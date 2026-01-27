Un jugador de la Lotería de Nueva Jersey, en el condado de Ocean, desafió las probabilidades y ganó un premio mayor de 12,3 millones de dólares en el sorteo Pick-6 la noche del sábado, pocas horas antes de que una fuerte tormenta invernal comenzara a afectar al estado. La noticia rápidamente generó expectativa entre los residentes de la zona. Los números ganadores fueron 07, 09, 10, 17, 25 y 30, y coincidieron con los seis números del sorteo.

El ganador eligió la opción de pago en efectivo, por lo que recibirá un monto único de 5.602.036 dólares, en lugar del total del premio distribuido en pagos a largo plazo.

El boleto ganador fue vendido en el supermercado ShopRite #619, ubicado en el 501 de Route 9, en Waretown.

Por haber comercializado el ticket premiado, el establecimiento recibirá un bono adicional de 10.000 dólares como reconocimiento por parte de la lotería.

El boleto ganador fue vendido en Waretown y el afortunado eligió recibir un pago único de más de 5,6 millones de dólares. (Foto referencial: AFP)

El director ejecutivo de la Lotería de Nueva Jersey, James Carey, celebró el resultado con entusiasmo: “Este fin de semana seguramente será inolvidable para un jugador de lotería en particular”, afirmó. Y añadió: “Con suerte, este será el comienzo de muchos otros premios mayores que cambiarán vidas a lo largo de este año”.

Este premio de 12,3 millones es el más alto otorgado en el Pick-6 en Nueva Jersey en lo que va de 2026 y el cuarto premio de al menos un millón de dólares registrado este año. Tras este sorteo, el pozo del Pick-6 se reinicia en 2 millones de dólares para la próxima jugada.

En cuanto al sorteo complementario Double Play, ningún participante logró acertar los seis números. Los números extraídos fueron 04, 09, 24, 35, 39 y 41, y este juego ofrece a los jugadores otra oportunidad de ganar premios en efectivo de hasta 250.000 dólares.

Autoridades de la lotería celebraron el premio y destacaron que es el mayor jackpot del juego en lo que va de 2026. (Foto referencial: AFP)

Lo que debes saber sobre el sorteo Pick-6

El sorteo Pick-6 de la Lotería de Nueva Jersey es uno de los juegos más populares porque su pozo acumulado (Jackpot) comienza en 2 millones de dólares y crece con cada sorteo si no hay un ganador.

Para jugar, debes elegir 6 números del 1 al 46. Puedes seleccionarlos tú mismo en una boleta o pedir un “Quick Pick” para que la computadora los elija al azar. Los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, jueves y sábados por la noche.

Cada jugada básica cuesta $2.00 e incluye automáticamente una función llamada XTRA, que multiplica los premios secundarios (si aciertas 3, 4 o 5 números) hasta por 10 veces. Además, puedes pagar $1.00 adicional para activar el Double Play, que te permite participar con tus mismos números en un segundo sorteo inmediato por un premio mayor de $250,000 en efectivo.

Los boletos se pueden comprar físicamente en cualquier minorista autorizado de la Lotería de Nueva Jersey (como gasolineras, farmacias o tiendas de conveniencia) y también a través de aplicaciones de mensajería de lotería permitidas en el estado.

Es importante recordar que debes ser mayor de 18 años para participar y que los premios mayores pueden cobrarse en pagos anuales durante 30 años o en un solo pago en efectivo (Cash Option).

