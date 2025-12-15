Una empresa productora de alimentos con sede en Georgia anunció el retiro del mercado de más de 60.000 libras de pollo distribuidas a restaurantes en todo Estados Unidos. La medida es de alcance nacional y fue comunicada por las autoridades sanitarias federales.

La compañía, llamada Suzanna’s Kitchen, ordenó el retiro de “aproximadamente 62.550 libras” de su producto de pollo empanizado, completamente cocido, con hueso y cortado en ocho piezas.

Según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de EE. UU. (FSIS), la decisión se tomó “debido a un etiquetado incorrecto y a un alérgeno no declarado”.

Las autoridades detectaron que el producto contenía soya, un alérgeno que no figuraba en la etiqueta. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

De acuerdo con el FSIS, el producto contiene soya, un alérgeno conocido pero que no figura en la etiqueta. Esto representa un riesgo potencial para las personas con alergia a la soya que consuman el pollo sin saber que la contiene.

El pollo retirado fue producido el 16 de octubre de 2025 y lleva impreso en el empaque el código de caja “P-1380 126237 B30851 23:11 K04”.

El producto se distribuyó en cajas de 18 libras que contienen cuatro unidades cada una y fue enviado principalmente a restaurantes.

Aunque no se han reportado enfermedades, el pollo podría seguir almacenado en refrigeradores o congeladores de algunos establecimientos. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Las autoridades sanitarias señalaron que están “preocupadas de que parte del producto pueda estar en refrigeradores o congeladores de restaurantes”. Por ello, solicitaron a los establecimientos a desechar el pollo si lo tienen en sus instalaciones, conforme a lo indicado en el aviso de retiro.

Hasta el momento, no se confirmaron reportes de efectos adversos relacionados con el consumo de este producto; sin embargo, el FSIS advirtió que “cualquier persona preocupada por una lesión o enfermedad debe comunicarse con un proveedor de atención médica”.

El organismo federal indicó que tomó conocimiento del problema luego de que Suzanna’s Kitchen alertara sobre el error de etiquetado al detectar que parte del pollo había sido rotulado de manera incorrecta.

El USDA recomendó desechar el producto y consultar a un médico ante cualquier síntoma. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Qué hago si encuentro un producto retirado del mercado

Si identificas un producto retirado del mercado, la acción más importante es nunca consumirlo. Debes desechar inmediatamente el producto de forma segura (por ejemplo, sellándolo en una bolsa antes de tirarlo) o devolverlo al punto de venta para solicitar un reembolso, siguiendo siempre las instrucciones específicas de la empresa o del aviso de retiro.

Es indispensable revisar el código de lote o la fecha de caducidad del producto para confirmar que coincide con la lista oficial de artículos retirados.

Posteriormente, debes enfocarte en prevenir la contaminación cruzada. Lava y desinfecta rigurosamente todas las superficies, utensilios y recipientes que hayan estado en contacto con el producto sospechoso.

Si tú o un familiar consumió el producto retirado y presenta algún síntoma de riesgo, debes buscar atención médica de inmediato e informar sobre el retiro del mercado para asegurar un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí