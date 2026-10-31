Powerball vuelve a sortear uno de los premios mayores más llamativos del año este sábado 31 de octubre. El pozo estimado alcanza los $760 millones, mientras que quienes prefieran cobrar en un solo pago pueden optar por un monto en efectivo estimado en $326 millones antes de impuestos. Los participantes esperan conocer la combinación de cinco bolas blancas y una bola roja que podría entregar el premio mayor. Los números oficiales se publicarán después del sorteo, previsto para la noche del sábado.

A continuación, podrás consultar los resultados de Powerball del 31 de octubre de 2026, revisar los números del sorteo anterior y conocer los días, horarios y opciones disponibles para comprar un boleto en Estados Unidos.

Resultados de Powerball hoy, sábado 31 de octubre de 2026

El sorteo de Powerball de este sábado se realizará por un pozo estimado en $760 millones. La siguiente tabla está preparada para agregar los números oficiales una vez que se publiquen.

Resultado Número Bola blanca 1 — Bola blanca 2 — Bola blanca 3 — Bola blanca 4 — Bola blanca 5 — Powerball — Power Play —

Los resultados se actualizarán después del sorteo oficial.

Números ganadores del último sorteo de Powerball

En el sorteo del miércoles 28 de octubre, los números ganadores fueron 11, 13, 16, 47 y 60, mientras que la bola roja Powerball fue el 13. El multiplicador Power Play fue de 2x. No hubo ganadores del premio mayor en esa jornada.

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del Este. (Foto: AFP)

¿A qué hora se juega Powerball y qué días hay sorteos?

Los sorteos de Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del Este (ET). El sorteo se lleva a cabo en Florida. Los horarios límite para comprar boletos dependen de cada jurisdicción y suelen cerrar entre una y dos horas antes de la extracción.

¿Dónde y cómo comprar un boleto de Powerball?

Los boletos se venden en establecimientos autorizados, como tiendas de conveniencia, supermercados y otros puntos de venta de lotería en los estados participantes.

Cada jugada cuesta $2: el jugador elige cinco números del 1 al 69 y un número Powerball del 1 al 26, o puede pedir una selección aleatoria. En algunos lugares también es posible comprar por internet a través de la lotería oficial correspondiente, siempre que el servicio esté disponible para residentes de esa jurisdicción.