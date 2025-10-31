El Mega Millions es un juego de lotería de Estados Unidos que ha permitido que varias personas de dicho país se conviertan en millonarias y, por esa razón, es muy popular. Dicho ello, te cuento que el martes 28 de octubre se realizó un sorteo y si bien nadie se llevó el premio mayor, sí se puede decir que varios premios fueron ganados en Ohio. En esta nota averiguarás cuáles son.

Antes de indicarte los premios, es necesario que sepas cuáles fueron los números ganadores del mencionado sorteo. Para que no haya tanto misterio, te digo que fueron 2, 19, 33, 53, 61 y la Mega Ball fue 14. Todo esto lo sé porque esa información se encuentra en la página web del Mega Millions.

Ahora, con respecto a los premios ganados en Ohio, para dártelos a conocer voy a tener que compartir una lista, que fue difundida por la página web de WKYC, una estación de televisión local en Cleveland, Ohio. Dicho ello, lee con mucha atención lo siguiente.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Lista de premios del Mega Millions ganados en Ohio tras el sorteo del martes 28 de octubre

Premio de $5,000: 1 ganador

Premio de $2,000: 1 ganador

Premio de $1,500: 1 ganador

Premio de $1,000: 5 ganadores

Premio de $800: 4 ganadores

Premio de $600: 8 ganadores

Premio de $100: 49 ganadores

Premio de $400: 18 ganadores

Premio de $70: 145 ganadores

Premio de $50: 312 ganadores

Premio de $40: 151 ganadores

Premio de $30: 429 ganadores

Premio de $28: 582 ganadores

Premio de $20: 1.402 ganadores

Premio de $21: 1.465 ganadores

Premio de $20: 654 ganadores

Premio de $15: 3.517 ganadores

Premio de $14: 2.195 ganadores

Premio de $10: 5.285 ganadores

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como Big Game. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

El próximo sorteo del Mega Millions

Debido a que ya sabes cuáles fueron los premios de Mega Millions ganados en Ohio tras el sorteo del martes 28 de octubre, te comento que este viernes 31 de octubre habrá un nuevo sorteo. Para ese entonces, hay un gran premio estimado de $754 millones, con la opción en efectivo de $352.8 millones. Sin duda, hay bastante dinero en juego.

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Una vez que hayas adquirido tu boleto de Mega Millions (que ya indiqué arriba que cuesta $5 dólares por jugada, con multiplicador incluido), debes elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor.

