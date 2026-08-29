El Powerball vuelve a poner en juego este sábado 29 de agosto de 2026 un premio mayor estimado en $119 millones, después de que ninguno de los boletos vendidos acertara la combinación completa en el sorteo del miércoles. La extracción de esta noche se realizará a las 10:59 p.m. ET desde Tallahassee, Florida, y en esta nota podrás consultar los números ganadores, el Powerball, el multiplicador Power Play y confirmar si finalmente apareció un nuevo ganador del jackpot en los Estados Unidos. El premio ofrece además una opción de pago único estimada en $51.6 millones antes de impuestos.

Resultados del Powerball de hoy, 29 de agosto

Los números ganadores del sorteo de este sábado todavía no han sido publicados. La combinación oficial se conocerá después de la extracción programada para las 10:59 p.m. ET.

Resultado Número Bola blanca 1 Pendiente Bola blanca 2 Pendiente Bola blanca 3 Pendiente Bola blanca 4 Pendiente Bola blanca 5 Pendiente Powerball Pendiente Power Play Pendiente

Números ganadores: Pendiente

Powerball: Pendiente

Power Play: Pendiente

¿Alguien ganó el jackpot del Powerball?

El premio mayor de $119 millones sigue en juego hasta que concluya la extracción de este sábado.

El último sorteo, celebrado el miércoles 26 de agosto, no dejó ningún boleto con los cinco números blancos y el Powerball rojo. Tampoco hubo ganadores de $2 millones en la categoría Match 5 + Power Play ni boletos premiados con $1 millón por acertar las cinco bolas blancas.

La combinación de aquella jornada fue:

Números ganadores 12 - 32 - 45 - 50 - 58

Powerball: 2

Power Play: 2x

Por ese motivo, el acumulado avanzó hasta los $119 millones para la jornada de este sábado.

Powerball paga $119 millones en el sorteo del 29 de agosto de 2026

El jackpot anunciado para esta noche asciende a $119 millones bajo la modalidad de anualidad. Quien consiga acertar la combinación completa también tendrá la alternativa de elegir un pago único estimado en $51.6 millones, antes de la aplicación de los impuestos correspondientes.

Modalidad Monto Premio estimado $119 millones Valor en efectivo $51.6 millones

Para ganar el jackpot es necesario acertar los cinco números blancos y el Powerball rojo. Los cinco números principales pueden aparecer en cualquier orden, pero el Powerball debe coincidir exactamente.

¿Qué números salieron en el último Powerball?

Los números ganadores del sorteo del miércoles 26 de agosto fueron: 12 - 32 - 45 - 50 - 58

Powerball: 2

Power Play: 2x

La extracción no produjo ganador del premio mayor. Tampoco se registraron ganadores de las categorías Match 5 + Power Play, con premio de $2 millones, ni Match 5, con premio de $1 millón.

Últimos resultados del Powerball

Fecha Números ganadores Powerball Power Play 29 de agosto de 2026 Pendiente Pendiente Pendiente 26 de agosto de 2026 12 - 32 - 45 - 50 - 58 2 2x 24 de agosto de 2026 3 - 16 - 33 - 38 - 68 2 2x 22 de agosto de 2026 13 - 31 - 54 - 57 - 65 23 3x 19 de agosto de 2026 10 - 21 - 58 - 61 - 64 17 2x 17 de agosto de 2026 8 - 15 - 25 - 49 - 65 22 4x

Los resultados anteriores corresponden a las combinaciones oficiales publicadas por Powerball para los sorteos más recientes.

¿A qué hora es el sorteo del Powerball hoy?

El sorteo del Powerball de este sábado está programado para las 10:59 p.m. ET y se realiza en el estudio de la Florida Lottery, en Tallahassee.

Powerball celebra sorteos tres veces por semana:

Lunes

Miércoles

Sábados

La transmisión puede seguirse en vivo a través del sitio oficial de Powerball.

Ciudad Hora local Nueva York 10:59 p.m. Miami 10:59 p.m. Washington D.C. 10:59 p.m. Chicago 9:59 p.m. Houston 9:59 p.m. Denver 8:59 p.m. Los Ángeles 7:59 p.m. Las Vegas 7:59 p.m.

¿Cómo comprobar tu boleto de Powerball?

Una vez publicados los resultados, revisa los cinco números blancos de tu boleto y compáralos con la combinación ganadora. Después verifica el número correspondiente al Powerball rojo.

Para obtener el jackpot debes acertar:

Los cinco números blancos

El Powerball rojo

Los cinco números principales no necesitan estar en el mismo orden en el que fueron extraídos. Las probabilidades de ganar el premio mayor son de aproximadamente 1 entre 292.2 millones, mientras que las probabilidades generales de obtener alguno de los premios son de 1 entre 24.9.

El juego cuenta con nueve formas de ganar premios. Además, por $1 adicional por jugada, el Power Play puede multiplicar determinados premios que no corresponden al jackpot.

¿Qué pasa si nadie gana los $119 millones del Powerball?

Si ningún boleto acierta los cinco números blancos y el Powerball rojo, el jackpot volverá a aumentar para el siguiente sorteo.

La próxima extracción está prevista para el lunes 31 de agosto de 2026. El nuevo monto del premio dependerá de las ventas y del resultado que deje el sorteo de este sábado.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Powerball del 29 de agosto de 2026

¿Cuáles son los números ganadores del Powerball de hoy?

Los números ganadores todavía están pendientes. La extracción del sábado 29 de agosto se realizará a las 10:59 p.m. ET y la combinación oficial se actualizará después del sorteo.

¿Cuánto está pagando el Powerball hoy?

El jackpot estimado para esta noche es de $119 millones. La opción de pago único está calculada en $51.6 millones antes de impuestos.

¿Cuáles fueron los números del último Powerball?

La combinación del miércoles 26 de agosto fue 12, 32, 45, 50 y 58. El Powerball fue el 2 y el Power Play fue 2x.

¿A qué hora salen los números del Powerball?

El sorteo está programado para las 10:59 p.m. ET. Los resultados oficiales se conocen una vez que finaliza la extracción.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Powerball?

Después del sorteo de este sábado 29 de agosto, la siguiente extracción está programada para el lunes 31 de agosto de 2026.

¿Dónde se puede ver el sorteo del Powerball?

Powerball transmite sus sorteos desde el estudio de la Florida Lottery en Tallahassee y también ofrece una transmisión en línea desde su sitio web oficial.