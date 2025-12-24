Millones de estadounidenses se preparan para el sorteo de Powerball de Nochebuena que podría cambiar vidas con un pozo acumulado que ya alcanza los 1.700 millones de dólares.

Este premio histórico es el resultado de varios meses sin un ganador del jackpot. De hecho, el próximo sorteo se convertirá en el cuarto mayor premio de Powerball jamás registrado en Estados Unidos.

En total, ya se realizaron 46 sorteos consecutivos sin un boleto ganador. El último ticket premiado con el pozo mayor fue vendido el 6 de septiembre, lo que explica por qué el monto ha seguido creciendo hasta niveles récord.

Desde la lotería señalan que el sistema funciona tal como fue diseñado. Los cambios implementados en 2015 ajustaron las probabilidades, haciendo más difícil ganar el premio mayor, pero aumentando la cantidad de premios menores, lo que permite que el pozo siga acumulándose y alcance cifras extraordinarias.

El monto se acumuló luego de 46 sorteos consecutivos sin un ganador y desde septiembre no se vende un boleto premiado. (Foto: Saul Loeb / AFP) / SAUL LOEB

Para quienes buscan pistas a la hora de elegir números, los datos históricos pueden resultar interesantes. Según USA Mega, que lleva un registro de los sorteos desde octubre de 2015, los cinco números que más veces han salido son 61, 32, 21, 63 y 36, mientras que el número Powerball más frecuente es el 18. En contraste, los números principales menos comunes son 13, 34, 49, 29 y 26. El Powerball menos sorteado es el 15.

El lugar de residencia también influye en cuánto dinero recibe finalmente un ganador. Por ejemplo, en Indiana, el pago único después de impuestos sería de unos 330 millones de dólares, mientras que en Illinois rondaría los 320 millones.

Estas diferencias se deben a los impuestos estatales y a deducciones personales, por lo que las autoridades recomiendan consultar a un asesor financiero o abogado antes de reclamar el premio.

Datos históricos revelan cuáles son los números que más y menos han salido en los últimos años. (Foto: AFP)

Aun así, las probabilidades de ganar siguen siendo extremadamente bajas: 1 entre 292 millones, ya sea que el jugador elija sus propios números o utilice la opción Quick Pick.

Los sorteos se realizan lunes, miércoles y sábados a las 9:59 p.m. (hora central). Con antecedentes recientes de mega premios millonarios y un pozo de 1.700 millones de dólares en juego esta Nochebuena, la expectativa y la ilusión están más presentes que nunca.

Cómo y dónde comprar boletos de Powerball en EE. UU.

Los boletos de Powerball se compran físicamente en puntos de venta autorizados ubicados en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. y Puerto Rico. Estos puntos de venta incluyen gasolineras, supermercados, tiendas de conveniencia (como 7-Eleven) y licorerías.

Debes tener al menos 18 años (o 21 en algunos estados como Arizona, Iowa y Luisiana) para comprar un boleto. Simplemente solicitas un boleto “Quick Pick” para números generados aleatoriamente o utilizas una papeleta para seleccionar tus propios números.

En cuanto a la compra en línea, la mayoría de los estados no venden boletos de Powerball directamente a través de internet; sin embargo, algunos estados específicos permiten la compra a través de sus sitios web oficiales de lotería (generalmente mediante una cuenta registrada y financiada).

Las probabilidades de ganar el premio mayor son extremadamente bajas. (Foto: AFP) / FREDERIC J. BROWN

Si vives fuera de los estados participantes, existen servicios de mensajería de lotería que compran el boleto físico por ti, aunque estos servicios conllevan riesgos y no están regulados oficialmente por Powerball.

Se recomienda siempre comprar el boleto de forma presencial o a través de la plataforma oficial del estado donde te encuentres.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí