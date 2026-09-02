El Powerball llega a su sorteo de este miércoles 2 de septiembre de 2026 con un premio mayor estimado en $146 millones, luego de que ningún boleto acertara los cinco números blancos y la Powerball roja en el sorteo del lunes. La extracción está programada para las 10:59 p. m. ET desde el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee. En esta nota podrás consultar los números ganadores, la Powerball, el multiplicador Power Play y conocer si hubo un nuevo ganador del jackpot en Estados Unidos. El premio también contempla una opción de pago único estimada en $63.3 millones, antes de impuestos.

Resultados del Powerball de hoy, 2 de septiembre

Los números ganadores del sorteo de este miércoles todavía no han sido publicados. La combinación oficial se conocerá después de la extracción programada para las 10:59 p. m. ET.

Resultado Número Bola blanca 1 Pendiente Bola blanca 2 Pendiente Bola blanca 3 Pendiente Bola blanca 4 Pendiente Bola blanca 5 Pendiente Powerball Pendiente Power Play Pendiente

Números ganadores: Pendiente

Pendiente Powerball: Pendiente

Pendiente Power Play: Pendiente

La combinación deberá ser verificada con los resultados oficiales publicados por Powerball una vez finalizado el sorteo. La organización señala que los números oficiales son los seleccionados durante la extracción y registrados bajo la supervisión de una firma contable independiente.

¿Alguien ganó el jackpot del Powerball?

El premio mayor estimado de $146 millones está en juego durante el sorteo de este miércoles. La respuesta sobre si existe un nuevo ganador del jackpot quedará confirmada después de la extracción.

En el sorteo anterior, celebrado el lunes 31 de agosto, no hubo ningún boleto ganador del premio mayor. Tampoco se registraron ganadores de $2 millones en la categoría Match 5 + Power Play. En cambio, hubo boletos premiados con $1 millón por acertar los cinco números blancos en Nueva York y el Reino Unido.

La combinación ganadora de aquella jornada fue:

Números ganadores: 11 - 17 - 25 - 37 - 49

11 - 17 - 25 - 37 - 49 Powerball: 10

10 Power Play: 2x

Debido a que ningún boleto acertó la combinación completa, el acumulado avanzó hasta los $146 millones para el sorteo de este miércoles.

Powerball paga $146 millones en el sorteo del 2 de septiembre de 2026

El jackpot anunciado para este miércoles asciende a $146 millones bajo la modalidad de anualidad. Los jugadores que consigan acertar los cinco números blancos y la Powerball también pueden optar por un pago único estimado en $63.3 millones, antes de impuestos.

Modalidad Monto Premio estimado $146 millones Valor en efectivo $63.3 millones

El monto de $146 millones corresponde al valor estimado de la anualidad, mientras que los $63.3 millones representan la alternativa de pago único. Ambas cantidades se anuncian antes de los impuestos federales y jurisdiccionales correspondientes.

Para ganar el jackpot es necesario acertar los cinco números blancos y la Powerball roja. Los cinco números principales pueden aparecer en cualquier orden, pero el número de la Powerball debe coincidir con el seleccionado en el sorteo.

¿Qué números salieron en el último Powerball?

Los números ganadores del sorteo del lunes 31 de agosto de 2026 fueron:

Números ganadores: 11 - 17 - 25 - 37 - 49

11 - 17 - 25 - 37 - 49 Powerball: 10

10 Power Play: 2x

La extracción no produjo ganador del premio mayor. Tampoco hubo ganadores en la categoría Match 5 + Power Play, cuyo premio fue de $2 millones, mientras que los boletos que acertaron los cinco números blancos obtuvieron premios de $1 millón en Nueva York y el Reino Unido.

