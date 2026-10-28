El sorteo de Powerball de este miércoles 28 de octubre de 2026 ofrece un premio mayor estimado en $716 millones. Los jugadores esperan conocer la combinación que podría convertir a un participante en el próximo ganador de uno de los premios más importantes de la lotería. El pozo aumentó después de que el sorteo del lunes 26 de octubre terminara sin que ningún boleto acertara los cinco números blancos y la Powerball roja. En esa ocasión, el premio mayor era de $687 millones y quedó sin ganador, por lo que el monto estimado para este miércoles subió a $716 millones.

Los resultados del sorteo se conocerán después de la extracción de las bolas. A continuación, podrás consultar los números ganadores de este miércoles, compararlos con los del sorteo anterior y revisar cuándo se juega Powerball y dónde se pueden comprar los boletos.

Resultados de Powerball de hoy, miércoles 28 de octubre

Los números ganadores del sorteo de Powerball de este miércoles se publicarán una vez que se realice la extracción y se confirmen los resultados oficiales.

La siguiente tabla queda preparada para incorporar la combinación ganadora y el multiplicador Power Play.

Resultado Número Bola blanca 1 Bola blanca 2 Bola blanca 3 Bola blanca 4 Bola blanca 5 Powerball Power Play

Números ganadores del último sorteo de Powerball: lunes 26 de octubre

En el sorteo del lunes 26 de octubre, los números ganadores fueron 18, 26, 49, 50 y 54, mientras que la Powerball roja fue el 1. El multiplicador Power Play fue de 3X.

La combinación no produjo un ganador del premio mayor, por lo que el pozo aumentó para el sorteo de este miércoles.

¿A qué hora se juega Powerball y qué días hay sorteos?

Powerball realiza sorteos todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del Este de Estados Unidos. Las extracciones se transmiten en directo desde el estudio de la Lotería de Florida y también pueden verse a través del sitio oficial de Powerball.

Los horarios límite para comprar boletos varían según el estado y suelen cerrar entre una y dos horas antes del sorteo.

¿Dónde y cómo comprar un boleto de Powerball?

Los boletos de Powerball se venden en establecimientos autorizados de lotería en los estados participantes, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Cada jugada cuesta $2. Para participar, se deben elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y un número del 1 al 26 para la Powerball roja. También es posible pedir una selección aleatoria.

La opción Power Play cuesta $1 adicional por jugada y puede multiplicar determinados premios que no sean el premio mayor. La disponibilidad de compra y las reglas pueden variar según la jurisdicción.