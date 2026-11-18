El sorteo de Powerball de este miércoles 18 de noviembre de 2026 pone en juego un jackpot estimado en US$92 millones, después de que la extracción del lunes 16 de noviembre terminara sin un ganador del premio mayor. La lotería estadounidense ofrece también una alternativa de pago único de US$38,5 millones, antes de impuestos, para quienes prefieran cobrar el premio en efectivo.

En esta cobertura podrás consultar los números ganadores del Powerball de hoy, la Powerball roja, el multiplicador Power Play, los premios repartidos y la fecha del próximo sorteo. La combinación oficial se actualizará después de la extracción de este miércoles.

Resultados del Powerball de hoy, 18 de noviembre

Los números ganadores del sorteo de Powerball de este miércoles todavía están pendientes. La extracción se realizará a las 10:59 p. m., hora del Este (ET), y la combinación oficial se conocerá una vez concluido el sorteo.

Resultado Número Bola blanca 1 — Bola blanca 2 — Bola blanca 3 — Bola blanca 4 — Bola blanca 5 — Powerball — Power Play —

Números ganadores: pendientes.

pendientes. Powerball: pendiente.

pendiente. Power Play: pendiente.

Los resultados se actualizarán después de la extracción. Para comprobar tu boleto, compara los cinco números blancos y la bola roja con la combinación oficial del miércoles 18 de noviembre.

Powerball entrega un jackpot de 92 millones de dólares este miércoles

El premio mayor estimado para el sorteo de este miércoles asciende a US$92 millones bajo la modalidad de anualidad. Quienes acierten los cinco números blancos y la Powerball roja podrán optar por el jackpot, sujeto a la validación del boleto y las reglas de la lotería.

La alternativa de pago único está calculada en US$38,5 millones, antes de impuestos.

Modalidad Monto Premio mayor estimado US$92 millones Valor en efectivo US$38,5 millones

El jackpot anunciado corresponde al valor estimado de la anualidad, distribuida en pagos durante varios años. El pago en efectivo permite recibir una suma menor en una sola entrega. Ambas modalidades están sujetas a los impuestos correspondientes.

Para ganar el premio mayor es necesario acertar los cinco números blancos y la Powerball roja. Los cinco números principales pueden coincidir en cualquier orden, pero la bola roja debe ser exactamente la seleccionada en el sorteo.

¿Qué números salieron en el último Powerball?

La combinación ganadora del sorteo del lunes 16 de noviembre de 2026 fue la siguiente:

Lunes 16 de noviembre de 2026

Números ganadores: 17-35-48-60-69.

17-35-48-60-69. Powerball: 17.

17. Power Play: 2x.

El sorteo no registró ganadores del jackpot. Tampoco hubo boletos premiados en las categorías Match 5 + Power Play, que entrega US$2 millones, ni Match 5, correspondiente al premio de US$1 millón.

Últimos resultados del Powerball

Estos son los resultados disponibles del sorteo anterior al miércoles 18 de noviembre:

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 16 de noviembre de 2026 17-35-48-60-69 17 2x

Los resultados de las extracciones anteriores pueden consultarse en el historial oficial de Powerball. La combinación de este miércoles deberá incorporarse a la tabla después de que termine el sorteo y se publiquen los datos oficiales.

¿A qué hora es el sorteo del Powerball hoy?

El sorteo de este miércoles 18 de noviembre está programado para las 10:59 p. m., hora del Este (ET). Las extracciones se realizan los lunes, miércoles y sábados desde el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee.

Estos son los horarios de referencia para algunas ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica:

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p. m. Miami 10:59 p. m. Washington D. C. 10:59 p. m. Chicago 9:59 p. m. Houston 9:59 p. m. Denver 8:59 p. m. Los Ángeles 7:59 p. m. Las Vegas 7:59 p. m. Ciudad de México 9:59 p. m. Lima 10:59 p. m.

Los horarios corresponden a las zonas horarias vigentes el 18 de noviembre de 2026, después del cambio al horario estándar en Estados Unidos. El cierre de ventas de boletos varía según el estado y la jurisdicción, por lo que es necesario comprobar la hora límite local antes del sorteo.

¿Cómo comprobar tu boleto de Powerball?

Una vez publicados los resultados oficiales, revisa los números de tu boleto y compáralos con la combinación ganadora del miércoles 18 de noviembre. Primero verifica las cinco bolas blancas y después el número de la Powerball roja.

Para ganar el jackpot debes acertar:

Los cinco números blancos.

La Powerball roja.

Los cinco números principales no necesitan aparecer en el mismo orden en que fueron extraídos. Para obtener el premio mayor, sin embargo, es indispensable acertar los cinco números blancos y la bola roja.

Powerball cuenta con nueve categorías de premios. Además, por un dólar adicional por jugada, los participantes pueden añadir la opción Power Play, que multiplica determinados premios secundarios. La categoría Match 5 + Power Play entrega un premio de US$2 millones, independientemente del multiplicador seleccionado.

Las probabilidades de acertar el jackpot son de aproximadamente 1 entre 292,2 millones. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 entre 24,9.

¿Qué pasa si nadie gana los 92 millones de dólares del Powerball?

Si ningún boleto acierta los cinco números blancos y la Powerball roja, el jackpot se acumulará para el siguiente sorteo. El premio mayor seguirá creciendo mientras no haya un ganador de la combinación completa, de acuerdo con las reglas del juego.

Después de la extracción de este miércoles 18 de noviembre, el próximo sorteo está programado para el sábado 21 de noviembre de 2026. El monto del nuevo jackpot dependerá de las ventas de boletos y del resultado de la jornada.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 18 de noviembre de 2026

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de hoy?

Los números ganadores del miércoles 18 de noviembre de 2026 todavía están pendientes de publicación. La extracción está programada para las 10:59 p. m. ET y la combinación oficial deberá consultarse después del sorteo.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado para este miércoles es de US$92 millones. La alternativa de pago único está calculada en US$38,5 millones, antes de impuestos.

¿Cuáles fueron los números del último Powerball?

La combinación del lunes 16 de noviembre fue 17, 35, 48, 60 y 69. El número de la Powerball fue el 17 y el Power Play correspondió a 2x. No hubo ganadores del jackpot ni de los premios Match 5 + Power Play y Match 5.

¿A qué hora salen los números del Powerball?

El sorteo de este miércoles está programado para las 10:59 p. m. ET. Los resultados oficiales se conocen después de que termina la extracción y se publican en el sitio web de Powerball.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Después de la extracción de este miércoles 18 de noviembre, el próximo sorteo está programado para el sábado 21 de noviembre de 2026. Powerball realiza sorteos los lunes, miércoles y sábados.

¿Dónde se puede ver el sorteo del Powerball?

Los sorteos se realizan en el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee. También puedes consultar los números ganadores, los resultados y la información oficial en el sitio web de Powerball.

¿Cuánto cuesta jugar al Powerball?

Una jugada de Powerball cuesta US$2. El participante selecciona cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y un número del 1 al 26 para la Powerball roja. La opción Power Play cuesta US$1 adicional por jugada en las jurisdicciones donde se ofrece.