después del sorteo, programado para las 10:59 p.m. ET de este miércoles 12 de agosto.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Si nadie gana el jackpot de esta noche, el próximo sorteo de Powerball será el sábado 15 de agosto de 2026.