El imperdible es uno de los objetos más comunes en los hogares, ya que se utiliza casi siempre cuando se intenta ajustar una prenda; sin embargo, muchas personas pasan por alto un detalle clave en su diseño: el pequeño agujero en su base. ¿Realmente para qué sirve y por qué es considerado importante? Los detalles completos sobre este truco te los revelaré en los siguientes párrafos.

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Seguramente tú hayas utilizado este pequeño objeto para sujetar temporalmente dos piezas de tela o reparar ropa desgarrada; se trata de una opción ideal que te ahorra mucho dinero en un determinado momento.

Aunque es común pensar que este objeto sólo tiene una tarea principal, pocas veces tomaste en cuenta el orificio en su parte inferior. Quizás lo consideraste que no tiene una función real, pero esta zona tiene un propósito específico e importante en su diseño.

Los imperdibles son mayormente usados para unir telas de manera momentánea. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué hace exactamente el agujero inferior de un imperdible

Es importante indicarte que la estructura de un imperdible se compone de dos agujeros fundamentales: el superior que engancha la punta cuando lo cierras y el inferior que está situada en la parte enrollada del alambre . Cada uno cumple una función concreta.

Agujero superior: disminuye la tensión mecánica para facilitar la flexión del imperdible durante su apertura y cierre.

disminuye la tensión mecánica para facilitar la flexión del imperdible durante su apertura y cierre. Agujero inferior: funciona como un resorte que permite al alfiler que se abra de manera automatizada y repentina.

En términos simples, el “agujero” situado en la parte enrollada de un imperdible actúa como un muelle o resorte fijo y dirigido. Este mecanismo es el que proporciona la fuerza necesaria para que el alfiler se abra y se cierre, conserve la presión requerida y regresa de forma automática a su estado original de cierre .

Pocas personas desconocen que el agujero inferior del imperdible puede abrirse y cerrarse sin que pierda su función. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Quién inventó el imperdible

Walter Hunt fue quien creó este pequeño artículo en 1976 en el estado de Nueva York de una manera casi extraña. Según lo indicado por National Geographic , este hombre debía conseguir dinero rápido para saldar una deuda de $15 y, mientras analizaba cómo resolvería dicho problema, manipulaba un trozo de alambre que tenía entre sus manos.

En sus intentos de doblar y retorcer dicho metal, dio forma a una mecanismo sencillo: una punta afilada que atraviesa tejidos, un muelle que ejerciera presión constante y una cubierta que protegiera de pinchazos accidentales . La función de este objeto fue tan exitosa que le permitió vender su patente por $400; fue así que logró pagar su deuda.

Desafortunadamente, este objeto tuvo tal repercusión que es importante hasta la fecha. De haber mantenido su patente, posiblemente Hunt hubiera obtenido más ganancias de lo que recibió en un primer momento.

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