Finalmente, un residente de Newnan, Georgia, logró conseguir el premio mayor de Mega Millions valorizado en $980 millones este sábado 15 de noviembre. Esto representa un hito sumamente importante, ya que este participante se convirtió en el mayor ganador en la historia de la lotería del mencionado estado. Conoce todos los detalles de este significativo acontecimiento.

Aunque no se reveló la identidad del afortunado por motivos de seguridad, sí se proporcionaron otros datos. Según lo indicado por el sitio web de Mega Millions, el boleto ganador se compró en la tienda Quik Pik, situado en 4000 N. Highway 29.

Aquel comprador fue el único que acertó los seis números y podrá disfrutar de esta exorbitante cantidad de dinero que, seguramente, le cambiará la vida totalmente.

Este monto es considerado como el premio individual más alto ganado por un participante en la Lotería de Georgia. (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

“Nos complace felicitar al mayor ganador en la historia de nuestro estado. Con cada boleto de Mega Millions vendido en Georgia, que apoya a Hope y Pre-K, los estudiantes y las familias de Georgia también se benefician enormemente”, fueron las palabras de Gretchen Corbin, presidente y directora ejecutiva de la Lotería de Georgia.

Estos fueron los números ganadores

El participante jamás pensó que los números seleccionados le harían obtener esta gran cantidad de dinero, pues se trata de una posibilidad mínima. Sin embargo, evidenció que la suerte puede estar presente en cualquier ocasión.

Los números ganadores del sorteo realizado el viernes 14 de noviembre fueron 1-8-11-12-57 y el Mega Ball fue 7. Esto ocasionó que el participante se quede con dicho monto millonario. En caso se anime a recibir el premio en efectivo, llevará a casa un total de $452,2 millones.

A pesar de las pocas probabilidades de acertar con los números, este participante consiguió este monto millonario. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

No consideres que el único beneficiado en esta ocasión será solo el comprador del boleto, ya que el vendedor también percibirá una ganancia. De acuerdo a información de esta lotería, recibirá una bonificación de $50 mil.

Debo mencionarte que se trata del premio individual más alto de la historia en la Lotería de Georgia, batiendo el récord de un boleto de Powerball vendido en Buford, cuyo monto mayor fue $478,2 millones.

