Es común escuchar la frase “El que no arriesga, no gana”. En cierta parte, suele ser cierto, pues, si lo intentamos, podemos obtener resultados que nos generarían una inmensa felicidad en cuestión de segundos. Esta situación le ocurrió a un hombre de Charlotte, quien obtuvo un premio de $1 millón al participar en la Lotería Educativa de Carolina del Norte , realizando una inversión poco usual.

En caso seas una persona que le agrade participar en loterías, probablemente no se te ocurra realizar apuestas que sobrepasen los dos dígitos, ya que priorizarás invertir la menor cantidad de dinero posible y así conseguir un monto elevado.

Eso es lo que prioriza cada participante, pero Kenneth Locklear consideró que era necesario arriesgarse para conseguir un monto elevado. Tomó la mejor decisión, pues con solo apostar $30 ganó un monto que le cambiará la vida totalmente.

Al visualizar que obtuvo este monto millonario, Kenneth no dudó en liberar toda su alegría. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Según un comunicado publicado por NC Education Lottery, el ganador compró su billete de la suerte ‘MAX-A-MILLION’ en Lawyers Road, situado en Stallings. Lo que parecía un simple juego, terminó convirtiéndose en un recuerdo que jamás podrá olvidar en su mente.

¿Cuánto se llevó a casa este ganador?

Como era de esperarse, Kenneth se acercó a la sede principal de la Lotería Educativa de Carolina del Norte para cobrar su premio. Sin embargo, debía decidir entre estas dos opciones: recibir $50 mil durante 20 años o un pago único de $600 mil.

El ganador recibió de $430 mil tras aceptar un pago único. Ese monto se debe a los impuestos federales y estatales. (Foto: Lotería de Carolina del Norte)

La decisión suele ser complicada, pues la cuestión es disfrutar de todo ese dinero. Para el afortunado, se orientó por la segunda opción, pues creía que le convendría mejor. Sin embargo, con los descuentos de impuestos estatales y federales, se llevó a casa más de $430 mil.