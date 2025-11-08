Hay personas que marcan en sus calendarios las fechas de sorteos del Powerball para no perdérselos por nada del mundo. Justamente, el miércoles 5 de noviembre se realizó uno. A raíz del mismo, varios premios acabaron siendo ganados en Ohio. En esta nota podrás descubrir cuáles son.

Para asegurarme de que te pongas contento(a) tras leer este artículo, te informo que, en total, se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos comienzan cerca de las 11:00 p.m., hora del este.

Por si te preguntas cuáles fueron los números ganadores del miércoles 5 de noviembre, pues fueron el 9, el 17, el 29, el 61, el 66, el Powerball fue 26 y el Power Play 5x. Si es que probaste suerte aquel día, sería bueno que revises bien tus boletos, ya que podrías haber ganado algo.

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Ten en cuenta que aunque nadie de Ohio fue ganador de grandes premios en el sorteo del Powerball del miércoles 5 de noviembre, sí se vendieron varios boletos ganadores en dicho estado, de acuerdo a información brindada por WKYC, una estación de televisión de noticias con sede en Cleveland, Ohio. Por favor, presta bastante atención a lo siguiente.

Lista de premios del Powerball ganados en Ohio tras el sorteo del miércoles 5 de noviembre

Premio de $500: 17 ganadores

Premio de $100: 16 ganadores

Premio de $35: 407 ganadores

Premio de $20: 4.375 ganadores

Premio de $7: 773 ganadores

Premio de $4: 8.563 ganadores

No es necesario ser ciudadano ni residente estadounidense para participar en el Powerball. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

El próximo sorteo del Powerball

Como ya sabes cuáles fueron los premios del Powerball ganados en Ohio tras el sorteo del miércoles 5 de noviembre, te comento que este sábado 8 de noviembre habrá un nuevo sorteo. Para hoy hay un gran premio estimado de $467 millones, con la opción en efectivo de $218.1 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

