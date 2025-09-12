En lo que parecía un guion de película, Ryan Borgwardt, un residente de Wisconsin, fingió su desaparición en un lago local para huir del país y encontrarse con una mujer en Europa. Su plan terminó derrumbándose cuando las autoridades descubrieron su paradero y lo obligaron a regresar a Estados Unidos, donde enfrentó cargos y una breve condena.

En agosto de 2024, Borgwardt le dijo a su esposa que daría una vuelta en kayak en el lago Green Lake. Horas más tarde, no regresó. Sus pertenencias fueron halladas en la orilla, lo que hizo creer a su familia y a los equipos de rescate que se había ahogado. Sin embargo, en lugar de estar en el fondo del lago, Borgwardt cruzó a Canadá y abordó un avión rumbo al país de Georgia para encontrarse con una mujer ucraniana con la que había mantenido contacto previo por internet, según indicaron documentos de la Fiscalía publicados por ABC News.

Las autoridades localizaron a Ryan Borgwardt gracias a sus mensajes y lo convencieron de regresar a Estados Unidos. | Crédito: Green Lake County Sheriff's Office

El interrogatorio ocurrió el 12 de diciembre de 2024, pero las autoridades difundieron recientemente, a través de Associated Press, los videos de esa entrevista. En uno de ellos, un oficial le dice: “Todos están un poco perplejos sobre por qué tomaste este camino”.

Borgwardt responde con franqueza: “Si intentas hacer cosas con tu familia, resulta que es un pasatiempo, y ellos no tienen ningún interés en hacerlo, son todas esas cosas que se mezclan. Y al final llegué a una sensación de fracaso en casi todos los aspectos de mi vida. Si tu objetivo es desaparecer, entonces harías todo lo que estuviera a tu alcance para intentar desaparecer. Así que supongo que todo dependía de mi muerte en el lago”.

Borgwardt también explicó su desconexión emocional: “Creo que fue la incapacidad de sentir que puedes hablar con tu esposa sobre algunas de estas cosas, y tal vez esa completa desesperanza que tienes en la situación en la que estás. Y terminas conociendo a un amigo en algún lugar al otro lado del mundo que tiene una historia similar, y luego terminan haciéndose amigos”.

Ryan Borgwardt fue sentenciado a 89 días de prisión por obstrucción tras revelarse su plan de desaparición. | Crédito: NBC10 Philadelphia

El rastro digital lo delató. Agentes del sheriff del condado de Green Lake rastrearon mensajes y correos electrónicos intercambiados con la mujer ucraniana, lo que permitió ubicarlo y convencerlo de volver. De regreso en Estados Unidos, Borgwardt fue acusado de obstrucción y sentenciado a 89 días de prisión.

El caso ha dejado perplejos a familiares, vecinos y autoridades en Wisconsin, no solo por la audacia del plan, sino también por las emociones crudas reveladas en las declaraciones del propio Borgwardt: un recordatorio de que, detrás de un titular dramático, hay una historia de desesperanza y decisiones extremas.

