El sorteo de Powerball de este lunes 26 de octubre de 2026 genera expectativa entre los jugadores con un premio mayor estimado en 687 millones de dólares. Quienes acierten la combinación completa tendrán la oportunidad de ganar uno de los premios más importantes de esta lotería, que realiza tres sorteos por semana.

Los resultados oficiales se conocerán después del sorteo nocturno. A continuación, encontrarás la combinación ganadora del día, el número adicional Powerball y el multiplicador Power Play, una opción que permite aumentar determinados premios secundarios. La tabla se actualizará cuando se publiquen los resultados oficiales.

El ganador del premio mayor puede elegir entre recibir el dinero mediante pagos anuales durante 29 años o cobrar una suma única en efectivo, ambas opciones sujetas a los impuestos correspondientes. Para el sorteo de hoy, el valor en efectivo estimado es de 294,7 millones de dólares, antes de impuestos.

Resultados de Powerball hoy, lunes 26 de octubre de 2026

Los números ganadores de Powerball se publicarán una vez realizado el sorteo. A continuación, podrás consultar los cinco números de las bolas blancas, la bola roja Powerball y el multiplicador Power Play correspondiente a esta jornada.

Resultado Número Bola blanca 1 — Bola blanca 2 — Bola blanca 3 — Bola blanca 4 — Bola blanca 5 — Powerball — Power Play —

Números ganadores del último sorteo de Powerball

El sorteo anterior se celebró el sábado 24 de octubre de 2026. La combinación ganadora estuvo formada por los números 4, 5, 15, 19 y 55, mientras que la bola roja Powerball fue el 19.

El multiplicador Power Play seleccionado fue 2X. Según los resultados publicados, no hubo ganadores del premio mayor en esa jornada.

A qué hora se juega Powerball y qué días hay sorteos

Powerball realiza sorteos todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del Este de Estados Unidos. La transmisión se realiza desde el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee, y también puede seguirse a través del sitio web oficial de Powerball.

Los horarios límite para comprar boletos varían según la jurisdicción, por lo que es importante consultar las reglas locales.

Dónde y cómo comprar un boleto de Powerball

Los boletos de Powerball se pueden comprar en establecimientos autorizados de las jurisdicciones participantes de Estados Unidos, entre ellos determinados supermercados, tiendas de conveniencia y comercios habilitados para vender lotería.

Cada jugada cuesta 2 dólares y permite elegir cinco números del 1 al 69 y una bola roja del 1 al 26. También es posible dejar que la terminal seleccione los números al azar.

En algunas jurisdicciones se permite comprar boletos por internet, pero esta opción está limitada a los residentes de esos lugares y deben respetarse las normas locales.

La función Power Play es opcional y tiene un costo adicional de 1 dólar por jugada: permite multiplicar determinados premios que no sean el premio mayor. Antes de participar, conviene verificar los horarios de venta, las condiciones aplicables y los resultados publicados en el portal oficial de Powerball.