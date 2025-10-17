Definitivamente, hay personas que son muy afortunadas. Hoy te hablaré sobre una que se convirtió en ganadora de $1 millón en el Powerball. Sí, tal y como acabas de leer. Su caso es muy curioso. Adquirió su boleto en un local ubicado en Florida. ¿Te interesa conocer el establecimiento que visitó? Si es así, no te vayas de aquí.

Antes que nada, debo recalcarte que, de momento, no se sabe el nombre de quien participó y ganó la mencionada suma de dinero en el juego, pero sí se conocen otros datos importantes, como por ejemplo el hecho de que probó suerte en el sorteo del miércoles 15 de octubre, cuando los números ganadores fueron 10, 13, 28, 34, 47, el Powerball 15 y el Power Play 3x.

De todos esos números indicados, la afortunada persona de esta historia acertó los cinco primeros, razón por la cual ganó $1 millón. Ahora, con respecto a dónde compró su boleto, pues, de acuerdo a firstcoastnews.com, que citó a la Lotería de Florida, lo adquirió en el Publix ubicado en 7117 Merrill Rd. en Jacksonville.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Cabe mencionar que la propia Lotería de Florida, según el citado medio, ya ha informado que los ganadores de un sorteo como el Powerball tienen que reclamar su premio dentro de los 180 días posteriores a la fecha del sorteo. En el caso de la persona que ganó un $1 millón, pues esta tiene hasta el martes 14 de abril de 2026 para reclamar su premio.

El próximo sorteo del Powerball

Si te preguntas cuándo es el próximo sorteo del Powerball, te comento que este sábado 18 de octubre se realizará uno. Para esa fecha, el gran premio estimado es de $295 millones, con la opción en efectivo de $138.1 millones. ¿Te animas a participar?

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

