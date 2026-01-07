Un jugador de Powerball en Virginia estuvo a un solo número de llevarse el gigantesco premio mayor de 1.817 millones de dólares, uno de los más grandes en la historia de la lotería. Aunque no acertó la combinación completa, la historia no terminó en decepción y tuvo un giro inesperado. El protagonista es Jeffrey Dimond, residente del condado de Spotsylvania, quien compró su boleto antes del esperado sorteo de Nochebuena. En ese momento, el pozo ya era considerado el segundo más alto jamás registrado en Powerball, lo que generó una enorme expectativa en todo Estados Unidos.

Dimond utilizó la opción Easy Pick en una tienda Wawa cerca de Fredericksburg y logró acertar cinco de los seis números ganadores, incluido el Powerball. Gracias a una jugada adicional clave, terminó llevándose un premio de 100.000 dólares, según informó la Lotería de Virginia.

Los números ganadores del sorteo fueron 4, 25, 31, 52, 59 y la Powerball 19, aunque no se reveló cuál fue el número que Dimond no acertó. Normalmente, una combinación como la suya otorga 50.000 dólares, pero él pagó un dólar extra por la opción Power Play, lo que duplicó automáticamente su ganancia.

El jugador acertó cinco de los seis números, incluido el Powerball, y gracias a la opción Power Play duplicó su ganancia. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

Dimond y su esposa no supieron de inmediato que habían ganado. Recién al escanear el boleto apareció el mensaje que confirmaba el premio y, al revisar los números con calma, se dieron cuenta de que habían quedado a solo un número del jackpot. Con el dinero, planean reemplazar el techo de su casa y construir una terraza.

Las probabilidades no estaban de su lado: tenía 1 en 913.129,18 posibilidades de acertar esa combinación. En general, las chances de ganar cualquier premio en Powerball son de 1 en 25, mientras que las de llevarse el premio mayor son de apenas 1 en 292.201.338.

Dimond y su esposa descubrieron el premio al escanear el boleto y confirmaron que habían quedado a un paso del jackpot. (Foto: Saul Loeb / AFP) / SAUL LOEB

En este sorteo histórico, el jackpot sí tuvo ganador. Un boleto vendido en una estación Murphy USA, dentro de un Walmart en Cabot, Arkansas, acertó todos los números.

El ganador aún no reclama el premio y puede elegir entre recibir los 1.817 millones en pagos anuales o un pago único de 834,9 millones de dólares antes de impuestos, en lo que fue el segundo premio más grande en la historia del Powerball.

¿Qué pasa cuando un ganador de Powerball no reclama su premio?

Powerball señala en su sitio web oficial que, cuando un premio no se reclama dentro del plazo establecido (que varía según el estado, generalmente entre 90 días y un año), el destino del dinero depende de las leyes locales de cada jurisdicción donde se vendió el boleto.

En la mayoría de los casos, los fondos se devuelven a los estados participantes para financiar programas públicos o para aumentar las bolsas de premios de futuros sorteos

Los premios por valor de alrededor del 1% de los ingresos anuales de la lotería no se reclaman, dijo Victor Matheson, profesor de economía en el College of the Holy Cross y experto en juegos de azar y loterías, citando un informe anual de la Comisión de Lotería de Nueva York.

Si un premio de Powerball no se reclama dentro del plazo legal (generalmente entre 90 días y un año), el dinero se devuelve a las loterías estatales participantes para financiar la educación pública o se reintegra a futuros pozos y promociones. (Foto: Saul Loeb / AFP) / SAUL LOEB

“La cantidad de premios no reclamados es similar en todo el país”, dijo Matheson según CNN Business. Dado que cada año se venden tantos billetes de lotería, esa estimación del 1% suma más de mil millones de dólares.

No todos los boletos ganadores del premio mayor vendidos a lo largo de los años se han cobrado. Y si se suman todos los “ganadores” más pequeños faltantes que podrían reclamar desde unos pocos dólares hasta millones de dólares, es probable que sus ganancias perdidas totales alcancen el rango de 10 cifras anualmente.