Últimos resultados del Powerball

Estos son los resultados de los sorteos más recientes publicados por la lotería:

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 2 de septiembre de 2026 Pendiente Pendiente Pendiente 31 de agosto de 2026 11 - 17 - 25 - 37 - 49 10 2x 29 de agosto de 2026 18 - 56 - 62 - 65 - 67 18 2x 26 de agosto de 2026 12 - 32 - 45 - 50 - 58 2 2x 24 de agosto de 2026 3 - 16 - 33 - 38 - 68 2 2x 22 de agosto de 2026 13 - 31 - 54 - 57 - 65 23 3x 19 de agosto de 2026 10 - 21 - 58 - 61 - 64 17 2x 17 de agosto de 2026 8 - 15 - 25 - 49 - 65 22 4x

Las combinaciones anteriores corresponden a los resultados publicados por el sitio oficial de Powerball.

¿A qué hora es el sorteo del Powerball hoy?

El sorteo del miércoles 2 de septiembre está programado para las 10:59 p. m. ET y se realiza en el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee. Powerball celebra sus extracciones tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados.

El horario equivalente en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos es:

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p. m. Miami 10:59 p. m. Washington D. C. 10:59 p. m. Chicago 9:59 p. m. Houston 9:59 p. m. Denver 8:59 p. m. Los Ángeles 7:59 p. m. Las Vegas 7:59 p. m.

Los horarios de venta de boletos pueden variar según la jurisdicción, y el cierre de ventas generalmente ocurre entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Cómo comprobar tu boleto de Powerball?

Una vez publicados los resultados, revisa los cinco números blancos de tu boleto y compáralos con la combinación ganadora. Después, verifica el número correspondiente a la Powerball roja.

Para ganar el jackpot debes acertar:

Los cinco números blancos

La Powerball roja

Los cinco números principales no tienen que aparecer en el mismo orden en que fueron extraídos. El premio mayor se obtiene únicamente cuando coinciden las cinco bolas blancas y la Powerball.

Powerball utiliza nueve formas de ganar premios. Además, por $1 adicional por jugada, el Power Play permite multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot.

Las probabilidades de acertar el premio mayor son de aproximadamente 1 entre 292.2 millones. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio son de aproximadamente 1 entre 24.9.

¿Qué pasa si nadie gana los $146 millones del Powerball?

Si ningún boleto acierta los cinco números blancos y la Powerball roja, el jackpot volverá a aumentar para el siguiente sorteo.

Powerball acumula el premio mayor mientras ningún jugador consiga la combinación completa. La próxima extracción, después de la jornada de este miércoles, está programada para el sábado 5 de septiembre de 2026. El nuevo monto dependerá de las ventas y del resultado del sorteo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 2 de septiembre de 2026

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de hoy?

Los números ganadores del miércoles 2 de septiembre de 2026 todavía están pendientes. La extracción está programada para las 10:59 p. m. ET y la combinación oficial deberá consultarse después del sorteo.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado para el sorteo de este miércoles es de $146 millones. La alternativa de pago único está calculada en $63.3 millones, antes de impuestos.

¿Cuáles fueron los números del último Powerball?

La combinación del lunes 31 de agosto fue 11, 17, 25, 37 y 49. El número de la Powerball fue el 10 y el Power Play correspondió a 2x. No hubo ganador del jackpot.

¿A qué hora salen los números del Powerball?

El sorteo se realiza a las 10:59 p. m. ET. Los resultados oficiales se conocen después de que termina la extracción y son publicados por Powerball.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Después de la extracción de este miércoles 2 de septiembre, el siguiente sorteo del Powerball está programado para el sábado 5 de septiembre de 2026. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados.

¿Dónde se puede ver el sorteo del Powerball?

Los sorteos se realizan en el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee. Powerball también ofrece una transmisión en línea desde su sitio oficial.

¿Cuánto cuesta jugar al Powerball?

Una jugada de Powerball cuesta $2. El jugador puede seleccionar cinco números entre 1 y 69 para las bolas blancas y un número entre 1 y 26 para la Powerball. El Power Play es una opción adicional que cuesta $1 por jugada.