Es probable que tengas alguna cábala cuando estés a punto de realizar una acción importante, pues deseas que todo te vaya de maravilla. En la mayoría de casos, esta práctica suele funcionar. Por suponer, un hombre de Maryland ganó $50 mil al participar en la lotería de este estado de una manera peculiar: usó las edades de sus nietos.

El afortunado fue John Lang, un ciudadano que reside en Essex. Este hombre decidió probar suerte en juego ‘Bonus Match 5′ de la Lotería de Maryland. Fue así que debía elegir cinco números.

Probablemente, confió en los lazos familiares y se decidió por elegir los números de las edades correspondientes de sus cinco nietos. Sin lugar a duda, fue una decisión muy acertada porque logró ganar.

John Lang no pensó que usando las edades de sus cinco nietos lo llevarían a ganar un buen premio. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

“Les pedí que revisaran mis números. Me dijeron: ‘Señor John, acabar de ganar $50 mil”, fueron las palabras del ganador hacia los funcionarios de la Lotería de Maryland.

¿En qué gastará el dinero?

Ante esta cantidad de premio, existen muchas posibilidades de usar el dinero, tal como unas vacaciones hacia un lugar soñado, adquirir algún automóvil, entre otras opciones. Sin embargo, John Lang tiene otra idea en mente.

John Lang no imaginó que sería el afortunado de conseguir ese cuantioso premio. (Foto: Kativ / iStock) / Kativ

Según lo indicado por afortunado, este premio pretende invertirlo en proyectos de mejores para su hogar; es decir, solucionar algunas fallas en el interior de su vivienda. En caso le sobre una cierta cantidad de dinero, lo ahorrará para situaciones de imprevisto.