Toda aquella persona que tiene la costumbre de participar en el Mega Millions sabe que ayer, viernes 31 de octubre, se realizó un sorteo. Lo llamativo es que, tras el mismo, mucha gente de New York, Estados Unidos, ha ganado premios. Para que te enteres más al respecto, he elaborado este artículo.

Por si te preguntas cuáles fueron los números ganadores de la mencionada fecha, pues fueron el 2, el 24, el 52, el 66, el 68 y la Mega Ball fue 9. Como ya te indiqué los números, sería bueno que revises bien tus boletos, ya que podrías haber ganado algo.

Ten en cuenta que si bien nadie de New York fue ganador de grandes premios en el sorteo de Mega Millions del viernes 31 de octubre, sí se vendieron varios boletos ganadores en dicho estado. Por favor, presta bastante atención a lo siguiente.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: RINGO CHIU / AFP) / RINGO CHIU

Los premios de Mega Millions que fueron ganados en New York tras el sorteo del viernes 31 de octubre

Según informó The New 96.1, se vendieron 20 boletos ganadores del cuarto premio en New York. Esos tickets acertaron cuatro de los cinco primeros números mencionados, pero no la Mega Ball. Como además tenían el Megaplier incorporado, cada uno acabó valiendo entre $1000 y $2500.

Mega Millions comenzó el 31 de agosto de 1996 como Big Game. (Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Por otro lado, se vendieron 67 boletos ganadores del quinto puesto en New York. Esos tickets acertaron tres de los cinco primeros números mencionados y la Mega Ball. Como estuvo el Megaplier incorporado, cada boleto ganó entre $400 y $2000.

El próximo sorteo del Mega Millions

Ahora que ya sabes cuáles fueron los premios ganados en New York a raíz del sorteo de ayer, te comento que para el sorteo del martes 4 de noviembre hay un gran premio estimado de $800 millones, con la opción en efectivo de $371.7 millones. ¿Te animas a participar en el juego de lotería?

