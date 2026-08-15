El Powerball de hoy, sábado 15 de agosto de 2026, vuelve a poner en juego un premio mayor estimado de US$20 millones en Estados Unidos. El sorteo todavía no se ha realizado, por lo que los números ganadores permanecen pendientes de confirmación oficial.

La extracción está programada para las 10:59 p. m. ET y será la primera después del histórico jackpot de US$1.04 mil millones ganado el miércoles por un boleto vendido en Illinois. Ese premio se convirtió en el octavo mayor jackpot en la historia de Powerball.

Powerball resultados de hoy sábado 15 de agosto

Por el momento, los números ganadores del sorteo de este sábado aún no están disponibles. La combinación oficial se conocerá después de la extracción de las 10:59 p. m. ET.

El jackpot estimado parte de US$20 millones, mientras que el valor en efectivo mostrado antes del sorteo es de aproximadamente US$8.7 millones, antes de impuestos.

DATOS SORTEO DEL POWERBALL DEL 15 DE AGOSTO DE 2026 Fecha Sábado 15 de agosto de 2026 Hora 10:59 p. m. ET Premio mayor US$20 millones Valor en efectivo US$8.7 millones Números ganadores Pendientes Powerball Pendiente Power Play 10X disponible

Powerball realiza sus sorteos todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. ET desde el estudio de la Florida Lottery en Tallahassee.

Últimos resultados de Powerball: cinco sorteos anteriores

Mientras se espera el sorteo de Powerball de hoy, sábado 15 de agosto, estos fueron los números ganadores de las cinco jornadas anteriores. La combinación más reciente corresponde al miércoles 12 de agosto, cuando salieron 4, 26, 66, 67, 69 y Powerball 9, con Power Play 2x.

Fecha Números ganadores Powerball Power Play Miércoles 12 de agosto 4 - 26 - 66 - 67 - 69 9 2x Lunes 10 de agosto 6 - 37 - 54 - 55 - 64 10 3x Sábado 8 de agosto 5 - 9 - 35 - 54 - 63 7 3x Miércoles 5 de agosto 14 - 20 - 59 - 60 - 61 25 2x Lunes 3 de agosto 8 - 30 - 41 - 48 - 54 4 2x

Los resultados de los sorteos del 10, 8, 5 y 3 de agosto también están registrados en los archivos de resultados de loterías estatales.

¿A qué hora es el sorteo de Powerball hoy?

El sorteo de este sábado está programado para las 10:59 p. m. ET. En otras zonas de Estados Unidos, el horario será:

Zona horaria Hora del sorteo Este (ET) 10:59 p. m. Centro (CT) 9:59 p. m. Montaña (MT) 8:59 p. m. Pacífico (PT) 7:59 p. m.

Powerball advierte que la hora límite para comprar boletos puede variar según el estado y generalmente ocurre entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto es el premio de Powerball esta noche?

El jackpot estimado para el sorteo del 15 de agosto es de US$20 millones. El jugador que gane puede optar por recibir el premio mediante una anualidad o elegir el pago único en efectivo, aunque ambas cantidades están sujetas a impuestos.

El nuevo jackpot se estableció después de que un boleto vendido en Quincy, Illinois, acertara los seis números del sorteo del miércoles y se llevara los US$1.040 millones. El boleto ganador fue comprado en Hy-Vee Fast & Fresh, según la información difundida por Powerball e Illinois Lottery.

Para esta nueva etapa, además, estará disponible el Power Play 10X, debido a que el jackpot anunciado es inferior a US$150 millones. Esta opción permite multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot.

¿Qué números salieron en el último Powerball?

En el sorteo del miércoles 12 de agosto, los números ganadores fueron:

Números ganadores : 4 - 26 - 66 - 67 - 69

: 4 - 26 - 66 - 67 - 69 Powerball : 9

: 9 Power Play: 2X

Un solo boleto vendido en Illinois acertó los seis números y ganó el jackpot de US$1.04 mil millones. Además, cuatro boletos vendidos en Arizona, California, Florida y Carolina del Norte acertaron las cinco bolas blancas para obtener US$1 millón, mientras que otro boleto vendido en Massachusetts consiguió US$2 millones gracias al Power Play.

¿Cómo se juega Powerball?

Cada jugada de Powerball cuesta US$2. El participante debe elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja.

Los principales datos del juego son:

El boleto básico cuesta US$2.

Se deben elegir cinco números del 1 al 69.

La Powerball se selecciona del 1 al 26.

Existen nueve formas de obtener un premio.

El jackpot exige acertar las cinco bolas blancas y la Powerball.

Power Play tiene un costo adicional de US$1.

Para este sorteo está disponible el multiplicador 10X.

La probabilidad de acertar el jackpot es de aproximadamente 1 entre 292.2 millones.

¿Dónde consultar los números ganadores de Powerball?

Los números oficiales deben comprobarse en Powerball.com o en los sitios oficiales de las loterías estatales. La organización señala que los resultados oficiales son los números seleccionados durante el sorteo y registrados bajo la supervisión de una firma contable independiente.

Una vez concluida la extracción del sábado, esta nota deberá actualizarse con la combinación ganadora, la Powerball, el multiplicador Power Play y los estados que registren boletos premiados.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Powerball del 15 de agosto 2026

¿Ya salieron los números de Powerball del sábado 15 de agosto?

No. El sorteo todavía no se ha realizado. La extracción está prevista para las 10:59 p. m. ET de este sábado.

¿Cuánto juega Powerball hoy?

El premio mayor estimado para el sorteo del 15 de agosto es de US$20 millones.

¿Cuáles fueron los números del último Powerball?

Los números del miércoles 12 de agosto fueron 4, 26, 66, 67 y 69, mientras que la Powerball fue 9 y el Power Play fue 2X.

¿Hubo ganador del Powerball del miércoles?

Sí. Un boleto vendido en Illinois acertó los seis números y ganó el jackpot de US$1.04 mil millones.

¿Qué días se juega Powerball?

Los sorteos se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. ET.

¿Cuándo se conocerán los números ganadores del 15 de agosto?

Los números se conocerán después del sorteo de las 10:59 p. m. ET. La combinación deberá verificarse posteriormente con los resultados oficiales de Powerball.