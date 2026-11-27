Como todos los años, el desfile de Macy’s por el Thanksgiving Day tiene una amplia lista de invitados y artistas que cantarán de forma totalmente gratuita para el público. Para esta edición número 100 del sábado 28 de noviembre de 2026, no te puedes perder a Feid, artista latino que promete encender la fiesta en las calles de Manhattan, en Nueva York. A continuación, conoce la lista completa de los artistas que dirán presente en este tradicional desfile.

¿Quiénes cantarán en el desfile de Macy’s Thanksgiving 2026?

La cantante británica RAYE será la encargada de inaugurar el desfile de Macy’s 2026 con una actuación especial junto a sus hermanas Amma y Absolutely. Asimismo, Megan Moroney y Teddy Swims protagonizarán dos de las principales presentaciones musicales en Herald Square.

La edición centenaria también contará con representantes del pop, rock, música country, reguetón, hip-hop y K-pop, ofreciendo una programación dirigida a diferentes generaciones.

Lista de cantantes y artistas confirmados para el desfile de Macy’s 2026

Según la programación oficial difundida por Macy’s y NBCUniversal, estos son los artistas que ofrecerán actuaciones musicales durante la celebración de Thanksgiving:

RAYE, Amma y Absolutely.

Teddy Swims.

Megan Moroney.

Feid.

Natasha Bedingfield.

Queen Latifah.

Jimmy Fallon & The Roots.

EJAE.

RIIZE.

Keke Palmer.

JoJo.

Wyclef Jean.

Anthony Ramos.

Leslie Odom Jr.

Il Volo.

Jamie Miller.

Natalie Merchant.

Icona Pop.

Mckenna Grace.

Ryan Peter Murphy.

Indigo Girls.

Smash Mouth.

Baha Men.

Blues Traveler.

DEVO.

La presencia del colombiano Feid será uno de los grandes atractivos para el público latinoamericano, mientras que EJAE y RIIZE representarán la creciente popularidad internacional del K-pop.

¿Qué actuaciones especiales tendrá el desfile de Macy’s 2026?

Uno de los momentos más destacados de la jornada será el homenaje musical a Dolly Parton, encabezado por Megan Hilty. También está prevista la tradicional presentación de las Radio City Rockettes.

Por otra parte, Broadway tendrá un espacio especial durante la celebración, con artistas y elencos de producciones como Hamilton, Wicked, Chicago, Aladdin, Rent, The Book of Mormon, The Lost Boys, Schmigadoon! y The Rocky Horror Show.

El espectáculo también contará con bandas musicales estudiantiles, agrupaciones de danza y apariciones especiales de celebridades como John Stamos, Melissa Joan Hart y Jack McBrayer.

¿A qué hora cantarán los artistas en el desfile de Macy’s 2026?

Las presentaciones musicales se desarrollarán durante la transmisión del desfile, programada desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 p. m. del sábado 28 de noviembre.

Aunque se ha confirmado la participación de los principales artistas, todavía no se dispone de un cronograma detallado con los horarios individuales y las canciones que interpretará cada cantante.