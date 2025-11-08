Si bien muchos participan en el Mega Millions con la esperanza de mejorar financieramente, hay quienes, luego de probar suerte ahí, nunca se enteran que ganaron una fuerte suma de dinero. Ese podría ser el caso de una persona que ganó $1 millón en la lotería en el 2024 y que, hasta la fecha, no ha cobrado su premio. Debido a ello, le queda poco tiempo para reclamar lo que le corresponde.

Resulta que la afortunada persona de esta historia, según CBS News (que citó a la Lotería de New York), participó en el sorteo del 13 de diciembre del año pasado (cuando los números ganadores fueron 36, 43, 52, 58, 65 y la Mega Ball 16). Esto a raíz de haber comprado su boleto en Cold Cut Express, que se ubica en 507 Dubois Avenue en Valley Stream (New York, Estados Unidos).

De todos los números mencionados, acertó los cinco primeros, razón por la cual ganó una enorme cantidad de dinero, pero aparentemente no lo sabe, ya que hasta el momento no ha ido a reclamar su premio. El otro escenario que se especula es que posiblemente haya perdido su ticket y, por ende, nunca tenga la posibilidad de descubrir su victoria.

¿Hasta cuándo puede reclamar su premio?

Lo que sí es seguro es que los ganadores tienen un año para reclamar su premio, por lo que el boleto debe entregarse antes del 13 de diciembre de 2025. Sí, realmente no falta mucho. Es por eso que la situación ha llamado la atención.

La Lotería de New York, de acuerdo al medio ya mencionado, informó que la persona que tenga el ticket ganador debe firmar el reverso, guardarlo en un lugar seguro y luego llamar a la lotería al 518-388-3370 o visitar www.nylottery.ny.gov para averiguar cómo reclamar el premio. Desde aquí, esperamos que pronto aparezca el/la ganador(a).

El próximo sorteo del Mega Millions

Si te preguntas cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions, te comento que se realizará uno el martes 11 de noviembre. Para ese día, hay un gran premio estimado de $900 millones, con la opción en efectivo de $415.3 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Una vez que hayas adquirido tu boleto de Mega Millions (que ya indiqué arriba que cuesta $5 dólares por jugada, con multiplicador incluido), debes elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor.

